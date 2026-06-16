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推动越南与安哥拉助农与技术转移合作

在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。

工作座谈现场。图自越南农业与环境部
工作座谈现场。图自越南农业与环境部

越通社河内——在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。此次座谈旨在具体落实越南农业与环境部与安哥拉农业和林业部的《2025-2030阶段农业合作行动计划》。

越南国家助农中心主任黎国青在会上发言时表示，越方愿与安方一路同行，分享宝贵经验，并协助安哥拉构建适合其国情的农推体系。越南愿派遣在种植、林业、水利和农村发展等领域经验丰富的专家和技术人员，赴安哥拉各地开展工作并提供技术支持。

黎国青补充道，注重培训当地的助农人力资源以及构建生动的示范模式，正是确保两国间所有农业合作项目长期可持续发展的核心解决方案。

安哥拉共和国农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯阁下在会上发言时，对越南所取得的巨大农业成就表示赞赏，并高度评价越南助农体系在提高农业生产率并改善农村面貌方面发挥的重要作用。

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双方代表合影。图自越南农业与环境部

伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯部长分享道，安哥拉正大力推进可持续农业发展、保障国家粮食安全并逐步提高农村居民生活水平的目标。为了实现这一目标，安哥拉十分需要向越南等先行国家学习切实可行的宝贵经验。

伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯部长强调，安哥拉希望越南在耕作技术、技术转让以及为安哥拉主要农作物提供系统化、一体化发展解决方案和经验。他强调，安哥拉农林部将努力配合，在手续、土地和政策机制方面创造一切最便利条件，让越南专家和企业能够安心前往安哥拉工作、投资并开展各类合作模式。

在讨论中，双方围绕推进南南合作模式以及有国际组织和发展伙伴共同参与的三方或四方合作机制交换了意见。

工作座谈结束时，越南国家助农中心领导与安哥拉农林部工作代表团均对双方合作前景表示深切信心。此次为期一周的工作访问再次彰显了两国推动农业合作向更加深入、务实方向发展的坚定决心。（完）

越通社
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