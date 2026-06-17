胡志明市提升目的地体验 为旅游业带来“双重”效益

越通社胡志明市——在全球原材料及能源价格波动影响旅客运输成本的背景下，为优化旅游供应链，胡志明市众多旅行社纷纷提升目的地体验， 重新设计出更具特色的文旅线路。这带来了双重效益：既顺应了体验游、绿色游等潮流，又节约了旅客运输成本，为2026年夏季旅游旺季注入了全新吸引力。



将水上旅游融入市内旅游线路



尽管胡志明市已进入雨季初期，但酷热天气依然频现，因此当地市民和游客更青睐避暑消暑游。正因如此，该市的水上旅游不仅保持着热闹繁荣的发展态势，且因迎来充沛客流而吸引了更多游客，尤其是针对家庭、学生等群体。



部分外国游客表示，胡志明市的水上旅游给他们留下了深刻印象，因为其不断为游客带来更为丰富的体验。



胡志明市旅游局副局长裴氏玉孝表示，该局始终与旅行企业并肩同行、紧密配合，共同破解在研发、构建和拓展创新旅游产品过程中面临的各项挑战。



裴氏玉孝女士认为，将直升机与水上旅游相结合的旅游产品，结合市内各处标志性景点，是基于多式联运旅游交通网络打造全新体验型产品生态系统的代表性产品之一。这有助于提升产品的灵活性，积极应对市场波动，并节约游客交通成本和出行时间。

在西贡河的豪华游轮。图自越通社



胡志明市还拥有一系列连接市内景点网络、极具魅力的水上旅游产品：如停靠于龙屋港（Bến Nhà Rồng）的“南方之星”号（Star of the South）过夜住宿游船；定位超奢华细分市场、融合艺术与本土文化的“阿米拉总统”号（Amiral Cruises for Presidents）游船；以及将游客从龙屋—庆会港（Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội）直达昆岛的“富贵快线”（Phú Quý Express）卧铺高速客轮等。



灵活选择航线 节约出行成本



据雅高达（Agoda）的最新数据显示，在2026年夏季旅游季中，胡志明市至绥和（Tuy Hòa）和胡志明市至吉隆坡分别是自越南出发票价最亲民的国内和国际航线。



从胡志明市出发的其他经济型国内航线还包括飞往岘港、三岐（Tam Kỳ）和归仁（Quy Nhơn）等地的航线。而从胡志明市出发、票价合理的国际航线则有飞往马来西亚新山、新加坡和曼谷等地的航线。这些航线凭借合理的价位，为游客在今年夏天探索国内外的目的地开辟了更多选择。 （完）

立足于市场变化趋势，胡志明市各家旅游企业透露，将继续朝着灵活且“以客户为中心”的方向开发夏季产品系列，便于游客根据时间安排、预算及同行人员需求选择合适行程，同时确保出行的便利性与体验的深度。