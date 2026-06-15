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宁平省安慈乡的盲人曲俱乐部是保存、实践和传授传统盲人曲这门艺术的重要场所。图自越通社
宁平省安慈乡的盲人曲俱乐部是保存、实践和传授传统盲人曲这门艺术的重要场所。图自越通社
年轻一代的积极参与，为保护和弘扬宁平省安慈乡盲人曲艺术价值发挥了重要作用。图自越通社
年轻一代的积极参与，为保护和弘扬宁平省安慈乡盲人曲艺术价值发挥了重要作用。图自越通社
年轻一代的积极参与，为保护和弘扬宁平省安慈乡盲人曲艺术价值发挥了重要作用。图自越通社
年轻一代的积极参与，为保护和弘扬宁平省安慈乡盲人曲艺术价值发挥了重要作用。图自越通社
年轻一代的积极参与，为保护和弘扬宁平省安慈乡盲人曲艺术价值发挥了重要作用。图自越通社
年轻一代的积极参与，为保护和弘扬宁平省安慈乡盲人曲艺术价值发挥了重要作用。图自越通社
宁平省安慈乡“河氏求盲人曲俱乐部”成立于2018年，现有32名成员，年龄从6岁的儿童到87岁的高龄艺人不等。图自越通社
宁平省安慈乡“河氏求盲人曲俱乐部”成立于2018年，现有32名成员，年龄从6岁的儿童到87岁的高龄艺人不等。图自越通社
宁平省安慈乡陇集市盲人曲表演队吸引了越来越多学生参与。图自越通社
宁平省安慈乡陇集市盲人曲表演队吸引了越来越多学生参与。图自越通社
宁平省安慈乡陇集市盲人曲表演队吸引了越来越多学生参与。图自越通社
宁平省安慈乡陇集市盲人曲表演队吸引了越来越多学生参与。图自越通社
宁平省安慈乡陇集市盲人曲表演队成员定期开展活动，为交流、分享经验以及培养对传统艺术的热爱创造了良好环境。图自越通社
宁平省安慈乡陇集市盲人曲表演队成员定期开展活动，为交流、分享经验以及培养对传统艺术的热爱创造了良好环境。图自越通社
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宁平省政府与人民努力保护与弘扬盲人曲艺术

在许多传统艺术形式面临失传风险之际，宁平省安慈乡（Yên Từ）的盲人曲艺人依然热爱盲人曲，并坚持保护与弘扬这一文化遗产。

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#盲人曲

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