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越德推动立法与议会数字化转型经验交流

6月16日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的德联邦议院副议长博多·拉梅洛(Bodo Ramelow)。

越南国会主席陈青敏在国会大厦会见德联邦议院副议长博多·拉梅洛。图自越通社
越南国会主席陈青敏在国会大厦会见德联邦议院副议长博多·拉梅洛。图自越通社

越通社河内——6月16日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的德联邦议院副议长博多·拉梅洛(Bodo Ramelow)。

陈青敏强调，越南始终重视并希望推动与德国的战略伙伴关系，高度评价德国在欧盟及国际舞台上的作用和地位，以及德国对多边主义、自由贸易和遵守包括联合国宪章和1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的支持。

在介绍越南的发展情况和发展方向时，陈青敏表示，越南正决心大力推进增长模式转型、完善体制、推动科技、创新、数字化转型、绿色转型和可持续发展；力争到2030年成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。越南正努力落实越共十四大决议，为未来几年实现两位数增长奠定坚实基础。

陈青敏还表示，越南国会正在继续大力革新组织和运作方式，提高立法和监督工作质量；同时推进议会外交，有助于塑造越南作为国际社会可信赖伙伴和负责任成员的形象。

陈青敏欢迎德联邦议院副议长博多·拉梅洛与越南国会副主席阮氏清之间的会谈成果，建议双方密切配合落实已达成一致的内容，加强对双边承诺和协议执行情况的监督；同时注重吸引可持续投资资金、先进技术，并开展具有长期质量和效益的项目。

陈青敏建议德联邦议院研究并推动签署两国议会间合作协议，尽早成立德越友好议员小组，同时通过直接或在线交流形式，加强在国家治理、经济社会管理等方面的经验分享。

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会见现场。图自越通社


博多·拉梅洛对越南经济社会发展成就表示印象深刻；表示德国企业界高度评价越南的投资营商环境和发展潜力。他强调，德国希望在当今世界局势多变的背景下推动与越南的合作；认为增进相互了解、尊重和扩大合作将有助于促进和平、稳定与可持续发展。

博多·拉梅洛认为，两国在劳务、医疗护理职业培训和人力资源开发等领域还有很大的合作空间，可将德国的技术优势和经验与越南年轻优质的人力资源相结合；希望双方加强在人工智能、数字化转型和先进技术等新发展趋势方面的经验交流。

双方一致同意加强团组互访，保持两国议会领导人、各专门委员会和议员之间的经常性接触；推动在立法、监督、议会数字化转型、数字经济、绿色经济、能源、科技、创新等领域的立法经验交流，并在多边议会论坛上密切配合。

双方相信，在两国领导人的政治决心和共同努力下，越德战略伙伴关系以及两国议会间合作将继续朝着更加全面、深入、务实的方向发展，造福两国人民，同时为地区和世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）

越通社
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