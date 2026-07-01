科技

量子技术与越南的机遇

量子技术正成为诸多国家优先投资的重点领域之一，在科技和安全方面构建竞争优势。在越南，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议将科技、创新和数字化转型确定为推动国家发展的突破性动力。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社河内——量子技术正成为诸多国家优先投资的重点领域之一，在科技和安全方面构建竞争优势。在越南，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议将科技、创新和数字化转型确定为推动国家发展的突破性动力。政府总理第21/2026/QĐ-TTg号决定将网络安全技术和量子技术列入国家十大重点战略技术名单。这被视为越南逐步构建量子技术研究能力、培养人力资源并掌握量子技术的重要基础，从而提升在新时代科技自主能力和国家竞争力。

越南需及早采取行动

据河内国家大学量子技术研究所所长阮国兴博士介绍，若要参与量子技术发展链条的话，这是越南必须把握的关键时机。越南已采取了部分具体措施，将量子技术融入国家发展进程，同时提升越南在地区量子技术领域的地位。2026年7月，越南将在东南亚地区范围举行量子黑客马拉松（Quantum Hackathon），并于10月主办东盟量子峰会（ASEAN Quantum Summit）。

河内国家大学成立量子技术研究所也是落实越南党和国家关于发展科技与创新政策，特别是第57-NQ/TW号和第71-NQ/TW号决议的重要举措。按照规划，该研究所将重点建设科研基础设施，发展核心技术，培养人力资源并拓展国际合作，逐步形成量子技术研究生态系统。

然而，阮国兴认为，越南量子技术目前仍处于起步阶段，科研能力和运行机制仍存在诸多限制。

因此，他建议越南需选择适合的发展路径。首先，应优先发展与现实需求契合、符合现有能力的领域，如量子通信、后量子密码、量子传感及人力资源培养等。同时，应尽早制定国家量子技术发展计划，建立统一协调机制，有选择地扩大国际合作，并制定分阶段的发展路线图。

战略竞争的重要因素

胡志明国家政治学院技术与数字化转型中心主任陈光耀副教授表示，越共十四大和越共中央政治局第57-NQ/TW号决议确立的发展愿景是将科技、创新和数字化转型视为推动国家实现跨越式发展并迈入奋发图强新纪元的关键动力。越南到2030年的发展目标包括GDP年均增长率为10%以上，人均收入约8500美元，数字经济占GDP比重超过30%，研发投入约占GDP的2%，到2050年实现净零排放等目标。这些目标要求越南在国家治理模式上实现突破。

陈光耀表示，对越南而言，提前在体制建设、治理能力、人力资源以及科技基础设施等方面做好准备是新时代把握新发展阶段机遇、提升竞争力的关键条件。

越南不能置身事外

越共中央政策与战略委员会副主任、越南科学技术翰林院院长陈红泰教授指出，目前全球多项量子技术研究仍处于试验和验证阶段，尚未形成大规模商业化产品。越南不能置身事外。如果越南准备不足，当技术标准、供应链和市场格局形成后，发展空间将大幅缩小。

因此，越南必须重视量子技术的首要原因在于许多国家已将该技术视为战略技术和数据安全问题。此外，量子技术可在测量、传感、模拟、计算及材料等方面创造新能力。这些能力不仅服务于基础科学，也可能广泛应用于国防、安全、通信、金融、医疗、能源、资源、环境以及高科技工业等领域。为开发量子技术，陈红泰认为，越南须注重量子人力资源培训，并制定与实施量子技术发展计划。

量子技术正成为国家间战略竞争的重要领域。凭借所确立的政策基础，越南具备逐步参与新一轮技术竞争的条件。这不仅是获取战略技术的机遇，而且是提升科技自主能力和创新能力的必然要求。为此，越南需要制定长期、重点、明确的投资路线图，并促进国家、科研机构、高等院校和企业的协同参与。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #量子技术 #越南 #机遇 越南
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

会议场景 图自越通社

苏林：量子技术发展必须上升为国家战略层面

越共中央总书记、国家主席苏林在5月21日上午举行的中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议上强调，要以国家战略高度制定和完善“研究、应用与发展量子技术服务经济社会发展及国防安全”方案，将其与科技自主、自主创新能力提升、国家长期竞争力增强以及数字安全和数字主权保障紧密结合。

越南成立三个创新创意和战略技术领域专家网络

越南成立三个创新创意和战略技术领域专家网络

越南财政部国家创新中心（NIC）日前在河内举行仪式，宣布成立三个创新创意和战略技术领域专家网络，包括量子技术（VNQuantum）、网络安全（ViSecurity）以及航空航天和无人机（UAV Vietnam）。

旅居英国和爱尔兰越南人知识分子协会（VIS）主席阮春训教授发表讲话。图自越通社

英国科学家：对科技投资是推动越南发展的正确方向

越共中央政治局于2024年12月22日颁布的关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议（57-NQ/TW）引起了英国科学界的广泛关注。在伦敦米德尔塞克斯大学刚举办的量子技术与数字克隆技术研讨会间隙，越南与英国的科学家们在接受越通社驻英国记者采访时分享了他们对越南科技发展路线的积极评价。

