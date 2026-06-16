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2026年6月15日起用户更换手机时必须在2个小时内重新进行人脸识别认证

根据越南科学技术部颁布的第08/2026/TT-BKHCN号通知，自2026年6月15日起，用户在更换移动设备时须重新进行人脸识别认证。这是加强安全性、遏制“垃圾SIM卡”的买卖现象并在用户丢失手机时提供保护的解决方案。

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越通社
#生物识别认证 #越南科学技术部
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数字化转型

从决议到实践

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着力推进科学技术、创意创新与数字化转型

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据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是推动科学技术发展、促进创新及数字化转型。

越南卫生行业不断发展并取得显著成果

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经过 71 年的建设和发展，越南卫生部门取得了显著进步，促进了科学研究，应用了现代技术，并建立了一个综合性的医疗保健系统，以满足人民日益增长的医疗保健需求。

科学、技术与创新的突出成果

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根据联合国发布的2024年电子政务发展指数，越南排名上升15位，在193个国家中位列第71位。在电信领域，越南的互联网速度显著提升，使其跻身该地区领先国家之列，并根据国际评估位列前10-15名。这些数据表明，越南已从“数字化”转型为“数据驱动型运营”，数字基础设施已成为提高治理效率、降低公民和企业成本的基础。

越共政府第一次代表大会（2025—2030年任期）：“团结纪律·民主创新·突破发展·贴近人民”

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越共河内市第十八次代表大会提出的目标是到2030年，河内市发展成为“文献—文明—现代化”，绿色、智慧，凝聚文化精髓，深度融入国际社会，具有较强竞争力，发展水平达到区域发达国家首都水平的首都；成为大型经济与金融中心；在文化、教育与培训、医疗、科学技术及创新领域居领先地位；政治社会稳定，城市安宁，人民幸福。

越南9名科学家入选2025年1万名最具影响力科学家榜单

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2025年9月20日，出版商爱思唯尔与美国斯坦福大学的研究团队联合发布了2025年度第七版全球最具影响力科学家数据库。根据该发布，越南有9名科学家跻身全球前10,000名科学家行列，同时约有70名科学家入选全球前100,000名引文最具影响力科学家榜单。

2025年前6月的科学、技术、创新、数字化转型发展的突出成绩

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2025年7月20日上午，越南政府总理、政府关于发展科学技术、创新、数字化转型与“06号提案”指导委员会主任范明政主持召开该委员会第三次会议，对2025年前6个月工作进行初步总结，并部署下半年重点任务。会上通报称，今年上半年，各部委、行业与地方已完成落实第57号决议行动计划106项任务中的76项，取得积极进展。

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2026年前五个月，越南接待国际游客超过1000万人次，比2025年同期增长14.9%。稳定安全的政治社会环境、日益开放的签证政策、专业化的推广活动、符合时代潮流的多元化产品以及不断提升的服务质量，为吸引国际游客赴越南旅游奠定了至关重要的基础。

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2026年前五个月，越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.946亿美元，是去年同期的2.5倍。其中：建筑业投资额达1.788亿美元，占总投资额的22.5%；电力、燃气、热水、蒸汽和空调生产及分销业投资额达1.638亿美元，占总投资额的20.6%；运输和仓储业投资额达1.505亿美元，占总投资额的18.9%。

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根据河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的关于《河内首都百年愿景总体规划》的2512号决定，未来河内将加快构建现代化、标准化的
各级教育机构体系，重点关注人口密集地区、新城区和工业园区等区域，着力解决学校和班级短缺问题。

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越南5月份制造业采购经理人指数（PMI）升至52.8点，高于4月份的50.5点，达到2月份以来的最高水平——2月份恰好是中东战争爆发前一个月。整体商业环境已连续11个月改善。值得关注的亮点包括：新订单反弹至三个月来的最高水平，新出口订单反弹，以及产量连续第13个月增加，保持2月份以来的最快水平……

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主题为“遗产之流”的第二届升龙-河内文化节将于2026年9月11日至20日在升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场、钵场陶艺村等首都河内众多著名文化场所举行。这不仅是一场大规模的盛会，更展现了河内市为落实市委第八号行动计划所制定的战略目标，并严格遵循越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议而做出的坚定承诺。

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越共中央政治局2026年5月19日颁发的第09号决议，设目标至2030年将胡志明市建设成为文明、现代、充满活力和创新的城市，打造成为经济、文化、社会、科技、创新、物流和国际融合中心，在国家工业化、现代化事业中走在前列，在东南亚地区具有突出的地位和影响力。

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参加亚洲物理奥林匹克竞赛的8名越南学生全部获奖，其中包括6枚银牌和2枚铜牌。凭借这一成绩，越南代表队在本次亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八强。本次亚洲物理奥林匹克竞赛于2026年5月17日至24日在韩国举行，共有来自28个代表团的200多名学生参赛。

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