文化

萨拉奈吹管乐器的守护者与占族社区团结的桥梁

在林同省咸顺北乡林顺占族村，有一位年长者正默默地倾注全部心血守护民族文化特色并筑牢社区的团结，他就是村寨长者通龙——占族同胞极具代表性的乡贤。他因在保护传统文化方面所做出的巨大贡献以及积极动员群众良好执行党的路线和国家法律政策，而深受乡亲们的爱戴与尊敬。

萨拉奈吹管乐器的守护者与占族社区团结的桥梁。图自越通社
萨拉奈吹管乐器的守护者与占族社区团结的桥梁。图自越通社

越通社林同省——在林同省咸顺北乡林顺占族村，有一位年长者正默默地倾注全部心血守护民族文化特色并筑牢社区的团结，他就是村寨长者通龙——占族同胞极具代表性的乡贤。他因在保护传统文化方面所做出的巨大贡献以及积极动员群众良好执行党的路线和国家法律政策，而深受乡亲们的爱戴与尊敬。

让萨拉奈吹管的声音永远回荡

尽管年过七旬，健康状况大不如前，但每当提起与自己相伴一生的传统乐器，通龙眼中依然闪烁着喜悦的光芒。通龙生于1955年，在一个经济仍较为困难的占族家庭中长大。他的童年与村里的传统节日紧密相连，在传统节日里，萨拉奈吹管乐器与吉能鼓（Ghi năng）、巴拉农鼓（Paranưng）声交融在一起，构成了占族文化独特的旋律。正是这些声音，在年幼的通龙心中播下了热爱的种子。

从年少时的热爱出发，他逐渐成为占族地区颇具名气的萨拉奈吹管演奏艺人。他的吹管不仅在各个传统节日中回荡，还为传承和保护占族社区独特的文化礼仪做出了积极贡献。

对于林同省的占族社群而言，萨拉奈不单纯是一件普通的乐器，更是一件神圣的礼器，与社区的精神生活、节日盛会和集体记忆紧密相连。自古以来，萨拉奈吹管与巴拉农鼓、吉能鼓并称为占族节日和祭祀仪式中不可或缺的三大乐器，广泛出现于里贾（Rija）舞蹈节、卡特（Katê）节等传统盛会中。

vnanet-potal-nguoi-nghe-nhan-gin-giu-thanh-am-saranai-8822510.jpg
通龙艺人心中始终存有一个不解情结，那就是如何让年轻一代继续热爱并传承这份传统音乐。图自越通社

与占族传统乐器相伴半个多世纪，通龙艺人心中始终存有一个不解情结，那就是如何让年轻一代继续热爱并传承这份传统音乐。近年来，他将自己的小小房子改造成了免费的萨拉奈吹管培训班，悉心传授给村里的青少年。

凝聚社区的桥梁

除了致力于传承传统文化，通龙还成为了咸顺北乡党委、政府与当地占族同胞之间沟通的重要桥梁。多年来，他凭借自身威望，始终与当地党委、政府和祖国阵线并肩同行，积极宣传并动员群众落实党的路线主张和国家的法律政策；踊跃参与各项爱国竞赛运动、居民区文化生活建设以及新农村建设规划。得益于崇高的威望以及与乡亲们的密切关系，他的号召始终赢得高度的认同与响应。

咸顺北乡祖国阵线委员会主席裴廷俊评价称，作为一名艺人，通龙积极向年轻一代传授民族乐器，为保护当地占族同胞的民族文化特色做出了积极贡献。

通龙不仅在家庭经济发展、新农村建设中发挥模范带头作用，还积极参与基层党组织和政治体制建设，特别是在当地推进两级地方政府模式的过程中，积极动员乡亲们认真落实党的路线主张和国家法律政策。（完）

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值。图自越通社

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值

在现代生活的节奏中，当许多传统价值面临被埋没的危机时，安江省信仰伊斯兰教的占族群体依然在坚韧地守护着本民族的语言、文字、信仰和习俗。从清真寺内的免费课堂到地方政府的扶持政策，安江省正通过诸多务实的解决方案，开展占族文化特色的保护与弘扬工作，为维护西南部这片土地的文化多样性做出贡献。

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #林同省 #占族同胞 #乡贤 #艺人 #萨拉奈 #吹管乐器 #占族传统节日 #基层治理 林同省
关注 VietnamPlus

文化之光

相关新闻

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值。图自越通社

在现代生活中保护与弘扬占族文化价值

在现代生活的节奏中，当许多传统价值面临被埋没的危机时，安江省信仰伊斯兰教的占族群体依然在坚韧地守护着本民族的语言、文字、信仰和习俗。从清真寺内的免费课堂到地方政府的扶持政策，安江省正通过诸多务实的解决方案，开展占族文化特色的保护与弘扬工作，为维护西南部这片土地的文化多样性做出贡献。

