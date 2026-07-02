上半年越南水产品出口增长12.8%

越通社胡志明市——在中国和美国等重点市场需求复苏背景下，今年6月份，越南水产品出口实现强劲增长，为今年上半年出口实现两位数增长作出重要贡献。与此同时，水产品结构和市场结构也呈现出更加多样化的发展趋势，但渔业仍面临物流成本高、技术壁垒及竞争压力等挑战。



据越南水产品加工与出口协会（VASEP）统计，2026年6月越南水产品出口额达近11亿美元，较2025年同期增长21%。这一结果反映出多个进口市场需求提高，其中对中国出口继续保持强劲增长，对美国出口明显回升，而欧盟、日本及中东等市场总体变化不大。



本月，大多数主要产品均实现较为均衡的增长。其中，虾类继续发挥引领作用，出口额达4.459亿美元，同比增长20.7%；查鱼出额口达2.091亿美元，同比增长7.7%；其他各类鱼产品达1.988亿美元，同比增长19.8%。值得注意的是，一些海产品增长率较高：金枪鱼出口额达8590万美元，同比增长28%；鱿鱼、章鱼达7790万美元，同比增长26.5%；螃蟹及其他甲壳类达4530万美元，同比增长55.1%；带壳软体动物增长最为突出，达3130万美元，同比增长77.8%。

从市场来看，中国（含香港）继续成为亮点，出口额达2.566亿美元，同比增长32.2%。特别是，对美国出口达1.953亿美元，同比增长48.3%；对日本出口达1.502亿美元，同比增长0.3%；对欧盟出口达1.015亿美元，同比增长6.3%；对韩国出口达8830万美元，同比增长29.5%；对东盟出口达6940万美元，同比增长16.5%。

累计2026年上半年，全国水产品出口额达近58亿美元，同比增长12.8%。在产品结构中，虾类仍居首位，出口额达23亿美元，同比增长13.6%，约占水产品出口总额的40.5%。

越南水产品加工与出口协会副秘书长黎姮表示，上半年水产品出口增长不仅得益于消费需求复苏，而且反映出企业在市场调整、产品结构优化方面的能力提升，同时企业更有效地开拓了具有地理优势、运输成本较低及需求稳定的市场。

按市场划分，中国（含香港）继续是越南水产品最大的进口市场，上半年进口额达15亿美元，同比增长37.9%，占总出口额的25.8%。这也是虾类、查鱼、龙虾、软体动物、活鲜和冷冻水产品实现增长的重要动力来源。

累计今年上半年，越南水产品对美国出口额达8.979亿美元，基本与去年同期持平；日本达7.875亿美元，同比增长0.7%；欧盟达5.367亿美元，略降0.8%；中东达1.666亿美元，下降0.1%。

另一方面，越南水产品对韩国出口额达4.194亿美元，同比增长9%；东盟达3.802亿美元，同比增长15.8%；其他市场合计达11亿美元，同比增长17.1%。这些数据表明市场多样化战略正在发挥积极成效。

尽管市场出现积极信号，但物流成本仍是水产品出口企业面临的一大挑战，直接影响到企业价格和竞争力。

据越南水产品加工与出口协会消息，上半年取得的积极成果为2026年水产品出口实现两位数增长目标奠定了良好基础。然而，为保持下半年增长势头，渔业需继续发挥在中国、东盟及韩国等增长良好市场的优势，同时提升对美国、欧盟和日本等市场标准的合规能力。此外，企业还需控制投入成本与物流费用，提高深加工产品比重，并增强风险管理能力，以应对不断变化的市场。（完）