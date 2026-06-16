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越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记

在保加利亚首都索非亚南部公园举行的亚洲节是连接保加利亚人民与亚洲各国的重要桥梁，为增进各国人民之间的相互了解、友谊与合作做出了积极贡献。今年活动吸引越南、印尼、日本、韩国、中国等亚洲驻该国外交使团参加。

越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记
越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记

越通社河内——在保加利亚首都索非亚南部公园举行的亚洲节是连接保加利亚人民与亚洲各国的重要桥梁，为增进各国人民之间的相互了解、友谊与合作做出了积极贡献。今年活动吸引越南、印尼、日本、韩国、中国等亚洲驻该国外交使团参加。

索非亚市市长瓦西尔·特尔齐耶夫（Vasil Terziev）在开幕式上致辞时高度评价了亚洲节取得的发展成就，指出其参与国数量不断增加、活动形式日益丰富。他强调，了解其他民族的文化、传统与价值将有助于拉近人与人之间的距离，从而增进相互理解与尊重。索非亚市市长同时强调，在世界正面临诸多共同挑战的背景下，文化对话与民间交流在建立互信、促进凝聚力以及增进各国间相互理解方面发挥着尤为重要的作用。

越南在今年活动中的亮点是由越南驻保加利亚大使馆联手旅保越南人社群及保加利亚友人共同奉献的特色文艺表演。10个极具越南民族韵味的歌舞乐节目吸引了大批观众驻足观看并热烈欢呼。

在色彩斑斓的节日空间里，越南展位凭借鲜艳的红旗、传统文化标志以及诸多极具民族特色的产品脱颖而出。斗笠、竹扇、漆器等市民耳熟能详的手工艺品、传统纪念品，以及越南特色菜肴和旅游产品一律得到全面推介。

越南驻保加利亚大使馆积极参加2026年亚洲节，不仅有助于向国际友人推介越南国家、人民和文化形象，还展现出越南在保加利亚各场多边文化交流活动中主动且积极的角色。凭着鲜艳的金星红旗、婀娜多姿的传统奥黛、极具本土特色的文艺节目以及越南人社群的热情好客，越南展区继续成为本次盛会最受欢迎的打卡地之一，在保加利亚及国际友人心中留下了诸多美好印象。

这同时也是越南文化在国际融入进程中展现出强大的生命力和辐射力的生动体现，助力推动越南形象日益走近五洲朋友。（完）

越通社
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