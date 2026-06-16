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☕️越通社新闻下午茶（2026.6.16）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社


越通社河内——·本着紧张、积极和高度负责的精神，6月16日上午，第十六届国会立法工作部署会议已完成全部既定议程。全文

· 6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。

·专家和企业评估称，2025-2026年期间生效的各项新税收政策为越南科技和创新领域增加了多项重要优惠，有助于按照第57-NQ/TW号决议精神实现科技发展目标。

·截至6月15日，胡志明市卫生局社区健康平台已更新超过230万名居民的健康数据。这是为全市居民建立电子健康档案进程中的首批基础数据，其具有重要意义，为实现居民全生命周期健康管理奠定基础，有助于推进疾病预防、早期发现疾病并在数字化转型进程中提升全民健康照护效率。

· 6月16日，顺化市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会与安旧坊人民委员会在顺化市烈士陵园对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。

·家和企业评估称，2025-2026年期间生效的各项新税收政策为越南科技和创新领域增加了多项重要优惠，有助于按照第57-NQ/TW号决议精神实现科技发展目标。

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会议现场。图自越通社


·当地时间6月15日，《联合国海洋法公约》（UNCLOS）缔约国大会第36次会议（SPLOS 36）在纽约联合国总部开幕。作为第35次缔约国大会主席，越南外交部常务副部长阮明宇主持开幕式，并以越南代表团团长身份在国际海洋法法庭（ITLOS）工作报告讨论环节发言，重申越南支持维护《联合国海洋法公约》权威和通过国际法和平解决争端的一贯立场。全文

·为吸引游客眼球，各旅游目的地正积极提升服务质量，丰富旅游产品，保护遗迹原始价值，推进数字技术在管理与宣传工作中的应用。这是美山世界文化遗产在保护遗产原始价值，可持续开发旅游资源，同时不对遗迹造成负面影响中采取的具体措施。

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资料图。图自越通社


·越南已正式在全国推广E10生物汽油，标志着国家清洁能源发展战略迈出了新的一步。针对公众关心的发动机耐久性、油耗及车辆兼容性等问题，专家及汽车、摩托车制造商均已作出说明和回应。全文

·在越南正大力推进减碳路线，迈向2050年实现“净零排放”（Net Zero）目标的背景下，可持续航空燃料（SAF）被视为减少二氧化碳排放的重要解决方案。目前，越南航空业及国内航空公司已通过具体的行动开始参与可持续航空燃料领域。

·越通社驻法国记者报道，应法国武装部队与退伍军人部邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于6月15日至19日赴法国出席2026年欧洲防务展（Eurosatory 2026）。越南驻法国大使郑德海参加了代表团相关活动。

·革新思维方式，调整外商投资优惠与支持政策是越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议中的重要战略内容。

·越通社驻韩国记者报道，韩越文化交流中心（KVCC）暨越韩艺术空间开馆仪式于上周末在大邱市举行。(完)

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