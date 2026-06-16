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加强司法合作，深化越老特殊关系

6月16日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法扩大会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

越通社河内——6月16日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法扩大会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。

苏林热烈欢迎并高度评价坎潘·彭玛塔一行此次访越的意义。他强调，坎潘·彭玛塔此访继续体现了两党、两国高层对巩固和加强越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系的高度重视。

坎潘·彭玛塔向苏林通报了老挝近期司法工作开展情况、老挝十二大决议的组织落实情况、老越两司法部过去的合作成果以及双方将在本次会议上讨论的重点内容。

值此机会，苏林介绍了关于近期越南司法改革活动的信息。具体是，越南党和国家特别关注法律体系建设和完善及执法工作；越共中央政治局已决定将中央完善体制和法律指导委员会和中央司法改革指导委员会合并为中央完善体制和执法指导委员会。

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会见现场。图自越通社

苏林强调，两国关系的良好发展离不开两党、两国众多部委、行业、地方的贡献，其中包括两司法部的重要贡献。他重申，越南一贯重视并将巩固和加强越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系置于优先地位，视其为对各自国家发展的战略任务。越南一如既往支持老挝发展，愿意在所有领域与老挝分享经验。

苏林在表扬越老两国司法部门40多年来积极合作成果时建议，未来两司法部需要继续发扬优良传统，加强相互支持帮助，密切配合，加强信息、工作经验交流，共同提高司法干部的法律工作能力，落实两党、两国高层达成的协议和共识，特别是建设适合的法律走廊以有效实施重点对接项目。

关于由越老两司法部轮流举办的越老边境省份司法会议，苏林认为，这是务实合作机制，有助于维护边境地区的安全秩序和促进经济社会发展。他建议，两国司法部门需要主动协调彻底处理边境地区发生的问题，为两国人民经商、稳定生活创造便利条件，为把越老边境建设成为和平、友好、稳定和可持续发展的边界线作出贡献。

坎潘·彭玛塔强调，老挝司法部将继续发扬传统，与越南司法部密切配合，完善法律体系以适应下一阶段国家发展的要求，为维护和培育老越特殊团结关系作出贡献。（完）

越通社
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