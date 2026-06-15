500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

在老街省保胜乡烈士陵园，首批共有165座无名烈士墓需要提取DNA样本，一场与时间赛跑的行动已经展开。

为了确保采样工作准确、庄严，跨部门工作组和4个专业采样小组迅速组建，并直接驻守现场。每一颗牙齿、每一块骨骼都被视为开启“英雄归家”之门的“金钥匙”。

老街省法医中心解剖技术员陈文水：“我们不怕苦、不怕难，必须确保采样准确、符合标准。这项工作要求绝对精确，任何细微差错都可能影响后续鉴定结果。”

这些工作只是国家指导委员会在广治古城启动的“500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作”的一部分。该战役自2026年3月15日启动，将持续至2027年7月27日，以纪念越南伤残军人与烈士日80周年。战役目标是在全国范围内搜寻、归纳约7000具烈士遗骸，并完成1.8万个样本的身份鉴定。

第二军区政治局副主任阮玉银少将：“检查结果显示，整个政治体系都积极参与其中，特别是武装力量、退伍军人、地方党委以及广大人民群众。此次行动得到了人民群众的高度支持和广泛响应。”

在兴安省，烈士信息采样和数字化工作也正同步推进。全省现有近3.5万座烈士墓，其中4500多座尚未确认身份信息。

兴安省龙兴乡退伍军人协会副主席陈玉遵：“我认为，党和国家启动的“500个昼夜战役”意义重大，希望未来能够进一步加大力度，让为国家和革命事业作出贡献的英烈们能早日“回家”与亲人“团员”。

除遗骸搜寻和迁葬工作外，DNA技术的应用也为确认无名烈士身份带来了新的希望。

在胡志明市，公安机关正与各地配合，采集尚未找到烈士遗骸家庭亲属的DNA样本，并纳入国家基因数据库。其中，不少烈士亲属已经苦苦等待亲人消息超过半个世纪了。

胡志明市平阳坊居民泰文恩：“我是烈士的亲弟弟。多年来，家人一直寻找哥哥的遗骸却始终没有结果。如今国家开展DNA采样工作，让我们感到有一丝希望了。希望通过这次DNA鉴定，未来能够找到我哥哥的遗骸。”

战役开展近3个月后已取得了初步成果。截至2026年6月初，各地共搜寻、归纳烈士遗骸1109具。

让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里，不仅仅是对烈士的尊重，更是我们每一个人的责任，也是发自人们内心深处的庄严使命。（完）