《电子商务法》自7月1日起生效：重塑数字市场秩序迎来机遇

越通社河内——自7月1日起，《电子商务法》正式生效，标志着越南在数字经济制度完善进程中迈出重要一步。在经历十余年快速发展后，电子商务正进入以透明、安全与责任为导向的新阶段。多方认为，该法生效后有望推动市场规范运作，并重塑数字商业空间秩序。



越南工贸部电子商务与数字经济局副局长黄宁表示，近年来越南电子商务迅速发展，各类新型商业模式不断涌现。然而，强劲发展速度也暴露出现行法律框架中的诸多不足与挑战。



黄宁指出，《电子商务法》体现了既促进发展，又提高管理效率的政策思路。其不仅促进创新与数字化转型，还致力于保障市场透明运行、公平竞争与可持续发展。同时，该法彰显构建稳定、透明的法律走廊的作用，为企业和民众在保障经营自由权的前提下参与数字市场创造便利条件。



值得注意的是，《电子商务法》通过明确各类主体，特别是中介平台的责任，重塑市场秩序，其在信息透明、数据核验、商品监管及消费者保护等方面提出更高要求，增强主动监管能力，从而减少欺诈行为，促进公平竞争。

此外，该法鼓励发展绿色电子商务模式，优化物流体系，使用环保型包装，将电商活动与绿色增长目标相结合。同时，该法为中小企业、个体工商户和初创企业进入市场提供机会，确保数字化转型进程具有包容性。



在平台运营方面，该法要求各平台公开并核实卖家信息、商品信息及交易条件，同时建立主动发现和处理违规行为的机制，并在交易全过程中接受投诉与反馈。此外，消费者保护相关规定也得到强化，从而提升电子商务环境的信任度。



越南工贸部电子商务与数字经济局电子商务活动管理处处长黎氏霞表示，电子商务生态系统不仅包括买卖双方，还吸引技术、支付、物流、传播与推广等平台的参与。



在此背景下，《电子商务法》加强基于数据和技术的管理，同时明确规定生态系统主体的责任，旨在确保市场更加透明、安全与稳定，保护消费者权益，营造公平竞争环境。



此外，消费者将拥有更多依据来评估商家信誉，卖方也必须提升其运营标准，以维护其声誉，市场将逐步向重视质量与信任的方向调整。这将有助于电子商务扩大规模，并迈向稳定、可持续的发展轨道。（完）