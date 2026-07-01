量子技术与越南的机遇

越通社河内——量子技术正成为诸多国家优先投资的重点领域之一，在科技和安全方面构建竞争优势。在越南，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议将科技、创新和数字化转型确定为推动国家发展的突破性动力。政府总理第21/2026/QĐ-TTg号决定将网络安全技术和量子技术列入国家十大重点战略技术名单。这被视为越南逐步构建量子技术研究能力、培养人力资源并掌握量子技术的重要基础，从而提升在新时代科技自主能力和国家竞争力。



越南需及早采取行动



据河内国家大学量子技术研究所所长阮国兴博士介绍，若要参与量子技术发展链条的话，这是越南必须把握的关键时机。越南已采取了部分具体措施，将量子技术融入国家发展进程，同时提升越南在地区量子技术领域的地位。2026年7月，越南将在东南亚地区范围举行量子黑客马拉松（Quantum Hackathon），并于10月主办东盟量子峰会（ASEAN Quantum Summit）。



河内国家大学成立量子技术研究所也是落实越南党和国家关于发展科技与创新政策，特别是第57-NQ/TW号和第71-NQ/TW号决议的重要举措。按照规划，该研究所将重点建设科研基础设施，发展核心技术，培养人力资源并拓展国际合作，逐步形成量子技术研究生态系统。



然而，阮国兴认为，越南量子技术目前仍处于起步阶段，科研能力和运行机制仍存在诸多限制。



因此，他建议越南需选择适合的发展路径。首先，应优先发展与现实需求契合、符合现有能力的领域，如量子通信、后量子密码、量子传感及人力资源培养等。同时，应尽早制定国家量子技术发展计划，建立统一协调机制，有选择地扩大国际合作，并制定分阶段的发展路线图。



战略竞争的重要因素



胡志明国家政治学院技术与数字化转型中心主任陈光耀副教授表示，越共十四大和越共中央政治局第57-NQ/TW号决议确立的发展愿景是将科技、创新和数字化转型视为推动国家实现跨越式发展并迈入奋发图强新纪元的关键动力。越南到2030年的发展目标包括GDP年均增长率为10%以上，人均收入约8500美元，数字经济占GDP比重超过30%，研发投入约占GDP的2%，到2050年实现净零排放等目标。这些目标要求越南在国家治理模式上实现突破。



陈光耀表示，对越南而言，提前在体制建设、治理能力、人力资源以及科技基础设施等方面做好准备是新时代把握新发展阶段机遇、提升竞争力的关键条件。



越南不能置身事外



越共中央政策与战略委员会副主任、越南科学技术翰林院院长陈红泰教授指出，目前全球多项量子技术研究仍处于试验和验证阶段，尚未形成大规模商业化产品。越南不能置身事外。如果越南准备不足，当技术标准、供应链和市场格局形成后，发展空间将大幅缩小。



因此，越南必须重视量子技术的首要原因在于许多国家已将该技术视为战略技术和数据安全问题。此外，量子技术可在测量、传感、模拟、计算及材料等方面创造新能力。这些能力不仅服务于基础科学，也可能广泛应用于国防、安全、通信、金融、医疗、能源、资源、环境以及高科技工业等领域。为开发量子技术，陈红泰认为，越南须注重量子人力资源培训，并制定与实施量子技术发展计划。



量子技术正成为国家间战略竞争的重要领域。凭借所确立的政策基础，越南具备逐步参与新一轮技术竞争的条件。这不仅是获取战略技术的机遇，而且是提升科技自主能力和创新能力的必然要求。为此，越南需要制定长期、重点、明确的投资路线图，并促进国家、科研机构、高等院校和企业的协同参与。（完）



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