越通社海防市——在荔枝成熟的季节，海防市清河乡的同敏生态旅游区吸引了数千名游客前来体验北部乡村果园风光与田园生活。该模式为乡村旅游发展提供了新思路，海防市正计划推出“果实成熟期”旅游线路，为推动乡村旅游发展，提升地方农产品附加值注入动力。



在初夏时节，当一串串荔枝开始染上鲜红色时，同敏便迎来了络绎不绝的游客，人气异常火爆。沿着一条蜿蜒穿过繁茂果园的小河，两岸回荡着游客的欢声笑语，与采摘季节的热闹氛围交织在一起，构成了一幅生机勃勃的乡村画卷。位于著名荔枝产区清河之中的同敏生态旅游区为游客带来一份心灵的宁静与美好。这里没有现代游乐设施的喧嚣，吸引人的反而是与自然亲近、体验乡村生活的真实感受。



以前都是购买荔枝。今年能够亲手采摘，并听到关于清河荔枝树历史与起源的介绍，让我觉得非常有趣。孩子们也对能够体验到在城市里没有的活动非常感兴趣。 来自富寿省的游客陈氏花



海防市文化体育与旅游局副局长陈文玉指出，这一模式的吸引力在于将生态休闲与乡村文化体验相结合。游客不仅可以品尝农产品，还能融入自然景观，参与民间游戏，体验乡村生活，并享用地方美食。他指出，这种模式的出现表明，传统农业完全可以转型为具有深度体验属性的旅游产品，从而创造出更高的经济价值。



海防市西部地区目前拥有多个特色农业区，出产多种知名农产品，如清河荔枝和番石榴、南策大蒜、锦江胡萝卜、至灵山鸡以及四旗矶沙蚕等。这些资源为农业旅游和体验式旅游发展提供了基础。基于初步成果，海防市正逐步开发季节性旅游线路，其中以“果实成熟期”旅游产品尤为突出。

不仅如此，海防市还计划将乡村旅游与传统手工艺村、“一乡一品”（OCOP）产品、研学旅游、生态旅游以及涂山和吉婆等海洋岛屿景点相结合，以延长游客的停留时间。



在绿色旅游、亲近自然与社区生活的发展趋势下，海防市西部的乡村旅游不仅有助于丰富旅游产品体系，同时也为当地居民带来提高收入的机会，提升农产品附加值，并促进传统文化价值的保护。这也被视为一条可持续发展路径，使乡村地区能够依托自身优势实现经济发展。（完）



