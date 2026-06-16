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政府总理黎明兴赴喀山出席东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，2026年6月16日上午，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开河内，前往俄罗斯联邦喀山，出席于2026年6月16日至18日举行的东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会及双边活动。

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政府总理黎明兴率越南高级代表团启程赴俄出席东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会。图自越通社
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政府总理黎明兴率越南高级代表团启程赴俄出席东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会。图自越通社
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政府总理黎明兴离开河内，前往喀山出席东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会。图自越通社
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政府总理黎明兴率越南高级代表团启程赴俄出席东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会。图自越通社
越通社
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应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

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