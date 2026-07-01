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以独特本色赋能旅游业焕新发展

既要精准识别发展瓶颈，又要通过新举措、新思维打造差异化优势。这正是莱州省当下正在付诸实践的蓝图。2026年被寄予厚望，将成为莱州旅游业实现突破、确立其在西北地区旅游版图上坚实地位的关键里程碑。

莱州省少数民族的传统服饰。图自越通社
莱州省少数民族的传统服饰。图自越通社

越通社河内——既要精准识别发展瓶颈，又要通过新举措、新思维打造差异化优势。这正是莱州省当下正在付诸实践的蓝图。2026年被寄予厚望，将成为莱州旅游业实现突破、确立其在西北地区旅游版图上坚实地位的关键里程碑。

以本色铸就竞争优势

近期，莱州旅游业最重要的变革之一在于明确了自身的竞争优势。当前，莱州正瞄准高品质、原生态体验的细分市场，具体围绕三大核心主轴进行规划：自然探索与体验游、社区文化游、生态康养度假游。

莱州省文化体育与旅游厅厅长陈孟雄表示，本省的发展定位是将莱州建设成为“绿色、可持续、具本色”的旅游目的地。“绿色”意在保持原生态自然风貌，绝不以牺牲环境为代价换取一时增长；“可持续”意味着旅游业要切实为当地民众带来收益；“本色”则是指每个目的地都必须拥有独特的故事。这些要素共同构成了莱州无可替代的差异化竞争力。

目前，该省旅游发展最显著的新气象，是实现了从“观光”向“体验”的转变。各旅游村寨不再仅仅让游客走马观花，转而着力打造具有文化内涵的深度体验产品。

莱州省加大旅游数字化营销力度

2025年至今，dulich.laichau.gov.vn、dulichlaichau.vn等网站及“莱州旅游”（Du lịch Lai Châu）官方粉丝页累计发布新闻、文章及图片报道752篇，吸引访问量超1624万人次。特别是旅游数字化转型的推进、电子支付与QR码扫码结算的应用，为游客的信息查询与支付提供了极大便利。同时，该平台还集成了3D探索、360度虚拟现实（VR）导览、智能旅游地图以及直观的影音库等多项现代功能，显著提升了各目的地的吸引力。

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莱州省辛溪湖（Sin Suối Hồ）旅游村。图自越通社

此外，莱州正通过加强与旅行社的对接合作，积极推动与西北各省的区域联动，打造多条市内及省内旅游线路。

2025年，该省共接待游客近147.5万人次，其中，国内游客144万人次，国际游客3.5万人次。2026年前4个月，全省预计接待游客超过62万人次，旅游收入预计达5610亿越盾。

莱州旅游正处于从“原始潜力”向“深度价值开发”转变的关键转型期。当每一个村寨都成为一个目的地，每一位村民都成为文化大使，每一次体验都成一个动人的故事时，莱州旅游的腾飞之旅必将不再是遥不可及的梦想。（完）

越通社
#旅游业 #莱州省 #西北地区 #差异化竞争力 越南
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