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胡志明广场位于俄罗斯联邦莫斯科市西南行政区阿卡杰米切斯卡娅（Akademicheskaya）地铁站附近。图自越通社
莫斯科胡志明广场及胡志明主席纪念碑建筑群是越俄友谊的象征。图自越通社
胡志明主席纪念碑——越俄友谊的象征。图自越通社
莫斯科市内务部仪仗队在胡志明主席纪念碑前举行仪式。图自越通社
莫斯科市内务部仪仗队向胡志明主席纪念碑敬献鲜花。图自越通社
河内市公安局代表团与莫斯科市内务部领导向胡志明主席敬献鲜花并表达缅怀之情。图自越通社
越俄友好交流活动在莫斯科胡志明广场举行。图自越通社
胡志明主席纪念碑背面镌刻着象征越南民族精神的竹子图案。图自越通社
胡志明主席纪念碑雕塑于1990年在莫斯科落成，以纪念胡志明主席诞辰100周年。图自越通社
莫斯科胡志明广场—象征着越俄友谊之情的独特工程
胡志明广场是俄罗斯规模最大、最具代表性的胡志明主席纪念建筑之一，也是越俄两国与两国人民深厚友谊的重要象征。
2026年06月16日星期二 08:00
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#俄罗斯
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