政府总理黎明兴启程赴俄出席东盟—俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会

越通社河内——6月16日上午，应俄罗斯联邦总统普京邀请，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开河内，启程赴俄罗斯喀山出席东盟—俄罗斯建立对话伙伴关系35周年纪念峰会，并于6月16日至18日在当地开展双边活动。



随同出访的正式代表团成员包括：越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠；越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜；越共中央委员、政府办公厅主任邓春峰；越共中央委员、工贸部长黎孟雄；越共中央委员、财政部长吴文俊；越共中央委员、科学技术部长武海军；国家银行行长范德印；国防部副部长阮文贤；公安部副部长阮玉林。此外，越南驻俄罗斯大使邓明魁、政府办公厅副主任敦俊峰、外交部副部长兼越南东盟高官会负责人邓黄江、政府总理助理陈英俊、越南工商联合会主席胡士雄等也随团出访。



此次出访具有十分特殊的重要意义。这是黎明兴就任政府总理后首次访问俄罗斯。俄罗斯是越南的传统友好伙伴，也是越南的全面战略伙伴，两国有着深厚的情谊。



黎明兴此次出席东盟—俄罗斯峰会，体现了越南贯彻落实越共十四大精神，坚持独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、对外路线多边化多样化的坚定决心。此次出访也是越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系高度重视的明确信号，有助于发挥越南作为“桥梁纽带”的作用，为东盟—俄罗斯关系注入新动力，同时彰显越南对越俄两国数十年来传统友谊、战略互信和务实高效合作的高度重视。（完）

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