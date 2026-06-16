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在全球性挑战背景下越南的作用和俄罗斯—东盟战略合作

俄罗斯高度评价越南在东南亚地区起着“桥梁”作用，同时强调，双方在多边论坛上保持密切协调机制，旨在推动俄罗斯—东盟战略伙伴关系稳定发展。

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟中心副主任、政治学博士瓦莱里亚·维尔希尼娜接受越通社驻俄罗斯记者的采访。图自越通社
俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟中心副主任、政治学博士瓦莱里亚·维尔希尼娜接受越通社驻俄罗斯记者的采访。图自越通社

越通社河内——俄罗斯高度评价越南在东南亚地区起着“桥梁”作用，同时强调，双方在多边论坛上保持密切协调机制，旨在推动俄罗斯—东盟战略伙伴关系稳定发展。俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟中心副主任、政治学博士瓦莱里亚·维尔希尼娜（Valeria Vershinina）在纪念俄罗斯—东盟建立对话伙伴关系35周年的峰会期间接受越通社驻俄罗斯记者采访时如是表示。

瓦莱里亚·维尔希尼娜表示，俄方高度评价越南为东盟共同体发展所作出的贡献以及在推动俄罗斯与东盟合作关系中所发挥的积极作用，并承诺支持越南提出的建设性倡议，以加强东盟内部团结统一，提升东盟应对当代地缘政治挑战的能力。

面对世界地缘政治格局的深刻变化，瓦莱里亚·维尔希尼娜强调，俄罗斯始终坚定支持东盟在维护亚太地区和平与可持续稳定中的地位和中心作用。俄方相信，在东盟数十年发展过程中形成的基本原则，如协商一致、不干涉内政、尊重国家主权以及通过和平方式解决争端将继续像具有系统性意义的核心价值一样得到保持。

在双边合作方向方面，她指出，双方合作的巨大潜力体现在扩大欧亚经济联盟（EAEU）与东盟成员国之间的投资合作，同时发展服务双方利益的新型运输与物流走廊。此外，东盟还可借鉴欧亚经济联盟在海关监管、电子申报系统运行以及统一认证数据库建设等领域的一体化经验。至于与上海合作组织（SCO）的合作，除传统的安全协调、反恐及打击跨国犯罪等优先领域外，双方在交通基础设施、能源安全和数字经济发展等重点领域的合作空间广阔。

瓦莱里亚·维尔希尼娜认为，在东盟秘书长以及欧亚经济联盟和上海合作组织秘书处代表与会的情况下，本次峰会预计将在完成最终联合文件之前就构建多极化安全体系的解决方案展开讨论。（完）

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越通社
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