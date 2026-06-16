“越南你好——Bonjour Vietnam”文化节在巴黎精彩亮相

越通社巴黎——日前，法国越南文化中心与各侨团侨社及越南青年团体在法国首都巴黎联合举办第三届“越南你好——Bonjour Vietnam”文化节，吸引了众多旅法侨胞、法国友人以及来自多个国家的越南青年参与。



“越南你好——Bonjour Vietnam”文化节期间开展了丰富多样的活动，如“通过五种感官感受越南”摄影展、越南街头美食空间以及东湖画、书法、斗笠装饰绘画、纸扇绘制、竹蜻蜓制作等文化体验工作坊，力争向国际友人推广越南文化之美。此外， “越南风采”艺术活动给观众留下了深刻而难忘的印象。



法国越南文化中心副主任、导演、优秀艺术家曾青山在接受越通社驻法国记者采访时指出，“越南你好——Bonjour Vietnam”不仅是一项单纯的文化推广活动，更旨在培养海外越南年轻一代对祖国和民族的热爱之情。他指出，经过三年的举办，这一活动最有意义之处在于为年轻人创造了一个接触、传承并向国际友人推广越南民族文化与精神价值的空间。



教育科学实验高中学校三年级学生潘英表示，这是他第一次在海外参加如此规模的社区文化活动。丰富的艺术表演、音乐节目以及浓郁越南文化氛围让他仿佛回到了家乡。他认为，该活动具有特殊意义，有助于身处异国他乡的年轻人始终铭记祖国根源，并维护民族文化认同。



不仅吸引越桥同胞，“越南你好——Bonjour Vietnam”文化节也受到许多法国家庭的关注。玛丽莲（Marilyne）与其正在学习越武道的女儿查理（Charlie）表示，了解越南文化对学习越武道具有重要意义，因为有关越南历史、武道哲学及文化的知识被视为各类考核与比赛评估内容的一部分。因此，“越南你好——Bonjour Vietnam”等活动能够帮助像查理这样的年轻人拓展认知边界，更全面地了解越南风土人情。



作为一个非营利社区活动，“越南你好——Bonjour Vietnam”不仅有助于在法国推广越南形象，还为旅居海外越南人与国际友人创造重要交流平台。通过音乐、艺术、美食以及各类文化体验活动，“越南你好——Bonjour Vietnam”进一步彰显了越南青年社群在维护民族文化特色，推动越南文化更好走向世界方面的重要作用。（完）

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