平准山谷高脚屋——大山深处泰族文化的鲜明印记

越通社河内 ——在乂安省平准乡偏远的山谷深处，四周群山连绵起伏，当地泰族同胞的古老高脚屋依然保持着原始风貌。



这些散布于村寨中的古老高脚屋不仅是当地居民的住所，更是一座座“活态博物馆”，完整保存着浓郁的传统文化，展现了乂安山区泰族人民独特的建 筑智慧和丰富的精神生活。



据当地居民介绍，在泰族人的观念中，房屋不仅是居住和生活的地方，更是人与自然和谐相连的重要纽带。因此，高脚屋的结构设计充分适应山区地形和气候条件。房屋地板架高，既可防潮，又能保护居民免受野兽、蛇虫侵扰，以及暴雨、洪水和山体滑坡等自然灾害的影响。房屋立柱多采用珍贵而坚固的木材建造，能够经受恶劣气候考验，历久弥坚。



与越南西北地区黑泰族和白泰族的高脚屋通常在房屋两端各设一座楼梯不同，平准乡青泰族高脚屋仅设有一座楼梯。图自越通社

与越南西北地区黑泰族和白泰族的高脚屋通常在房屋两端各设一座楼梯不同，平准乡青泰族高脚屋仅设有一座楼梯，这也是其显著特点之一。



平准乡泰族人还十分重视风水理念，并将其充分运用于建房过程中。他们认为奇数象征吉祥和繁衍兴旺，因此高脚屋的结构布局多采用奇数设计，房门和窗户的数量也通常为奇数。



高脚屋不仅具有建筑价值，更承载着当地泰族丰富而独特的传统文化。



对于泰族人来说，每一座高脚屋都不仅仅是一栋建筑，而是伴随人生各个阶段的重要空间。从出生、成长、成家到晚年，人们生活中的重要时刻几乎都发生在高脚屋里。



高脚屋也是举行婚礼、祭祀、祈福仪式以及接待贵宾等重要活动的场所。按照泰族传统，来访客人总会被邀请到屋内最庄重的正厅，主人在那里与客人交谈叙旧，并以传统美食热情款待。

平准山谷高脚屋。图自越通社

每逢春节、传统节庆、新居落成、庆祝丰收、祭祀祈福等活动时，高脚屋下方宽敞的空间便成为村民聚集开展传统民间游戏和文体活动的重要场所。



那戈村村长柯文庄表示，在当今钢筋混凝土建筑日益普及的时代，难能可贵的是，当地泰族群众仍坚持使用木材兴建新的高脚屋，而非改建为现代砖混房屋。



乂安省平准乡人民委员会主席卢文理介绍说，全乡共有7个村寨，均为泰族聚居村，沿山谷分布。其中，传统高脚屋最为集中的村寨有亭村（Đình）、那戈村（Na Cọ）、先村（Xiềng）等。



高脚屋早已超越了单纯居住功能，它不仅体现了泰族人民顺应自然环境的生存智慧，也象征着社区团结精神和深厚的民族文化底蕴，是泰族传统文化中的独特之处。（完）