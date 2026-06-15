萨拉奈吹管乐器的守护者与占族社区团结的桥梁

越通社林同省——在林同省咸顺北乡林顺占族村，有一位年长者正默默地倾注全部心血守护民族文化特色并筑牢社区的团结，他就是村寨长者通龙——占族同胞极具代表性的乡贤。他因在保护传统文化方面所做出的巨大贡献以及积极动员群众良好执行党的路线和国家法律政策，而深受乡亲们的爱戴与尊敬。



让萨拉奈吹管的声音永远回荡



尽管年过七旬，健康状况大不如前，但每当提起与自己相伴一生的传统乐器，通龙眼中依然闪烁着喜悦的光芒。通龙生于1955年，在一个经济仍较为困难的占族家庭中长大。他的童年与村里的传统节日紧密相连，在传统节日里，萨拉奈吹管乐器与吉能鼓（Ghi năng）、巴拉农鼓（Paranưng）声交融在一起，构成了占族文化独特的旋律。正是这些声音，在年幼的通龙心中播下了热爱的种子。



从年少时的热爱出发，他逐渐成为占族地区颇具名气的萨拉奈吹管演奏艺人。他的吹管不仅在各个传统节日中回荡，还为传承和保护占族社区独特的文化礼仪做出了积极贡献。



对于林同省的占族社群而言，萨拉奈不单纯是一件普通的乐器，更是一件神圣的礼器，与社区的精神生活、节日盛会和集体记忆紧密相连。自古以来，萨拉奈吹管与巴拉农鼓、吉能鼓并称为占族节日和祭祀仪式中不可或缺的三大乐器，广泛出现于里贾（Rija）舞蹈节、卡特（Katê）节等传统盛会中。



通龙艺人心中始终存有一个不解情结，那就是如何让年轻一代继续热爱并传承这份传统音乐。图自越通社

与占族传统乐器相伴半个多世纪，通龙艺人心中始终存有一个不解情结，那就是如何让年轻一代继续热爱并传承这份传统音乐。近年来，他将自己的小小房子改造成了免费的萨拉奈吹管培训班，悉心传授给村里的青少年。



凝聚社区的桥梁



除了致力于传承传统文化，通龙还成为了咸顺北乡党委、政府与当地占族同胞之间沟通的重要桥梁。多年来，他凭借自身威望，始终与当地党委、政府和祖国阵线并肩同行，积极宣传并动员群众落实党的路线主张和国家的法律政策；踊跃参与各项爱国竞赛运动、居民区文化生活建设以及新农村建设规划。得益于崇高的威望以及与乡亲们的密切关系，他的号召始终赢得高度的认同与响应。



咸顺北乡祖国阵线委员会主席裴廷俊评价称，作为一名艺人，通龙积极向年轻一代传授民族乐器，为保护当地占族同胞的民族文化特色做出了积极贡献。



通龙不仅在家庭经济发展、新农村建设中发挥模范带头作用，还积极参与基层党组织和政治体制建设，特别是在当地推进两级地方政府模式的过程中，积极动员乡亲们认真落实党的路线主张和国家法律政策。（完）

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