☀️越通社早安咖啡（2026.6.16）

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越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议上发表讲话 图自越通社

越通社河内——·6月16日上午，应俄罗斯联邦总统普京邀请，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开河内，启程赴俄罗斯喀山出席东盟—俄罗斯建立对话伙伴关系35周年纪念峰会，并于6月16日至18日在当地开展双边活动。

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·思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。全文

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·6月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了即将结束驻越任期、前来辞行的丹麦王国驻越南特命全权大使尼古拉·普利茨（Nicolai Prytz）。全文

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·6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。全文

·应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团赴俄罗斯联邦喀山市出席纪念俄罗斯与东盟建立对话伙伴关系35周年的俄罗斯-东盟纪念峰会，并开展双边活动。这一外交事件不仅对东盟与俄罗斯战略伙伴关系的发展以及地区架构具有重要历史意义，而且是在新时期进一步深化越南与俄罗斯联邦全面战略伙伴关系的关键一步和新的动力。

·6月15日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与外交部、国会国防安全与对外委员会、国会办公厅的工作会议，旨在加强国会对外活动中的参谋、服务和组织协调工作。全文

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·越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议，高度评价有关各方为推动这一进程所作出的努力。越南呼吁有关各方尽快签署并全面落实协议，为中东地区实现和平、稳定与可持续发展作出贡献。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

·越南政府已指导坚决削减和简化行政手续和经营条件，并大力推进行政审批事项的权力下放。自2026年4月以来，政府已颁布11项决议，削减了56个有条件经营行业。与2025年《投资法》相比，限制性行业数量下降了28%以上（由198个降至142个）。同时，上述决议还对14个有条件投资经营行业进行了修订。全文

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·6月15日下午，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在河内会见正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。

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·根据第08/2026/TT-BKHCN号通知规定，自6月15日起，各家运营商将对未进行实名登记的用户进行单向停机。这是按照国家管理机构规定管理用户的第一步，用户仍有时间完成实名登记以恢复全部服务。全文

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·6月15日下午，在第十七届河内市人民议会第四次专题会议上，河内市人民议会通过了关于“河内市一环内低排放区”提案决议，旨在控制交通运输领域排放，改善空气质量，并推动向绿色交通方式转型。

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·俄罗斯高度评价越南在东南亚地区起着“桥梁”作用，同时强调，双方在多边论坛上保持密切协调机制，旨在推动俄罗斯—东盟战略伙伴关系稳定发展。俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟中心副主任、政治学博士瓦莱里亚·维尔希尼娜（Valeria Vershinina）在纪念俄罗斯—东盟建立对话伙伴关系35周年的峰会期间接受越通社驻俄罗斯记者采访时如是表示。

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·AADE Trans Logistics集团首席执行官迪潘克·帕拉沙尔（Deepanker Parashar）在谈及越南与印度合作前景时表示，当前双边关系正面临强劲的发展机遇，尤其是在物流、一体化仓储和电子商务等领域。

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·2026年6月5日，联合国教科文组织（UNESCO）人与生物圈计划（MAB）国际协调理事会第38次会议正式批准越南风芽—格邦国家公园加入世界生物圈保护区网络（WNBR）。至此，越南拥有的世界生物圈保护区总数增至12个，分布于山区、高原、平原及海岛等不同区域，充分体现了越南丰富多样的自然景观、生态系统和自然资源。这不仅是越南自然保护事业的重要成果，也是越南积极推动可持续发展、应对气候变化和保护生物多样性的有力体现。

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·6月15日，河内市第十七届人民议会第四次会议通过了关于规定夜间组织与运营的产品和服务的投资和经营活动的决议，旨在有效开发河内市潜力，促进河内经济、文化和旅游业的发展。

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·在保加利亚首都索非亚南部公园举行的亚洲节是连接保加利亚人民与亚洲各国的重要桥梁，为增进各国人民之间的相互了解、友谊与合作做出了积极贡献。今年活动吸引越南、印尼、日本、韩国、中国等亚洲驻该国外交使团参加。

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·在数字时代，数据成为决定数字经济运行、国家竞争力和社会稳定的战略资源。与此同时，数据也是网络犯罪的首要攻击目标，旨在操纵行为、侵占资金流、扰乱社会信任并削弱国家的数字自主能力。

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·6月15日，岘港市军事指挥部表示，该单位已动员近100名干部、战士及当地民众参与搜寻一名在岘港市奠盘东坊炎东海滩区域失踪的俄罗斯籍游客。

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·6月15日，越南同奈省边防部队花卢国际口岸边防屯同有关职能力量配合，接收由柬埔寨有关部门移交的12名越南公民。

附图：越南将对76个简短优质“.vn”域名进行第二轮拍卖。图自Vietnam+

·据越南科学技术部互联网中心消息，6月25日至26日，将有76个“.vn”域名下由两个字符组成的二级域名通过线上方式被公开拍卖使用权。这是2026年第二轮简短优质且具有较高价值域名的拍卖活动。全文

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· 6月15日下午，越南社会科学翰林院与巴黎法国远东学院（EFEO）、联合国教科文组织驻河内办事处联合举办题为"EFEO图片资料收藏——遗产潜力"的国际学术研讨会。

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·越通社驻法国记者报道，应法国武装部队与退伍军人部邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于6月15日至19日赴法国出席2026年欧洲防务展（Eurosatory 2026）。越南驻法国大使郑德海参加了代表团相关活动。

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·越通社驻韩国记者报道，韩越文化交流中心（KVCC）暨越韩艺术空间开馆仪式于上周末在大邱市举行。 越南驻釜山总领事段芳兰在活动上发表讲话，对该活动的举办表示高度赞赏。她强调，文化与艺术是增进相互了解、加深彼此情谊、拉近双方距离的桥梁。

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·6月15日，越南内务部国家文书与档案局联合越南军事历史博物馆、海军第三区域司令部，在岘港市举行“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式。这是响应“世界海洋日”（6月8日）和“2026年越南海岛周”的实际行动，同时也是继续有效落实政府总理关于“公布国家档案资料以服务经济社会建设与发展及维护国家主权项目” 的第2194/Q&D-TTg号决定的活动。



·6月13日至14日，法国越南文化中心与各侨团侨社及越南青年团体在法国首都巴黎联合举办第三届“越南你好——Bonjour Vietnam”文化节，吸引了众多旅法侨胞、法国友人以及来自多个国家的越南青年参与。(完)

