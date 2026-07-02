旅游

散客游热起 越南旅游业前景可期

世界旅游业正经历结构性变革。跟团游正逐渐让位于追求个性化体验和深厚文化底蕴的新一代游客。自由行散客（FIT）正成为全球旅游业增长最快、价值最高的细分市场之一。

国际游客参观胡志明市。图自越通社
国际游客参观胡志明市。图自越通社

越通社河内——世界旅游业正经历结构性变革。跟团游正逐渐让位于追求个性化体验和深厚文化底蕴的新一代游客。自由行散客（FIT）正成为全球旅游业增长最快、价值最高的细分市场之一。

自由行散客正成为全球趋势

自由行散客，即个人或小团体游客自行规划行程——凭借数字技术和人工智能的发展，正逐渐成为主流趋势。

越南国家旅游局局长阮重庆评价，自由行散客不仅仅是一种旅游形式，尤其是在新冠疫情之后，已成为世界旅游业的突出趋势。这类游客对个性化体验、灵活性和文化深度有着较高需求。

在越南，2019年的调查结果显示，国际游客中跟团游约占54%，而自行规划行程的游客约占46%。后疫情时代，得益于签证政策的放宽和在线旅游平台的发展，自行规划行程的游客数量日益增加。

阮重庆认为，自由行散客是能够通过为个性化体验支付高额消费创造高附加值的客群，同时有助于客源市场多元化，减少对单一市场的依赖，提升旅游业的抗风险能力。

每位游客——一位旅游大使

越南驻韩国旅游大使李昌根表示，FIT游客在韩国旅游市场中占据较大比重。这要求企业加大技术应用力度，提升服务质量和在数字环境中与游客的对接能力。数字支付方式，特别是通过二维码的非现金支付，正成为普遍趋势，有助于提升游客体验。

此外，发展支持企业和游客的数字平台将有助于推动越南与韩国之间的旅游对接，同时更好地满足未来日益增长的FIT客群需求。

凭借宽松的签证政策、发达的医疗设施体系和丰富的文化特色，越南拥有诸多发展健康旅游产品的有利条件。除了医疗服务外，越南还拥有发展疗愈、社区对接和文化体验活动的优势，满足日益多样化的需求。

每位自由行游客都将成为一位旅游大使，越南友好、富有特色的形象将在数字平台和全球旅游社区中得到广泛传播。

据越南国家旅游局称，在全球旅游业强烈向个性化、数字化和可持续发展的方向转型的背景下，把握FIT趋势、技术应用和有效开发新细分市场，将帮助越南旅游业拓展增长空间、提升竞争力并巩固其在世界旅游版图上地位。（完）

越通社
#越南旅游业 #自由行散客 #越南驻韩国旅游大使李昌根 #越南国家旅游局 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

莱州省梯田进入灌水季节，美不胜收。图自越通社

莱州省旅游业发展与其潜力仍不匹配

拥有雄伟壮丽的自然景观、20个民族丰富的文化底蕴以及西北门户的地理位置的莱州省长期以来被视为北部山区极具旅游发展潜力的土地。然而，该省的“无烟产业”发展仍未与其潜力匹配，特别是存在游客留宿少、消费水平低、旅游产品单调等瓶颈。攻坚克难、破解这些“瓶颈”，是莱州省旅游业实现“腾飞”的先决条件。

龟塔上的3D Mapping灯光秀结合水幕系统。图自越通社

越南推动智慧旅游发展

在2026-2030年越南数字经济和数字社会发展计划中，旅游业被确定为推进数字技术应用的重点领域之一，以提高治理效率、服务质量和游客体验。目标是到2030年，至少70%的旅游机构在管理和经营中使用数字平台。

每周，全球各大航运公司的远洋母船都会靠泊盖梅—施威港口群（Cái Mép - Thị Vải）进行装卸作业，并承担国际货物中转功能。图片来源：越通社

胡志明市努力提升在全球服务链中的地位

胡志明市新的发展空间还为物流、航运、国际贸易和旅游业带来了独特优势。目前，全市拥有99个海港，其中盖梅—施威深水港群是区域内接纳大型船舶能力最强的港口群之一。

林同省游客在富贵特区主权旗台景点扫描二维码，快速获取旅游信息。图自越通社

越南以人工智能和数据加速旅游业数字化转型

越南政府刚签发关于批准《2026-2030年阶段数字经济和数字社会发展计划》 的第1033/QĐ-TTg号决定，其中制定旅游领域的重点为：在住宿、旅行、餐饮、景点等旅游设施的治理和运营中应用数字技术，进而提升游客体验质量。

越南旅游——无尽的探索之旅。图自越通社

越南旅游——无尽的探索之旅

越南旅游资源非常丰富。从云雾缭绕的北部山区，到碧蓝海滩的中部，再到富饶水乡的南部，每个目的地都有其独特的美，吸引着大量国内外游客，让越南旅游业更加多元化和颇具吸引力。

游客在胡志明市滨城市场购物。图自越通社

胡志明市提升目的地体验 为旅游业带来“双重”效益

在全球原材料及能源价格波动影响旅客运输成本的背景下，为优化旅游供应链，胡志明市众多旅行社纷纷提升目的地体验， 重新设计出更具特色的文旅线路。这带来了双重效益：既顺应了体验游、绿色游等潮流，又节约了旅客运输成本，为2026年夏季旅游旺季注入了全新吸引力。

