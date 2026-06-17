旅游

胡志明市提升目的地体验 为旅游业带来“双重”效益

在全球原材料及能源价格波动影响旅客运输成本的背景下，为优化旅游供应链，胡志明市众多旅行社纷纷提升目的地体验， 重新设计出更具特色的文旅线路。这带来了双重效益：既顺应了体验游、绿色游等潮流，又节约了旅客运输成本，为2026年夏季旅游旺季注入了全新吸引力。

游客在胡志明市滨城市场购物。图自越通社
游客在胡志明市滨城市场购物。图自越通社

越通社胡志明市——在全球原材料及能源价格波动影响旅客运输成本的背景下，为优化旅游供应链，胡志明市众多旅行社纷纷提升目的地体验， 重新设计出更具特色的文旅线路。这带来了双重效益：既顺应了体验游、绿色游等潮流，又节约了旅客运输成本，为2026年夏季旅游旺季注入了全新吸引力。

将水上旅游融入市内旅游线路

尽管胡志明市已进入雨季初期，但酷热天气依然频现，因此当地市民和游客更青睐避暑消暑游。正因如此，该市的水上旅游不仅保持着热闹繁荣的发展态势，且因迎来充沛客流而吸引了更多游客，尤其是针对家庭、学生等群体。

部分外国游客表示，胡志明市的水上旅游给他们留下了深刻印象，因为其不断为游客带来更为丰富的体验。

胡志明市旅游局副局长裴氏玉孝表示，该局始终与旅行企业并肩同行、紧密配合，共同破解在研发、构建和拓展创新旅游产品过程中面临的各项挑战。

裴氏玉孝女士认为，将直升机与水上旅游相结合的旅游产品，结合市内各处标志性景点，是基于多式联运旅游交通网络打造全新体验型产品生态系统的代表性产品之一。这有助于提升产品的灵活性，积极应对市场波动，并节约游客交通成本和出行时间。

vnanet-hcm.jpg
在西贡河的豪华游轮。图自越通社


胡志明市还拥有一系列连接市内景点网络、极具魅力的水上旅游产品：如停靠于龙屋港（Bến Nhà Rồng）的“南方之星”号（Star of the South）过夜住宿游船；定位超奢华细分市场、融合艺术与本土文化的“阿米拉总统”号（Amiral Cruises for Presidents）游船；以及将游客从龙屋—庆会港（Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội）直达昆岛的“富贵快线”（Phú Quý Express）卧铺高速客轮等。

灵活选择航线 节约出行成本

据雅高达（Agoda）的最新数据显示，在2026年夏季旅游季中，胡志明市至绥和（Tuy Hòa）和胡志明市至吉隆坡分别是自越南出发票价最亲民的国内和国际航线。

从胡志明市出发的其他经济型国内航线还包括飞往岘港、三岐（Tam Kỳ）和归仁（Quy Nhơn）等地的航线。而从胡志明市出发、票价合理的国际航线则有飞往马来西亚新山、新加坡和曼谷等地的航线。这些航线凭借合理的价位，为游客在今年夏天探索国内外的目的地开辟了更多选择。 （完）

立足于市场变化趋势，胡志明市各家旅游企业透露，将继续朝着灵活且“以客户为中心”的方向开发夏季产品系列，便于游客根据时间安排、预算及同行人员需求选择合适行程，同时确保出行的便利性与体验的深度。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #胡志明市 #目的地 #体验 #旅游业 #水上旅游 胡志明市
关注 VietnamPlus

相关新闻

河内市夜间艺术表演活动。图自越通社

夜间经济助力旅游业与文化产业发展

6月15日，河内市第十七届人民议会第四次会议通过了关于规定夜间组织与运营的产品和服务的投资和经营活动的决议，旨在有效挖掘河内市潜力，促进河内经济、文化和旅游业的发展。夜间经济助力旅游业与文化产业发展

天曲天琴弹唱艺人在高平省金童步行街空间表演。图自越通社

让天曲和天琴遗产在数字时代继续传承薪火

高平被誉为天曲和天琴的故乡。为了让天曲天琴声不仅回响在每个家庭，还能广泛传播，各位艺人和传承者以及旅游部门和各级政府的引导，为在现代潮流中守护家乡的可持续价值作出了贡献。

更多

越南12个世界生物圈保护区：彰显环境保护与可持续发展承诺

越南12个世界生物圈保护区：彰显环境保护与可持续发展承诺

2026年6月5日，联合国教科文组织（UNESCO）人与生物圈计划（MAB）国际协调理事会第38次会议正式批准越南风芽—格邦国家公园加入世界生物圈保护区网络（WNBR）。至此，越南拥有的世界生物圈保护区总数增至12个，分布于山区、高原、平原及海岛等不同区域，充分体现了越南丰富多样的自然景观、生态系统和自然资源。这不仅是越南自然保护事业的重要成果，也是越南积极推动可持续发展、应对气候变化和保护生物多样性的有力体现。

