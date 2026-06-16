越韩拓展文化交流活动

越通社河内 ——越通社驻韩国记者报道，韩越文化交流中心（KVCC）暨越韩艺术空间开馆仪式于上周末在大邱市举行。



越南驻釜山总领事段芳兰在活动上发表讲话，对该活动的举办表示高度赞赏。她强调，文化与艺术是增进相互了解、加深彼此情谊、拉近双方距离的桥梁。



除发挥文化桥梁作用外，段芳兰高度评价韩国多元文化基金会长期坚持开展公益项目，在医疗、教育、儿童关怀以及多元文化社区支持等领域作出的积极贡献，其中包括对大邱市越南侨胞的帮助。



达西区议会议长徐敏宇（Seo Min Woo）表示，将继续关注并促进对韩越家庭等多元文化家庭的支持，特别是开展各类宣传推广活动，帮助韩越家庭子女进一步了解越南文化艺术，从而增进他们与祖国之间的联系。



韩国多元文化基金会理事长权在幸（Kwon Jae Haeng）表示，越南总领事以及众多地方议员、企业界代表出席此次活动，是双方友谊与互信的重要体现。他强调，基金会将继续努力推动韩国多元文化基金会和韩越文化交流中心（KVCC）的发展，通过以文化和艺术作为催化剂，促进两国人民之间的交流与联系，致力于构建一个可持续的交流平台，助力未来一代共同成长与发展。



值此机会，段芳兰向韩越文化交流中心赠送了一幅由越南Vụn Art（碎布艺术）团队残障儿童利用边角布块创作的画作。（完）



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