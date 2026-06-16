越南与加拿大扩大新闻合作，共同打击假新闻

越通社河内——6月16日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部长郑文决在河内会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。



在开放的气氛中，双方就越加关系以及若干具体领域的合作潜力进行了交流。



中央宣教与民运部长郑文决指出，近年来，越加全面伙伴关系在多个领域，特别是高层关系和民间外交不断得到巩固和发展。这是越南和加拿大推动未来合作关系的重要前提。



郑文决希望，吉姆·尼克尔大使在工作岗位上通过具体措施推动越加双边关系，提升两国关系水平，特别是高层外交和民间外交活动。



双方代表合影。图自越通社

吉姆·尼克尔对越南在越共十四大和第十六届国会第一次会议成功后所取得的成果印象深刻，并认为，这是推动双边贸易额继续保持较快增长、两国人民交流强劲发展的重要基础。



吉姆·尼克尔评价，民间交流是两国关系发展的亮点。他说，加拿大在科学、教育、培训方面有显著优势，并愿意与越南分享这些经验。



在全球新闻业面临诸多挑战，尤其是日益严重的假新闻问题的背景下，吉姆·尼克尔希望与越南各新闻机构开展更加深入广泛的合作。



郑文决高度评价加拿大所取得的成就，并表示，落实越共十四大决议，越南正在同步实施多项措施，为国家创造新的发展空间，并朝着实现两个百年战略目标迈进。在这条道路上，越南非常重视与加拿大的合作关系，特别是在科技、创新以及各级干部培训合作等领域。



郑文决表示，在文化和新闻领域，越南拥有悠久、丰富、多样的文化。越南各家新闻机构已出色完成了许多重要任务，包括向世界传播越南文化以及越南风土人情的美好形象。然而，在当前阶段，越南新闻业也面临科技发展带来的挑战和压力。加拿大驻越南大使关于新闻合作的建议将为中央宣教与民运部与加拿大相关机构今后在该领域的合作奠定基础。（完）