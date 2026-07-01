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越共中央委员会致电祝贺中国共产党成立105周年

值此中国共产党成立105周年（1921年7月1日 - 2026年7月1日）之际，越南共产党中央委员会向中国共产党中央委员会致贺电。

越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平。图自越通社

越通社河内——值此中国共产党成立105周年（1921年7月1日 - 2026年7月1日）之际，越南共产党中央委员会向中国共产党中央委员会致贺电。

越南共产党中央委员会在贺电中祝贺中国共产党105年来团结一致，带领中国人民不断战胜艰难险阻，取得了诸多伟大胜利，建立了中华人民共和国，推进了改革开放事业，推动中国特色社会主义建设事业步入新时代；中国共产党和中国国家的国际角色与地位不断提升。特别是近年来，在以中共中央总书记、国家主席习近平同志为核心的中国共产党中央委员会领导下，中国人民已实现了第一个百年奋斗目标，胜利完成了经济和社会发展第十四个五年规划的主要目标和任务，为实现第二个百年奋斗目标奠定了坚实基础。越南共产党坚信，中国共产党将继续领导中国人民胜利实现中共二十大决议，朝着成功举办中共二十一大的方向迈进，圆满完成把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国这一第二个百年奋斗目标。

贺电强调，越南党、国家和人民始终将巩固和加强越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系及具有战略意义的越中命运共同体视作头等优先和重中之重；期待两党两国高层领导保持经常性交流，为越中关系发展提供战略引领，为两国人民带来切实利益，并为社会主义事业以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）

越通社
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