更多

2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划启动仪式。图自sggp.org.vn

胡志明市设定20万家中小企业实现数字化转型的目标

6月30日上午，胡志明市科学技术局与胡志明市信息学协会（HCA）公布了2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划，同时举行了题为“应用人工智能，实现自动化，提升中小企业运营效率与信息安全”的技术展示与对接活动。

参观者体验电子图书。图自越通社

筑牢数字空间安全防线 守护群众合法权益

在数字化转型快速推进的背景下，手机不仅是通信工具，而已成为人们使用数字银行、电子支付、电子身份认证以及在线公共服务等各类基础服务的“钥匙”。与此同时，利用手机号码实施的各类高科技诈骗手段也日益复杂隐蔽，造成严重财产损失，并对公众信息安全构成威胁。

布亚摩乡党委书记黎黄南对乡公共行政服务中心的手续办理工作进行检查。图自越通社

数字政府让边境乡面貌焕然一新

在推行两级地方政府模式一年后，同奈省多个边境乡迎来了转折性的转变。精简且运行顺畅的行政机构不仅提高了管理效能与效率，还为数字化转型走入百姓生活奠定了基础，帮助少数民族同胞轻松获取在线公共服务，逐步形成数字技能并提升了对民众的服务质量。

越南首个国家级半导体芯片试产支持中心问世。图自越通社

越南首个国家级半导体芯片试产支持中心问世

6月26日，越南科技部在河内举行越南国家级半导体芯片试产支持中心（VNMPW/CC）亮相仪式。这是越南首个国家级芯片试产支持中心，扮演连接国内芯片研究设计需求与全球半导体生产生态系统的桥梁角色。

越南科技部长武海军发表讲话。图自人民报

发挥战略科技优势，确立新增长模式

6月25日，越南外交部与美国商会东盟分会、经济合作与发展组织（OECD）及合作伙伴在河内联合举办以"确立新增长模式：发挥战略科技优势提升竞争力和可持续增长"为主题的战略对话论坛。

根据您提供的内容，这是一张图片说明，描述的是胡志明市交通运输大学的学生在新投入使用的高速铁路驾驶与运营模拟教室中进行学习的情景。图片来自tuoitre.vn。 按照中文新闻配图说明的习惯，可以译为： --- 胡志明市交通运输大学的学生在校方新投用的高速铁路驾驶与运营模拟教室内上课。图自tuoitre.vn

到2030年越南培养至少3.5万名铁路专业人才

随着现代铁路尤其是高速铁路工程的加速推进，越南对高素质铁路专业人才的需求日益迫切。为满足现代化、同步化交通基础设施体系建设要求，越南政府提出在2025—2030年阶段培养至少3.5万名铁路专业人才的战略目标。

机器人执行货物搬运与堆放工作，有助于减轻人力劳动强度，提高工作效率。图自越通社

越南旅法专家：灵活机制是战略技术发展的杠杆

越南确定重点发展的十大技术领域与30项战略技术产品，被评价为推进科技发展、创新和国家数字化转型目标落实落地的重要举措。然而，要使这些领域真正实现突破，关键不仅在于投入资源，更需要建立足够灵活的机制，以鼓励创新、容许风险并吸引优秀人才。

越南应加大各种技能尤其是数字技能和软技能培训投入。nhandan.vn

人工智能重塑新一代劳动力

越南劳动力市场正处于深刻转型之中：人口开始老龄化，廉价劳动力优势逐渐消失，人工智能（AI）已渗透各行各业等。因此，立即调整劳动力市场结构并提升适应能力成为保障劳动者迎来可持续发展机会的关键举措。

位于富寿省平川一工业园（富寿）的星工越南公司电子元件生产车间。图自越通社

法国专家献策：助越南技术规避“保护主义陷阱”

在越南刚刚确定10组战略技术和30个优先发展的战略技术产品的背景下，专家认为，当前最大的挑战不在于选择更多技术进行投资，而在于如何有效利用有限资源，避免分散投入，并打造出真正具有国际市场竞争力的产品。

出席座谈的越南代表团。图自越通社

越韩推进高新技术、半导体及人工智能培训合作

6月22日，由九龙大学、芹苴工程技术大学、西贡科技高等专科学校和芹苴职业高等专科学校等四所越南教育机构代表组成的代表团在韩国牙山市与韩国湖西大学举行工作座谈，旨在共同推进高新技术人力资源培训合作。

岘港越南国际金融中心。图自越通社

岘港抢抓金融科技新机遇

2026年Web3开发者峰会（Web3 Builders’ Summit 2026）显示，越南对Web3的认知方式正在发生变化。开发者社区不再聚焦于加密货币或数字资产投机活动，而是日益注重构建数字基础设施、实际应用和具备可持续运营能力的产品生态系统。