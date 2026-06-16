越南主持《联合国海洋法公约》第36次缔约国会议开幕式

越通社河内——越南外交部常务副部长阮明羽6月15日在美国纽约联合国总部以《联合国海洋法公约》第35次缔约国会议（SPLOS 35）主席身份主持了第36次缔约国会议开幕式；随后在国际海洋法法庭（ITLOS）报告讨论会上发表了讲话。



据越南通社驻纽约记者报道，今年会议吸引了《联合国海洋法公约》172个缔约国的代表、观察员、依公约成立的各机构领导人以及若干相关国际组织和非政府组织的代表出席。



外交部副部长阮明羽在致开幕辞时，对柬埔寨和吉尔吉斯斯坦首次以《联合国海洋法公约》缔约国身份与会表示欢迎；同时强调，《联合国海洋法公约》继续是规范海洋与大洋一切活动的全方位法律框架，为维护稳定、促进合作及和平解决争端奠定了坚实基础。



在海洋面临气候变化、海洋污染、生物多样性丧失、海上安全问题以及新技术带来的冲击等诸多挑战的背景下，阮明羽副部长强调，各国需要加强合作并动员更多资源来保护海洋，从而维护和平、安全与可持续发展的海洋环境。



就国际海洋法法庭（ITLOS）报告进行讨论时，越南代表团团长阮明羽同公约各缔约国一道，强调了国际海洋法法庭在和平解决争端方面所起到的作用，同时指出其有助于阐明和澄清《联合国海洋法公约》的相关规定；对法庭的各项活动表示支持，特别是面向发展中国家的能力建设援助项目。



越南外交部副部长阮明羽。图自越通社

同日中午，越南常驻联合国代表团团长邓雄越大使在第36次缔约国会议开幕之际主持了隆重的招待会，并继续推荐越方候选人——外交学院副院长阮氏兰英副教授参加2026-2035年任期国际海洋法法庭法官职务竞选。各国代表团团长、各国常驻联合国代表团大使及首席代表、国际海洋法法庭庭长、相关国际组织代表、法律顾问以及各国负责竞选事务的官员等参加活动。



外交部常务副部长阮明羽强调了越南支持多边主义、尊重国际法和和平解决争端的一贯立场。



根据议程，会议将讨论国际海底管理局、大陆架界限委员会的各项报告，以及秘书长关于《联合国海洋法公约》执行情况的概述报告，并选举产生2026-2035年任期国际海洋法法庭法官。



《联合国海洋法公约》缔约国会议（SPLOS）是1982年《联合国海洋法公约》各缔约国的年度会议。多年来，越南本着尊重并全面执行《联合国海洋法公约》的一贯方针，始终积极与会、发表讲话并为会议做出建设性的贡献。（完）