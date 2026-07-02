经济

上半年越南水产品出口增长12.8%

2026年6月越南水产品出口额达近11亿美元，较2025年同期增长21%。这一结果反映出多个进口市场需求提高，其中对中国出口继续保持强劲增长，对美国出口明显回升，而欧盟、日本及中东等市场总体变化不大。

虾类加工出口为金瓯省带来了巨大的收入来源。图自越通社
虾类加工出口为金瓯省带来了巨大的收入来源。图自越通社

越通社胡志明市——在中国和美国等重点市场需求复苏背景下，今年6月份，越南水产品出口实现强劲增长，为今年上半年出口实现两位数增长作出重要贡献。与此同时，水产品结构和市场结构也呈现出更加多样化的发展趋势，但渔业仍面临物流成本高、技术壁垒及竞争压力等挑战。

据越南水产品加工与出口协会（VASEP）统计，2026年6月越南水产品出口额达近11亿美元，较2025年同期增长21%。这一结果反映出多个进口市场需求提高，其中对中国出口继续保持强劲增长，对美国出口明显回升，而欧盟、日本及中东等市场总体变化不大。

本月，大多数主要产品均实现较为均衡的增长。其中，虾类继续发挥引领作用，出口额达4.459亿美元，同比增长20.7%；查鱼出额口达2.091亿美元，同比增长7.7%；其他各类鱼产品达1.988亿美元，同比增长19.8%。值得注意的是，一些海产品增长率较高：金枪鱼出口额达8590万美元，同比增长28%；鱿鱼、章鱼达7790万美元，同比增长26.5%；螃蟹及其他甲壳类达4530万美元，同比增长55.1%；带壳软体动物增长最为突出，达3130万美元，同比增长77.8%。

从市场来看，中国（含香港）继续成为亮点，出口额达2.566亿美元，同比增长32.2%。特别是，对美国出口达1.953亿美元，同比增长48.3%；对日本出口达1.502亿美元，同比增长0.3%；对欧盟出口达1.015亿美元，同比增长6.3%；对韩国出口达8830万美元，同比增长29.5%；对东盟出口达6940万美元，同比增长16.5%。

累计2026年上半年，全国水产品出口额达近58亿美元，同比增长12.8%。在产品结构中，虾类仍居首位，出口额达23亿美元，同比增长13.6%，约占水产品出口总额的40.5%。

越南水产品加工与出口协会副秘书长黎姮表示，上半年水产品出口增长不仅得益于消费需求复苏，而且反映出企业在市场调整、产品结构优化方面的能力提升，同时企业更有效地开拓了具有地理优势、运输成本较低及需求稳定的市场。

按市场划分，中国（含香港）继续是越南水产品最大的进口市场，上半年进口额达15亿美元，同比增长37.9%，占总出口额的25.8%。这也是虾类、查鱼、龙虾、软体动物、活鲜和冷冻水产品实现增长的重要动力来源。

累计今年上半年，越南水产品对美国出口额达8.979亿美元，基本与去年同期持平；日本达7.875亿美元，同比增长0.7%；欧盟达5.367亿美元，略降0.8%；中东达1.666亿美元，下降0.1%。

另一方面，越南水产品对韩国出口额达4.194亿美元，同比增长9%；东盟达3.802亿美元，同比增长15.8%；其他市场合计达11亿美元，同比增长17.1%。这些数据表明市场多样化战略正在发挥积极成效。

尽管市场出现积极信号，但物流成本仍是水产品出口企业面临的一大挑战，直接影响到企业价格和竞争力。

据越南水产品加工与出口协会消息，上半年取得的积极成果为2026年水产品出口实现两位数增长目标奠定了良好基础。然而，为保持下半年增长势头，渔业需继续发挥在中国、东盟及韩国等增长良好市场的优势，同时提升对美国、欧盟和日本等市场标准的合规能力。此外，企业还需控制投入成本与物流费用，提高深加工产品比重，并增强风险管理能力，以应对不断变化的市场。（完）

