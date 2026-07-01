广宁省公布各项战略规划，迈向2075年愿景国家城市中心

越南建设部部长陈鸿明在会上发表讲话。图自越通社

越通社广宁——6月30日，在广宁省规划与展览会议中心，广宁省举办了该省各项战略规划公布会议，特别是《广宁省城市总体规划（近期至2050年，远期展望至2075年）》。与此同时，该省也正式接受了广宁省达到一线城市标准的决定。

2026年6月中旬，广宁省迎来了从中央到地方各职能部门通过该省各项战略规划的好消息。具体为，6月16日，广宁省第十五届人民议会表决通过了关于调整《广宁省2021-2030年阶段总体规划及2050年愿景》的第23/NQ-HĐND号决议；6月23日，政府总理签发了第1123/QĐ-TTg号决定，批准《广宁省城市总体规划至2050年及2075年愿景》；6月26日，建设部部长陈鸿明签署了第1026/QĐ-BXD号决定，承认广宁省达到一线城市标准。

这是广宁省首次拥有一套总体战略规划，以迈向国家城市中心为发展方向。

建设部部长陈鸿明在会上强调，本次规划方案是拓展发展空间、加强区域联动和提升国际影响力的创新举措；同时为建设一个安宁、绿色、智慧和可持续发展的城市奠定了坚实基础。

据陈鸿明表示，新规划标志着广宁省思维模式的突破性转变，从按行政地界发展转向按联动空间发展，从粗放型发展转向绿色、智慧发展，从单一产业优势开发转向综合调动海岛、边境、遗产和改革创新等价值。

广宁城市发展空间将按照核心架构组织，包括：3条发展走廊（沿海城市走廊、海岛走廊、环山走廊）、4个经济社会区域（西部都市区、东部都市区、海岛都市区、北部丘陵山区）和5个动力中心（下龙、云屯、芒街、广安、安子遗迹群—下龙湾）。其中，城市按多极模式定位，以人和遗产（如下龙湾、安子名胜遗迹群）为中心。

会议上，广宁省已颁发了18份投资主张批准和投资许可证，总投资额高达45万亿越盾（折合近20亿美元）。

据建设部部长表示，为使广宁省实现与其地位相称的发展，推动区域发展和走向国际，该省将集中落实以下重点任务：做好规划管理和实施工作，注重有效利用城市土地战略，保障绿色基础设施和公共空间用地；优先资源实施刚颁布的城市发展计划。此外，制定智慧城市、适应气候变化的绿色增长方案；管理城市秩序和建筑风貌，弘扬地方文化特色和滨海城市特征；严格管控沿海及下龙湾周边项目的环境影响；坚决不以牺牲环境换取单纯的经济增长。

广宁省人民委员会主席武文慷在肯定创造新发展空间和为商界建立持久信心的决心时承诺，将推进规划数字化，在规划展览会议中心设计4D投影技术沙盘，供民众监督。该省还将推进行政改革，改善投资环境，以大力调动国内外资本。

本次获批的多个大型、高动力项目包括：智能娱乐产品项目（越南EV Foxconn能源与组件有限责任公司）：追加投资9.298万亿越盾（折合3.7亿美元）；广宁VSIP工业园区项目（新加坡VSIP代表）：总投资5.81万亿越盾（折合2.2亿美元）；Green Biotech工业园区项目（PL Investment Vina有限公司）：总投资5.7万亿越盾（折合2.16亿美元）；白藤2工业园区项目：总投资4.792万亿越盾；广安沿海工业园区项目：总投资3.74万亿越盾等。



规划公布会议的成功以及强劲的投资浪潮，正是重要的前提，为广宁省进入新的发展时代——一个文明、现代、永续发展的国家滨海城市中心时代——奠定了坚实的跳板。（完)