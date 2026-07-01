越美地方间合作迈上新台阶 经贸科技教育多领域并进

越通社河内——6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。



据越通社驻美记者报道，访美期间，阮国勇先后拜会明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹、州众议院代理议长约翰·霍特及州参议员苏珊·法，并与州政府外交事务、就业与经济发展等部门负责人举行工作会谈。



沃尔兹州长及州议会、政府部门代表均表示，明尼苏达州高度重视发展对越关系，视越南为美国在区域内的关键合作伙伴，并期待进一步拓展在农业、医疗技术、教育、基础设施及企业对接等领域的对越合作。



阮国勇积极评价越美全面战略伙伴关系近年来的长足发展，指出明尼苏达州的优势产业与越南当前重点发展方向高度契合，双方在经贸、农业、高科技、先进制造、医疗、教育及人力资源培训等方面合作前景广阔。他建议明尼苏达州继续支持当地越南裔社区发展，鼓励企业扩大对越投资，并推动双方建立友好省州关系。



越南驻美国大使阮国勇（左）拜会美国明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹。越通社发





在经贸领域，阮国勇主持召开专题座谈会，与明尼阿波利斯—圣保罗大都会经济发展组织、明尼阿波利斯地区商会、圣保罗地区商会等三大经济促进机构以及明尼苏达州大豆协会、艺康公司等行业协会和企业代表深入交流。



阮国勇强调，越南与明尼苏达州经济互补性强，希望双方企业进一步深化贸易、投资、科技创新及供应链合作。越南驻美商务处及越南Becamex集团代表也向与会嘉宾介绍了越南投资营商环境与合作机遇。



与会企业和行业协会代表认为，越南正日益成为全球科技产业供应链的重要环节，期待在高科技农业、医疗技术、半导体、人工智能、水资源管理及工业园区开发等领域扩大对越合作。同时，各方建议越南继续完善循环经济生态体系，重点保障能源、清洁水源及高素质人才等发展要素。



访问期间，阮国勇还参观了3M公司创新中心及美敦力公司总部。这两家长期在越投资经营的企业均对越南投资环境予以高度评价，表示将继续深耕越南市场，进一步扩大在科技创新和医疗设备等领域的合作布局。



在教育合作方面，阮国勇访问了作为美国著名研究型高校的明尼苏达大学，双方就加强该校及明尼苏达州高校系统与越南教育机构之间的合作交换了意见。在与该校社会科学学院语言中心越南语及越南文化传承项目负责人交流时，阮国勇高度赞赏校方在越南语教学与文化推广方面所作的努力，并向中心赠送了越南语教材及越南历史文化相关书籍。



侨务工作方面，阮国勇会见了杨道教授及明尼苏达州赫蒙族社区代表，介绍了越南经济社会发展成就及党和国家有关海外越南人的政策，并认真听取了侨胞们的意见和建议。侨胞代表对越南近年来取得的进步感到欣喜，表示愿为促进越美关系和家乡发展持续贡献力量。访问期间，越南驻美使馆代表还走访了圣保罗市部分越南商户及侨胞社区。



明尼苏达州地处美国中西部，是该地区重要经济枢纽，在制造业、医疗技术、现代农业、生命科学和科技创新等领域拥有显著优势。2025年，该州与越南双边贸易额已接近8亿美元。州内汇聚了3M、美敦力、嘉吉、艺康等多家美国跨国巨头，这些企业均与越南保持长期良好的投资合作关系。



目前，明尼苏达州约有3.3万名越南裔居民，主要集中在明尼阿波利斯—圣保罗都会区，为当地经济社会发展作出了积极贡献。（完）

