政府总理黎明兴赴喀山出席东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会

政府总理黎明兴启程赴俄出席东盟—俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会
6月16日上午，应俄罗斯联邦总统普京邀请，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开河内，启程赴俄罗斯喀山出席东盟—俄罗斯建立对话伙伴关系35周年纪念峰会，并于6月16日至18日在当地开展双边活动。
应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，2026年6月16日上午，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开河内，前往俄罗斯联邦喀山，出席于2026年6月16日至18日举行的东盟-俄罗斯对话伙伴关系35周年纪念峰会及双边活动。
胡志明广场是俄罗斯规模最大、最具代表性的胡志明主席纪念建筑之一，也是越俄两国与两国人民深厚友谊的重要象征。
在许多传统艺术形式面临失传风险之际，宁平省安慈乡（Yên Từ）的盲人曲艺人依然热爱盲人曲，并坚持保护与弘扬这一文化遗产。
利用安江省边境地区（与柬埔寨接壤）丰富的蒲草原料，当地居民制作出许多手工艺品，如：时尚手提包、篮子、钱包及各类家居用品、室内装饰品等，创造了收入来源，发展经济，稳定生活。
位于波来古市的明成寺，其建筑散发着日本气息，是游客到访嘉莱“山城”时不可错过的旅游目的地。
自2026年4月底至今，国内外众多游客已在宣光省同文岩石高原的各条旅游线路上种植了近5000棵绿树。
制作荷茶的过程极为讲究，工匠必须细致入微，清晨即起，挑选符合标准的古种荷花，巧妙地将茶叶放入花心，让茶叶在此静置一整天，历经日晒风吹。
得乐省乐湖（Hồ Lắk）是西原地区面积最大的天然淡水湖，以秀丽的自然风光和深厚的人文底蕴闻名遐迩，承载着芒侬族（M'Nông）世代相传的史诗传说。
2026年6月9日上午，第三届东盟未来论坛在河内开幕。越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军恭以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。
近日，在于巴拉圭埃尔南达里亚斯召开的联合国教科文组织人与生物圈计划国际协调理事会第38次会议框架下，越南峰牙—己榜国家公园被列入世界生物圈保护区名录。这是峰牙—己榜第三次获得联合国教科文组织国际层面的认可。此前，曾于2003年和2015年两次被列入世界自然遗产名录。
从播下一粒种子到迎来金黄丰收，一粒稻谷经历着默默扎根、茁壮成长的生命旅程。年复一年、季复一季，这样的故事不断在湄公河三角洲上演，绘就出沃野千里、生机盎然的丰收画卷。
2026年6月7日下午，越南政府总理黎明兴主持隆重仪式，欢迎老挝总理宋赛·西潘敦对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
由于长期无序、过度开发，广义省万祥乡和东山乡沿海海域的马尾藻资源正面临严重退化，不仅威胁当地渔业资源的可持续发展，也对海洋生物多样性平衡构成挑战。
山罗省广袤的稻田以其迷人的田园风光吸引着八方来客。即将成熟的稻谷泛起层层金黄，连绵铺展于村寨之间的翠绿稻田，一切共同勾勒出一幅如诗如画、令人陶醉的田园景观。
近日，来到北宁省福和乡的游客，可近距离观赏一株树龄逾百年的荔枝母树。这株古树位于福和乡太和村阮氏雪家庭院内，吸引了众多游客前来参观打卡。
河内的荷花季，尤其是西湖各片池塘的荷花，正绽放出迷人的姿态，白色荷花和粉色荷花展现出高雅的色彩。
朗创村（Làng Sáng）是一个苗族村寨，远离山罗省斜处（Tà Xùa）乡中心，深处斜处自然保护区及特用林的核心地带。朗创村是一片保留着荒原之美与宁静氛围的土地，这里拥有雄伟的山峦景观、原始神秘的生态森林，当地居民性格温和，长年以农耕垦荒为生。
云村水球摔跤节（泥球摔跤节）每四年在北宁省云河坊云村举行一次，为期三天（农历四月十二至十四），被誉为保存京北地区独特文化风貌的“活态博物馆”。
2026年6月1日上午，在菲律宾首都马尼拉总统府，菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对菲律宾共和国进行国事访问。
来到岘港市旅游，游客可乘坐由当地居民划行的小小簸箕船，悠然穿梭于椰林水乡之间，沉浸式感受锦清椰林村宁静祥和的生活节奏。
安江省长期以来以众多传统手工艺村闻名，这些村落保存着越南西南部地区独具特色的文化价值。在现代生活节奏不断加快的背景下，保护与弘扬传统手工艺村价值，被视为保存七山地区珍贵文化遗产的重要任务，同时也为推动当地旅游业和经济可持续发展注入动力。