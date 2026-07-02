AI浪潮来袭，越南电影能否守住“版权护城河”？

越通社河内——人工智能（AI）和数字技术在为电影产业开辟新机遇的同时，也带来诸多挑战。与会代表在第四届亚洲—岘港电影节（DANAFF IV）期间举行"人工智能、数字技术与电影知识产权保护"研讨会上认为，越南电影需要加快推进数字化转型，完善知识产权保护机制，构建数字生态系统，以提升在AI时代的竞争力。



越南电影发展促进会主席、电影节总监、组委会联合主任吴芳兰在研讨会开幕式上致辞时表示，越共中央政治局于2024年12月22日颁布关于"推进科技、创新和国家数字化转型突破发展”的第57-NQ/TW号决议以及2026年1月7日颁布关于"发展越南文化"的第80-NQ/TW号决议，为推动文化产业、创意经济和知识产权保护奠定了重要基础，为越南电影开辟了新机遇。



吴芳兰认为，越南电影正迎来发展成为重要文化产业的机会，但数字化转型进程和AI的快速发展也对制作、治理、开发和知识产权保护模式的革新提出了要求。研究国际经验、应用现代技术并构建专业化电影生态系统，将有助于提升竞争力、保护知识产权并发挥国家文化软实力。

越南电影发展促进会主席、电影节总监、组委会联合主任吴芳兰发言。图自越通社

文化体育旅游部副部长阮辉勇表示，《至2030年及2045年愿景文化产业发展战略》设定了到2030年文化产业对GDP贡献约7%的目标。与此同时，2025-2035年阶段国家文化发展目标计划也为该领域投入了大量资源。上述目标表明，文化已不仅是丰富精神生活的因素，更已成为发展的动力。 其中，电影具有特殊地位，既是一个创意产业，又能够将越南文化和国家形象传播到世界。



阮辉勇建议，各管理机构、制片方和企业构建越南电影同步数据库，将知识产权问题纳入作品设计和制作阶段，同时将反盗版行动从短期运动转变为常态化的治理和运营能力。



在研讨会上，国际嘉宾也分享了诸多值得关注的经验。韩国公共关系协会（KAPR）副主席兼韩国角色商业协会（KOCA）主席Nikey Kim介绍了韩国电影产业发展战略，其中AI被视为构建可持续创意生态系统的重要因素。这些也是越南可以研究并根据实际情况加以运用的经验。（完）