更多

发表于法国电子杂志《海外法国人》（*Journal des Français à l'étranger*）的相关文章。图自越通社

法国媒体称岘港为“越南的迈阿密”

据越通社驻巴黎记者报道，法国网络媒体《海外法国人杂志》近日刊文称，凭借合理的生活成本、日益完善的基础设施和宜居环境，越南中部沿海城市岘港正迅速成为国际数字游民青睐的新兴目的地，并将岘港誉为“越南的迈阿密”，认为其正逐渐成为巴厘岛和泰国等传统热门目的地的有力替代选择。

资料图。越捷航空公司供图

越捷航空计划今年8月起恢复5条直飞大叻航线

越捷航空公司（Vietjet Air）将在林同省莲姜机场预计于2026年8月19日恢复启用后随即恢复飞往大叻的航线。按计划，越捷航空将恢复河内、胡志明市、海防市、荣市和岘港市至大叻的5条航线，为民众和游客前往“千花之城”提供更丰富的出行选择。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

庆和省公安厅交通警察对外国游客进行酒精浓度检测。图自越通社

法律面前 在越外国人违法无“例外”

庆和省正步入夏季旅游高峰期，游客到访量快速增长。芽庄沿海街区外国游客络绎不绝，旅游服务一派红火。近期，有关治安秩序、暂住管理以及部分外国人遵守法律意识的问题，对职能部门提出紧迫要求。

游客在专美螺钿镶嵌手工艺村参观体验。图自越通社

通过OCOP标准提升社区旅游价值

越南政府总理日前签发关于颁布“一乡一品”（OCOP）产品评级标准体系及流程的第26/2026/QĐ-TTg号决定。值得注意的是，社区旅游、生态旅游服务及旅游景点继续被确定为参与评级的六大类产品之一。

昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区内如诗如画的瀑布景观。图自越通社

完善昆何农高原世界生物圈保护区品牌视觉识别系统

6月30日下午，嘉莱省文化体育与旅游厅举行昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区标志与口号设计大赛颁奖仪式。该标志和口号的正式启用，标志着这一获联合国教科文组织（UNESCO）评定的生物圈保护区品牌视觉识别系统进一步完善服务于当地的宣传推广、投资促进以及绿色旅游业开发工作。

莱州省少数民族的传统服饰。图自越通社

以独特本色赋能旅游业焕新发展

既要精准识别发展瓶颈，又要通过新举措、新思维打造差异化优势。这正是莱州省当下正在付诸实践的蓝图。2026年被寄予厚望，将成为莱州旅游业实现突破、确立其在西北地区旅游版图上坚实地位的关键里程碑。

国际游客参观会安古镇。图自越通社

越南巩固东南亚首选目的地地位

东南亚地区长期以来以性价比高的大众旅游目的地著称。然而，据美国《财富》杂志评价，越南正转向发展高质量旅游，面向消费水平高、停留时间长的游客群体，从而逐步巩固其在区域旅游版图上的地位。

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾。图自越通社

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾

6月29日，广宁水路客运股份公司与越南观光股份公司的联营企业在广宁省鸿基坊举行了“下龙三舷船体验”旅游产品正式亮相仪式。

国家级特别遗迹独立宫静卧于绿意盎然之间，是1975年4月30日历史性胜利的重要见证。图自越通社

胡志明市巩固越南旅游门户地位

作为越南重要的旅游门户之一的胡志明市以独具特色的文化体验吸引着国内外游客，展现出别具一格的城市魅力。除优美的自然风光外，这座城市还凭借现代、充满活力的都市气息吸引游客，着力打造多元联动、循环体验的旅游发展模式。

2026年河内荷花节隆重开幕。图自越通社

2026年河内荷花节隆重开幕：弘扬荷花文化价值

2026年河内荷花节26日晚在河内市西湖坊李自重花园正式拉开帷幕。本届荷花节期间将举办一系列丰富多彩的文化艺术活动，旨在弘扬荷花在越南文化生活中的价值，并进一步推广首都河内的旅游形象。

下龙湾美景。图自越通社

印度媒体解析越南旅游的吸引力

近年来，赴越旅游的印度游客数量持续增长。在此背景下，Indiatvnews网站于6月25日刊发文章，分析了越南成为印度游客最喜爱的国际旅游目的地之一的原因，强调其将合理的旅游成本、便捷的航空交通、多样化景观和友好服务的结合。

庆和省委书记陈峰会见印度驻越南大使策林·旺楚克·夏尔巴。图自越通社

庆和省希望接待更多印度游客

6月26日，庆和省委书记陈峰会见了印度驻越南大使策林·旺楚克·夏尔巴（Tshering Wangchuk Sherpa），旨在基于越印加强全面战略伙伴关系的基础上，推动庆和省与印度各地方及企业之间的合作。

自7月4日起，胡志明市将正式投入运营一条双层敞篷观光巴士线路。图片来源：越通社

胡志明市新增一条双层观光巴士线路

6月25日下午，胡志明市建设局公共交通管理中心表示，自7月4日起，该市将正式投入运营一条双层敞篷观光巴士线路。这条线路将连接西贡汽车站-平征区域，旨在丰富旅游产品，并为国内外居民和游客带来全新体验。