越南政府副总理范氏清茶：创新治理方式 提升各级政府运行效能

越通社河内 ——越南全国政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一周年总结会议7月1日在河内召开。越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶代表政府党组作题为《三级政府模式运行一周年成果评估及继续创新治理方式、提升国家行政管理效能》的专题报告。



范氏清茶表示，经过一年的运行，三级政治体系和三级政府模式充分证明了越共中央关于机构改革决策的正确性和战略意义，为国家发展拓展了新的空间，推动了领导方式、治理模式和运行机制创新，进一步发挥了“党领导、国家管理、祖国阵线及各政治社会组织发挥骨干作用、人民当家作主”的制度优势，增强了社会和人民群众对党和国家的信心，激发了全社会推动国家发展的强大动力。



范氏清茶指出，为建设精简、高效、现代化的国家行政体系，政府将重点推进三项核心任务。



首先，进一步完善体制机制，提高组织实施能力，大力推动科技创新，进一步释放生产力，营造公开、透明、公平、稳定的营商环境，为人民和企业发展创造更加有利条件。



其次是着力提升政策落实成效。范氏清茶认为，当前最大的短板不是制度和政策不足，而是执行力度、责任意识以及部分地方和部门主要负责人履职水平仍有待提高。政府将由过去侧重“下达任务”转向更加注重“工作成效”，强化主要负责人个人责任，并以人民群众和企业满意度作为衡量地方政府行政效能的重要标准。



与此同时，政府将继续创新国家治理方式，进一步推进权力下放和分级管理，并与数字政府、数字政务、数字社会和数字公民建设挂钩。中央政府重点履行宏观管理、制度建设、战略规划、重大资源统筹和国家风险防控等职责，地方则按照“地方决策、地方实施、地方负责”的原则，主动开展各项工作并承担相应责任。



范氏清茶同时强调，要继续优化发展空间布局，提高乡级政府运行质量和治理能力，重点解决城市、工业园区和经济区等区域行政区划过小、分割的问题，并研究调整不符合规定的乡级行政单位。目前，全国仍有705个乡级行政单位未达到法定标准。根据越共中央政治局的结论，政府将制定具体实施方案，并于2026年完成相关调整工作。



范氏清茶表示，相信三级政府模式将不断完善运行机制，持续创新治理方式，进一步提高国家治理效能，为推动国家实现快速、可持续发展奠定更加坚实的基础。（完）

越通社