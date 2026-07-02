散客游热起 越南旅游业前景可期

越通社河内——世界旅游业正经历结构性变革。跟团游正逐渐让位于追求个性化体验和深厚文化底蕴的新一代游客。自由行散客（FIT）正成为全球旅游业增长最快、价值最高的细分市场之一。



自由行散客正成为全球趋势



自由行散客，即个人或小团体游客自行规划行程——凭借数字技术和人工智能的发展，正逐渐成为主流趋势。



越南国家旅游局局长阮重庆评价，自由行散客不仅仅是一种旅游形式，尤其是在新冠疫情之后，已成为世界旅游业的突出趋势。这类游客对个性化体验、灵活性和文化深度有着较高需求。



在越南，2019年的调查结果显示，国际游客中跟团游约占54%，而自行规划行程的游客约占46%。后疫情时代，得益于签证政策的放宽和在线旅游平台的发展，自行规划行程的游客数量日益增加。



阮重庆认为，自由行散客是能够通过为个性化体验支付高额消费创造高附加值的客群，同时有助于客源市场多元化，减少对单一市场的依赖，提升旅游业的抗风险能力。



每位游客——一位旅游大使



越南驻韩国旅游大使李昌根表示，FIT游客在韩国旅游市场中占据较大比重。这要求企业加大技术应用力度，提升服务质量和在数字环境中与游客的对接能力。数字支付方式，特别是通过二维码的非现金支付，正成为普遍趋势，有助于提升游客体验。



此外，发展支持企业和游客的数字平台将有助于推动越南与韩国之间的旅游对接，同时更好地满足未来日益增长的FIT客群需求。



凭借宽松的签证政策、发达的医疗设施体系和丰富的文化特色，越南拥有诸多发展健康旅游产品的有利条件。除了医疗服务外，越南还拥有发展疗愈、社区对接和文化体验活动的优势，满足日益多样化的需求。



每位自由行游客都将成为一位旅游大使，越南友好、富有特色的形象将在数字平台和全球旅游社区中得到广泛传播。



据越南国家旅游局称，在全球旅游业强烈向个性化、数字化和可持续发展的方向转型的背景下，把握FIT趋势、技术应用和有效开发新细分市场，将帮助越南旅游业拓展增长空间、提升竞争力并巩固其在世界旅游版图上地位。（完）

越通社