同奈省220吨鲜香蕉启程出口国际市场。图自越通社

2026年前5月越南农林水产品贸易顺差达75亿美元 继续发挥经济“压舱石”作用

2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #水产品 #出口额 #出口 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

附图。图自越通社

越南水产品积极巩固美国市场份额

美国市场正向越南水产品释放出不同信号。一方面，美国近日给予越南梭子蟹捕捞业“同等效力认定”，使该产品继续获得美国市场准入资格，并创造更大的竞争空间。另一方面，作为越南主要出口产品的虾类正面临反倾销税和市场需求疲软的双重压力，而金枪鱼产品仍受到《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）的严格监管。

附图。图自越通社

越南虾业寻求全球竞争突围之路

越南目前是世界最大的虾类供应国之一，出口涵盖100多个市场，占全国水产品出口总额的40%以上。然而，面对来自其他国家的竞争压力，虾产业正面临着从价格竞争转向提升价值、技术和产业链协同的要求。

出口查鱼加工环节。图自越通社

2026年前4月越南农林水产品出口增长5.4%

据越南农业与环境部消息，2026年4月，越南农林水产品出口额估计达60.5亿美元，环比下降3.8%，同比下降0.8%。累计2026年前4个月，全行业出口总额约达230.4亿美元，比2025年同期增长5.4%。

更多

附图 图自越通社

丰田（越南）6月销量环比增长12% 混动车型激增89%

丰田汽车（越南）公司7月2日公布2026年6月经营业绩。包括丰田和雷克萨斯品牌在内，当月共售出汽车6712辆，环比增长12%，其中混合动力车型销量同比大幅增长89%。今年前6个月，丰田在越南累计销量达36669辆，同比增长22%。

世界银行认为，越南的增长模式主要依赖出口。图自越通社

世界银行将越南列入中等偏上收入国家行列

世界银行在越南多年保持快速经济增长后，已将越南列入中等偏上收入国家行列。这一举措被专家界评价为一个重要里程碑，有望有力巩固国际投资者对快速发展的越南经济体的信心。

前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%。图自越通社

2026年上半年越南农林水产品出口增长6%

据越南农业与环境部消息，2026年6月，越南农、林、水产品出口额估计达63.4亿美元，环比增长3%，同比增长10.1%。累计2026年前6个月，全行业出口总额约达358.8亿美元，比2025年同期增长6%。

西宁省木牌口岸。图自越通社

西宁省以“零容忍”态度坚决打击假冒伪劣商品和商业欺诈行为

西宁省边境线全长约369公里，与柬埔寨的三个省接壤，在边境地区贸易与经济发展中具有重要地位。边境线上设有21个口岸、3个口岸经济区、1个国际港口以及多条小道，为进出口活动及经济社会发展提供便利条件。然而，这一地区也存在走私及非法跨境货物运输等活动的潜在风险。

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平。图自越通社

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平

银行间市场利率大幅上涨，其中隔夜拆借利率一度飙升至年化13%，创下近三个月来的最高水平。这一走势主要源于各家银行在第二季度结账窗口期前的流动性平账需求，同时也促使国家银行为支持银行系统加大资金投放力度。

兴安省陈兴道坊社会住房项目。图自越通社

兴安省新增179个投资项目

2026年上半年，兴安省吸引了179个新投资项目；其中，国内项目141个，注册资金总额超过46.37万亿越盾；外资项目38个，注册资金总额超过6.52亿美元。

在位于顺化市思夏工业园区的金树（越南）食品有限责任公司（100%中资）的工厂内。图自越通社

化解越南吸引外资面临的双重压力

越共中央政治局第10-NQ/TW号决议提出了充满挑战的“双重压力”：一方面必须通过吸引高科技、半导体、人工智能等领域的投资来提升外资质量；另一方面必须在2026-2030年阶段实现注册外资2000亿至3000亿美元。

同奈省木牌口岸。图自越通社

推动边境地区经济可持续发展

发展边境地区经济不仅是稳定民生问题，更是拓展发展空间的战略。同奈省拥有约259公里与柬埔寨接壤的边境线以及活跃的口岸和边境通道系统。该省正集中资源投资建设交通基础设施，并推进口岸经济区转型升级。