游客乘船参观同敏生态旅游区。图自thanhha.haiphong.gov.vn

果熟时节开启乡村旅游发展新路径

在荔枝成熟的季节，海防市清河乡的同敏生态旅游区吸引了数千名游客前来体验北部乡村果园风光与田园生活。该模式为乡村旅游发展提供了新思路，海防市正计划推出“果实成熟期”旅游线路，为推动乡村旅游发展，提升地方农产品附加值注入动力。

法国《巴黎人报》称，越南以其壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。图自《巴黎人报》

越南以其风景、遗产和美食让国际游客流连忘返

越通社驻法国记者报道，法国《巴黎人报》（Le Parisien）近日刊登了长篇文章，介绍越南是亚洲最值得探索的国家之一。越南以其壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。

越南莱州省卢族传统服饰。图自越通社

莱州省弘扬文化价值、创造新突破、 推动旅游业可持续发展

凭借壮丽的自然景观和20个民族丰富多彩的文化资源优势，莱州省正同步推进各项举措，推动旅游业朝着可持续方向发展，并与保护和弘扬传统文化特色紧密结合。当前，莱州省正积极推动发展模式转型，将文化遗产和自然景观优势转化为推动新阶段经济发展的重要资源。

风芽获评亲近自然的度假胜地。图自越通社

风芽获评亲近自然的度假胜地

6月11日，广治省文化体育与旅游厅领导代表表示，在线旅游平台Agoda日前公布了“2026年亚洲最佳亲近自然休闲目的地”榜单。其中，广治省风芽被评为游客亲近自然、放松身心和恢复活力的理想目的地。

乐湖：西原地区最大的天然淡水湖。图自越通社

乐湖：西原地区最大的天然淡水湖

得乐省乐湖（Hồ Lắk）是西原地区面积最大的天然淡水湖，以秀丽的自然风光和深厚的人文底蕴闻名遐迩，承载着芒侬族（M'Nông）世代相传的史诗传说。

美奈海滩。图自越通社

美奈——亚洲风筝冲浪胜地

越通社驻法国记者报道，法国权威航海与海洋旅游媒体《费加罗航海》（Figaro Nautisme）近日刊文评价，凭借稳定的风力条件、宜人的气候与独特的风光，林同省美奈（Mũi Né）正日益凸显其作为亚洲最具吸引力的风筝冲浪胜地之一的地位，每年吸引着大批国际游客与专业运动员纷至沓来。

游客参观宁平省通岩鸟类花园。图自越通社

全面激活绿色旅游发展潜力

作为率先践行绿色旅游指标体系且目前在获得“VITA Green”认证单位数量上领先全国的宁平省正逐步构建可持续旅游生态系统，在越南乃至地区旅游版图上打造颇具吸引力的绿色目的地。

越航正式开通胡志明市至奠边省航线 图自越通社

越航官网推出老年旅客15%机票优惠

自2026年6月起，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）正式将老年旅客机票优惠政策扩展至官方网站销售渠道。凡年满60周岁的旅客，通过越航官网购买由该公司执飞的国内经济舱机票，可享受15%的票价优惠。

越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季 图自越通社

暑期旅游热持续升温 岘港预计接待游客超650万人次

随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。

风芽-格邦国家公园雄松(Hung Thoòng)洞内部。图自越通社

风芽-格邦获联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区

风芽-格邦国家公园管理委员会主任范鸿泰表示，在6月5日于巴拉圭共和国埃尔南达里亚斯市举行的联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第38届会议上，风芽-格邦国家公园正式被认定为世界生物圈保护区。

游客参观东湖民间画。图自越通社

化解各种障碍 释放文化遗产的经济价值

只有当文化资源获得明确界定并受到相应法律工具的保护时，才能真正作为一种资产而迈入市场。打通阻碍文化遗产变现的体制机制堵点，将有助于开采国家传统文化的“富金矿”。

纳杭—林平生态湖。图自越通社

探秘宣光大山深处的“陆龙湾”

在宣光省北部广袤的山林之间，上林乡宛如一幅灵动的水墨画在眼前徐徐展开。连绵起伏的石灰岩群山倒映在纳杭—林平生态湖碧绿如玉的湖面上，构成一幅诗意盎然的自然画卷。这里没有喧嚣，也不刻意张扬，却以原始纯净的自然风光、悠然缓慢的生活节奏，以及代代相传的传奇故事，静静地吸引着八方游客。

国际游客乘坐竹篮船，游览锦清椰子村，这是2025 年全球50个最美村庄之一。图自越通社

越南继续成为吸引国际游客的热门目的地

前5个月累计接待国际游客超1060万人次，为越南旅游业奠定了良好开局。这一成绩不仅彰显了旅游业的强劲复苏，也有力推动了经济、服务与贸易的增长，为实现经济社会发展目标作出了积极贡献。

高平省金同步行街。图自越通社

高平省多措并举 促进旅游可持续发展

近年来，得益于社交媒体，高平省的形象得到了强力传播。尽管高平形象得到更广泛地推广，这在扩大高平知名度的同时，也给当地旅游业发展带来了一定压力。高平省正在多措并举，以促进旅游业专业且可持续发展。