安江省工作代表团向美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会赠送礼物。图自越通社

安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。

法国远东学院首席代表菲利普·勒·费勒发表讲话。图自越通社

深化国际合作 共同守护占族文化遗产

5月18日是国际博物馆日，今年的主题是“博物馆：联结世界的桥梁”。为响应这一主题，岘港占族雕刻博物馆与法国远东学院（EFEO）5月18日联合举行文化与科学活动，旨在彰显占族文化遗产价值，并深化两家机构的合作关系，确定今后新合作方向。

更多

2026年顺化国际音乐周盛大开幕。图自越通社

2026年顺化国际音乐周盛大开幕

6月13日晚，2026年顺化国际音乐周在顺化市盛大开幕。此次音乐周将连续举办6晚，带来15场精彩演出，是传统与现代艺术、流行音乐与弗拉门戈以及最新国际表演趋势的和谐结合。所有这些将由来自世界多个国家的著名艺术家和艺术团呈现。

日本队以精巧、和谐且富有诗意的烟花编排，带领观众踏上一段情感之旅。图自越通社

2026年岘港国际烟花节：雨中“烟花盛宴”精彩纷呈

6月13日晚，在2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）第三场比赛中，日本与意大利两支代表队以“文化”为主题，为观众献上一场别具情感色彩的演出。表演前后，韩江江面细雨飘落，凉爽的空气更添现场氛围。

越南莱州省卢族传统服饰。图自越通社

莱州省弘扬文化价值、创造新突破、 推动旅游业可持续发展

凭借壮丽的自然景观和20个民族丰富多彩的文化资源优势，莱州省正同步推进各项举措，推动旅游业朝着可持续方向发展，并与保护和弘扬传统文化特色紧密结合。当前，莱州省正积极推动发展模式转型，将文化遗产和自然景观优势转化为推动新阶段经济发展的重要资源。

国际游客参观越南丝绸制品。图自《新河内报》

推崇丝绸价值 珍视传统手工艺

在位于还剑坊的惯灵祠遗址入口处，来自越南各丝绸村的光泽柔和丝绸制品被精心陈列，为这一古老空间增添了清新与生动的气息。越南丝绸发展历史介绍与体验活动有助于弘扬和推广传统丝绸手工艺的价值，同时激发年轻一代在文化遗产基础上的创新活力。

图书展示和推介活动有助于在社区中传播阅读文化。图自越通社

越南儿童文学走向世界之旅

通过国际书展等平台，越南儿童文学正逐渐在更广阔的国际舞台上崭露头角。由Crabit Kidbooks出版、作家兼插画家范光福创作的《我们心中的花园》入选2026年博洛尼亚最佳童书奖（BolognaRagazzi Award）150本佳作书单（150 Amazing Bookshelf）。

越南队的表演节目。图自越通社

2026年岘港国际烟花节：瀚江畔盛放的遗产色彩

以“遗产”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF）第二个比赛日6日晚在瀚江畔举行，吸引众多当地居民和游客的眼球。来自越南和法国的两支参赛队带来了精彩绝伦的表演，通过烟花艺术推崇文化与历史价值。

游客参观东湖民间画。图自越通社

化解各种障碍 释放文化遗产的经济价值

只有当文化资源获得明确界定并受到相应法律工具的保护时，才能真正作为一种资产而迈入市场。打通阻碍文化遗产变现的体制机制堵点，将有助于开采国家传统文化的“富金矿”。

新时代青年助力盲人曲走向世界。图自越通社

新时代青年助力盲人曲走向世界

盲人曲是一种拥有700多年历史的民间艺术形式，曾与失明艺人的生活紧密相连，他们在乡村集市、祠堂庭院、码头河畔，甚至旧时电车上进行表演。

在“文庙-文湖放花灯之夜”活动中，放花灯活动吸引众多市民与游客参与。图自越通社

夜间经济助力首都文化产业蓬勃发展

河内市正面临着将文化潜力转化为新增长动能的重大机遇。在首都的发展规划中，越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，为各文化产业开辟了全新的发展空间。其中，夜间经济被视为高效挖掘首都文化、历史、旅游及创新价值的一扇“黄金之门”。

通过“越南故事库”推广国家形象

通过“越南故事库”推广国家形象

越南文化体育与旅游部近日决定发布《2026-2030年阶段向国外推广越南形象传播战略实施计划及2045年愿景》。其中提及建立“越南故事库”并开发多媒体平台上的相关内容。

马尼拉“金河粉”餐厅的空间。图自越通社

菲律宾马尼拉心中的越南美食

越南料理的灵魂在于食材的新鲜与调味的精准。阮廷和认为，菲律宾人非常喜欢越南的河粉、面包和脍卷。越南传统食物做法简单且营养丰富，因此深受菲律宾医生及上流社会的青睐。