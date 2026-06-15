时政

国会主席陈青敏：国会对外工作助力完善体制 为发展创造有利环境

6月15日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与外交部、国会国防安全与对外委员会、国会办公厅的工作会议，旨在加强国会对外活动中的参谋、服务和组织协调工作。

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社
国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

越通社河内——6月15日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与外交部、国会国防安全与对外委员会、国会办公厅的工作会议，旨在加强国会对外活动中的参谋、服务和组织协调工作。

陈青敏发表讲话时强调外交部在落实党和国家对外工作方面取得的突出成果，为提升越南国际地位、巩固对外工作大局、营造有利于国家发展的外部环境作出了积极贡献。同时，高度评价有关部门和机构主动负责、密切配合，确保国会对外活动持续、顺利、高效开展。

他表示，越共中央政治局第06-NQ/TW号决议继续肯定对外工作与国防、安全一道，是一项重要而经常性的任务；必须主动维护和平稳定的环境，最大限度争取国际资源和有利条件，为国家发展和祖国保卫事业服务。进入新发展阶段，对外工作不仅要为未雨绸缪地捍卫祖国作出贡献，还要成为推动国家发展的重要动力。

陈青敏强调“三个机构，一个目标：为国会领导人对外活动提供最好的参谋和服务”方针；需要加强协调配合，坚持未雨绸缪谋划，从调查研究、形势研判和决策参谋等环节提前介入。

陈青敏要求各单位正确认识国会对外工作在全面、现代的国家对外总体格局中的地位；与党的对外工作、国家外交和民间外交工作同步开展；紧贴战略优先，保障国家-民族利益，直接服务各发展目标。

他要求从“对外服务于关系”思维强力转向“对外创造发展”，发挥议会外交中的战略自主和自强精神。国会需要主动推动立法合作，交流国家治理经验，吸收世界良好实践以完善体制、提升治理能力，同时争取知识、科学技术和有利的国际条件服务于国家发展。

陈青敏强调必须以实际效果为衡量标准，认为对外活动的成功不仅在于访问或签署的协议，还在于将对外成果转化为切实利益和国家发展新动力的能力。

陈青敏要求提升越南国会在区域和国际议会机制中的地位和话语权。越南国会需要继续发挥其作为多边议会论坛积极、负责任成员的作用；逐步从积极参与转向主动贡献、提出倡议，并在符合越南利益和能力的问题上参与议程设置。

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-lam-viec-ve-cong-tac-doi-ngoai-8827777.jpg
外交部、国会国防安全与对外委员会和国会办公厅签署协调机制。图自越通社

借此机会，外交部、国会国防安全与对外委员会和国会办公厅签署了关于组织国会领导人对外活动的协调机制。（完）

越通社
#国会主席 #陈青敏 #国会对外工作 越南
关注 VietnamPlus

议会外交

融入国际

相关新闻

资料图：越南国会常务委员会第一次会议。图自越通社

越南国会常务委员会第三次会议于6月10日举行

越南国会办公厅表示，按计划，国会常务委员会第三次会议将为期一天：于2026年6月10日举行（预留2026年6月24日上午备用）。国会主席陈青敏将致开幕词，并与各位国会副主席轮流主持会议。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

削减逾3400项行政手续和经营条件

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

胡志明市一角。图自越通社

驳斥歪曲“民族奋发图强纪元”论调的证据

“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

越南政府总理黎明兴于2026年5月会见俄罗斯联邦驻越南大使根纳季·别兹杰特科。图自越通社

越南——推动东盟与俄罗斯关系的“桥梁”

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社

越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。图自越通社

越南政府总理黎明兴与中国国务院总理李强通电话

6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。两国总理高度评价两党两国关系近期取得的积极进展，特别是在抓紧制定、及时贯彻落实两党、两国最高领导人重要共识的行动计划方面。

首都河内的一角。图自越通社

📝时评：民主与幸福——构建信任的核心价值

在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面。图自越通社

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面

国会主席陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。

参加国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议的代表们合影。图自越通社

顺化向法语国家传播遗产价值

国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使主持座谈会。图自越通社

越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构

杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。

越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江。图自越通社

东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会：发挥桥梁作用，推动务实合作

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于6月17日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会。值此机会，越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江就黎明兴总理此行意义及相关问题接受了记者的采访。

越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁。图自越通社

推动越俄双边合作的坚实支撑

越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。