越南税收优惠政策为科技企业创造发展动力

越通社河内——专家和企业评估称，2025-2026年期间生效的各项新税收政策为越南科技和创新领域增加了多项重要优惠，有助于按照第57-NQ/TW号决议精神实现科技发展目标。



据越南财政部表示，现行针对科技和创新领域的税收优惠政策力度不低于区域内多个国家。值得注意的是，第67/2025/QH15号企业所得税法于2025年10月1日生效并从2025纳税年度起适用，允许企业按实际研发费用最高两倍计算成本；允许按税前利润最高20%提取科技发展基金。该法还对高科技、战略技术领域适用特别优惠，税率为10%，期限15年，免征4年，之后9年减征应缴税款的50%。



对于个人所得税，第109/2025/QH15号个人所得税法于2026年7月1日生效，补充规定了从事科技和创新任务个人的工资、薪金所得免税；对高科技人才和高质量数字技术人才免税5年。



此外，进口税收政策也按以下方向扩大：对直接服务于科技和数字技术产业的机器、设备、原材料和零部件免征关税；对服务于科技组织、高科技企业和生产高科技产品企业的研究、生产活动的原材料、物资、零部件实行5年免征进口税。



仲信会计与税务咨询有限公司总经理阮文得表示，对科技人才减税免税有助于改善收入，支持企业吸引和留住高素质人才，同时增加吸引外国专家的能力，限制人才流失。



从企业角度看，GHT集团首席执行官阮高甲表示，对于科技初创企业而言，税收优惠帮助企业拥有更多财政空间用于研发再投资、完善产品、拓展市场和推动数字化转型。这一政策对处于发展初期的科技初创企业具有重要意义。



兰科姆股份公司（Lancom）总经理阮文勇表示，企业所得税优惠规定将推动企业投资于科技领域。同时，税收优惠政策有助于吸引和留住国内外专家、科学家队伍，积极推动增加再投资资源，提升越南科技企业在人工智能、半导体、软件、生物技术等领域的竞争力。（完）

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