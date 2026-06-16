越南司法部长与老挝司法部长举行会谈

越通社河内——6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。



在会谈中，黄青松介绍越南党和国家在体制和法律建设完善工作中的重大方针和方向，其中突出的是关于革新立法和执法工作、完善法律体系结构、第十六届国会立法方向以及2026-2030年经济社会发展计划的各项文件。这些文件均确定体制和法律是首要战略突破口，为快速和可持续发展创造动力。



黄青松还通报了由越共中央总书记、国家主席苏林任主任的中央完善体制和执法指导委员会的成立情况。在此基础上，越南司法部正集中完善法律体系，提高执法效率，推进司法改革、数字化转型以及在法律和司法领域应用人工智能。



黄青松高度评价两国司法部近期实质性合作成果，建议继续有效落实2026-2030年合作协议；加强在立法和法律完善、执法组织、司法改革、人力资源培训以及司法工作数字化转型等方面的经验交流。



关于越南政府为老挝政府提供的旨在提升老挝司法部干部法律工作能力的技术援助项目，黄青松表示双方已密切配合制定项目并将此内容纳入两国政府合作文件。他建议老方继续关注并指导相关机构加快手续办理，使项目早日获批并实施。



关于法律干部培训，黄青松高度评价越南各法律培训机构与老挝各职能部门之间的合作，为培养多代高素质法律干部做出贡献。双方正在实施河内法律大学为老挝司法部干部提供的法学硕士培训奖学金项目。



会谈场景。图自越通社

关于地方合作，黄青松强调越老边境各省司法会议是两国法律和司法合作关系的亮点。他相信于6月17日在海防举行的第七次会议将继续是评估合作成果和商定今后协调方案的重要论坛。



关于多边合作，黄青松建议双方继续在东盟法律司法合作机制及国际论坛上加强信息交流、磋商和相互支持；同时邀请老挝司法部参加预计于2026年8月举办题为"数字时代人工智能在立法和执法工作中的应用"的东盟法律论坛。



坎潘·彭玛塔强调，老挝司法部始终重视并高度评价越南司法部在立法、干部培训、司法改革和推动地方合作等方面给予的切实支持；希望两部继续密切配合，有效落实《2026-2030年合作协议》。他表示，老方将与老挝各相关机构密切配合，完善必要手续，使越南政府为老挝政府提供的技术援助项目早日获批并实施；继续在边境会议机制及地区和国际论坛中保持协调配合，特别是配合成功举办第七次越老边境各省司法会议并有效落实会议结论。



两位部长一致同意继续深化两国司法领域的合作关系，为巩固越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系做出贡献。（完）