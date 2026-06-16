时政

越南司法部长与老挝司法部长举行会谈

6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。

越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社
越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

越通社河内——6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。

在会谈中，黄青松介绍越南党和国家在体制和法律建设完善工作中的重大方针和方向，其中突出的是关于革新立法和执法工作、完善法律体系结构、第十六届国会立法方向以及2026-2030年经济社会发展计划的各项文件。这些文件均确定体制和法律是首要战略突破口，为快速和可持续发展创造动力。

黄青松还通报了由越共中央总书记、国家主席苏林任主任的中央完善体制和执法指导委员会的成立情况。在此基础上，越南司法部正集中完善法律体系，提高执法效率，推进司法改革、数字化转型以及在法律和司法领域应用人工智能。

黄青松高度评价两国司法部近期实质性合作成果，建议继续有效落实2026-2030年合作协议；加强在立法和法律完善、执法组织、司法改革、人力资源培训以及司法工作数字化转型等方面的经验交流。

关于越南政府为老挝政府提供的旨在提升老挝司法部干部法律工作能力的技术援助项目，黄青松表示双方已密切配合制定项目并将此内容纳入两国政府合作文件。他建议老方继续关注并指导相关机构加快手续办理，使项目早日获批并实施。

关于法律干部培训，黄青松高度评价越南各法律培训机构与老挝各职能部门之间的合作，为培养多代高素质法律干部做出贡献。双方正在实施河内法律大学为老挝司法部干部提供的法学硕士培训奖学金项目。

vnanet-potal-bo-truong-bo-tu-phap-viet-nam-hoi-dam-voi-pho-thu-tuong-chinh-phu-bo-truong-tu-phap-lao-8829205.jpg
会谈场景。图自越通社

关于地方合作，黄青松强调越老边境各省司法会议是两国法律和司法合作关系的亮点。他相信于6月17日在海防举行的第七次会议将继续是评估合作成果和商定今后协调方案的重要论坛。

关于多边合作，黄青松建议双方继续在东盟法律司法合作机制及国际论坛上加强信息交流、磋商和相互支持；同时邀请老挝司法部参加预计于2026年8月举办题为"数字时代人工智能在立法和执法工作中的应用"的东盟法律论坛。

坎潘·彭玛塔强调，老挝司法部始终重视并高度评价越南司法部在立法、干部培训、司法改革和推动地方合作等方面给予的切实支持；希望两部继续密切配合，有效落实《2026-2030年合作协议》。他表示，老方将与老挝各相关机构密切配合，完善必要手续，使越南政府为老挝政府提供的技术援助项目早日获批并实施；继续在边境会议机制及地区和国际论坛中保持协调配合，特别是配合成功举办第七次越老边境各省司法会议并有效落实会议结论。

两位部长一致同意继续深化两国司法领域的合作关系，为巩固越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系做出贡献。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #司法部 #老挝司法 #坎潘·彭玛塔 老挝 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

越南驻孔敬总领事丁黄灵与孔敬大学领导及人文与社会科学学院代表举行工作会谈 图自越通社

推动越泰教育合作与人文交流

据越通社驻泰国记者报道，越南驻孔敬总领事馆正积极与孔敬大学协调推进越南学研究中心筹建工作，旨在进一步加强越泰两国教育合作、人文交流和友好关系。

越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：第十六届国会成为构建发展体制的任期

国会主席相信，在各机关和组织的创新精神和高度责任感的推动下，立法工作将取得积极成果，使第十六届国会任期成为构建发展体制的任期；面向纪念建党100周年和建国100周年，助力越南形成一个高质量、同步、现代、先进并逐步接轨国际标准和惯例，同时深度契合越南情况的法律体系。

越南代表团参加2026年欧洲防务展。图自越通社

越南借助2026年欧洲防务展深化国防工业合作

越通社驻法国记者报道，应法国武装部队与退伍军人部邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于6月15日至19日赴法国出席2026年欧洲防务展。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使发表讲话 图自越通社

越南支持通过政府间谈判推进联合国安理会改革

当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动越俄关系强劲、务实、高效与可持续发展

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。

越南外交部发言人范秋姮 图自越通社

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议，高度评价有关各方为推动这一进程所作出的努力。越南呼吁有关各方尽快签署并全面落实协议，为中东地区实现和平、稳定与可持续发展作出贡献。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动东盟与俄罗斯关系发展 为双边合作注入新动能

黎明兴此次访问继续生动体现了越南坚持奉行独立自主、多边化、多样化对外关系的外交路线，为巩固东盟多边合作架构作出积极贡献，同时有助于推动越俄全面战略伙伴关系不断走深走实并可持续发展。

安江省三祝乡四恩孝义佛教的三宝非来寺。图自thanhnien.vn

2026年四恩孝义佛教“三合大典”的贺信

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致以亲切问候和美好祝福。

会议场景 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化、主动化、专业化、高效化的党的思想工作

思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。