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加快落实第57号决议：科技创新和数字化转型成果丰硕

越南科技部继续大力落实2024年12月22日政治局关于在科技创新和国家数字化转型方面实现突破的第57号决议的精神，截至2026年5月，在各个领域取得了多项积极成果。从完善体制建设、构建创新生态系统，到推进数字化转型和国际合作，多项重要指标持续增长，为经济社会发展注入了新动力。

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#第57号决议 #科技部 #科技创新 #多项积极成果 #创新生态系统 #国际合作 #持续增长
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附图 图自越通社

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