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为越南果蔬出口至中国开辟“绿色通道”

为有效开发中国市场，出口产品必须确保可追溯性并满足质量要求，从而建立高效便捷的“绿色通道”通关机制。

为越南果蔬出口至中国开辟“绿色通道”

越通社河内——2025年，越南果蔬出口额达85.6亿美元，同比增长近20%；其中，对中国市场出口约达55亿美元。行内专家认为，该行业在中国市场的增长空间广阔。

然而，为有效开发这一市场，出口产品必须确保可追溯性并满足质量要求，从而建立高效便捷的“绿色通道”通关机制。

产区规范化 加工精深化

越南农业与环境部种植及植物保护局副局长阮国孟表示，目前中国正加强对种植区代码、包装场所以及植物检疫等方面的管理。因此，果蔬行业须从以产量为导向的模式转向以质量、价值和低排放为导向的模式。

据农业与环境部的统计，截至2026年5月，全国共有9500多个种植区代码和1500多个包装场所代码，服务于多个出口市场；其中，中国市场已批准4323个种植区代码和1332个包装场所。然而，增加种植区代码数量只是第一步，更重要的是加强管理并维持已获批种植区代码的质量，以持续满足进口市场的要求。

除可追溯性外，为稳定进入中国市场，果蔬行业还需更加重视深加工环节。这不仅有助于降低鲜果出口面临的风险，而且迎来中国消费者不断变化的消费趋势。


同交食品出口股份公司（DOVECO）董事长丁高奎表示，该公司在中国部分地区物流中心及加工企业的实地考察结果显示，中国对越南热带水果原料及加工产品的需求巨大。这为越南企业带来了重要机遇。

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越南水果日益覆盖中国市场

据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。

提高通关效率

为有效地把握中国市场机遇，缩短通关时间并降低物流成本至关重要。中国检验认证（集团）有限公司（CCIC）西南区域代表介绍，近期该公司已针对越南出口至中国的榴莲实施基于人工智能（AI）的溯源系统，对种植、包装、运输、通关等全部流程实现全面数字化。

实践表明，该系统可显著缩短通关时间，通常可在24小时内完成，部分批次甚至仅需约3小时，为扩展至其他农产品提供了重要依据。

Vina T&T集团总经理阮廷松建议中方增加对已提交档案的在线审核频次或研究与越南境内权威检验机构的协作机制，对风险进行初步评估，从而加快种植区和包装场所代码的审批流程。同时，对于具有良好合规记录、实施绿色生产模式并符合标准溯源系统的企业，可研究建立“绿色通道”通关机制，既缩短运输时间，又保障果蔬质量。

越南工贸部进出口局预测2026年中国对榴莲、香蕉、火龙果、芒果等产品的需求将持续增长。因此，越南亟需尽快解决手续、物流及技术标准等方面的瓶颈，为越南果蔬在中国市场实现更高出口目标创造条件。（完）

越通社
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