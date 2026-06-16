时政

黎明兴总理抵达喀山出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会

当地时间6月16日15时，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团已抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山的加布杜拉·图卡伊国际机场，开始应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会之行。

越南政府总理黎明兴抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市，出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会。图自越通社
越南政府总理黎明兴抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市，出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会。图自越通社

越通社莫斯科——据越通社驻俄罗斯联邦记者报道，当地时间6月16日15时，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团已抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山的加布杜拉·图卡伊国际机场，开始应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会之行。

在喀山国际机场迎接黎明兴总理及越南高级代表团的有鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫（Rustam Minikhanov）；越方有越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁、越南驻叶卡捷琳堡总领事阮梅红及大使馆部分干部。

这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

vnanet-pm1b.jpg
越南政府总理黎明兴抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市，出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会。图自越通社

此次峰会体现了双方对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的最高政治承诺，显示了俄罗斯对东盟在亚太地区合作架构中中心地位的重视，以及东盟对俄罗斯在地区和世界上的作用与地位的重视。同时，峰会也是证明对话与合作始终是为发展营造和平、安全与稳定环境的最有效方式的象征。

作为俄罗斯与东盟之间的重要“桥梁”，越南一直是支持俄罗斯扩大与东盟合作的最积极国家之一。越南提出了许多促进俄罗斯与东盟关系的倡议和建议，支持俄罗斯更积极地参与东盟各机制。

越南将与各国一道，推动在东盟—俄罗斯合作中采取务实、平衡、面向具体成果的路径。重点是疏通那些潜力巨大但尚未得到充分开发的领域，如贸易、科技、数字化转型、非传统安全、教育培训、旅游、民间交流，尤其是能源合作。此外，越南也希望为扩大东盟与欧亚地区的合作空间作出贡献。

按计划，在出席峰会期间，黎明兴将会见俄罗斯总统普京，并与鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行工作会谈。这将是传递新任期政府关于继续重视和推动越俄关系信息的重要机会；同时就具有突破性的重大方向、合作重点以及排除障碍以有效落实已达成的各项高层协议的措施进行交流。（完）

东盟与俄罗斯联邦的对话伙伴关系于1991年建立，并于2018年提升为战略伙伴关系。此后，东盟—俄罗斯关系在各个领域持续积极发展。东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会有重要意义，旨在推动东盟—俄罗斯战略伙伴关系、巩固政治承诺、更新合作动力，并确定未来阶段东盟—俄罗斯关系在政治安全、经济和文化社会三大支柱上的战略方向。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南政府总理 #黎明兴 #越南高级代表团 #俄罗斯联邦 #鞑靼斯坦共和国 #首府喀山 #东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会 俄罗斯
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动越俄关系强劲、务实、高效与可持续发展

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。

更多

越南驻孔敬总领事丁黄灵与孔敬大学领导及人文与社会科学学院代表举行工作会谈 图自越通社

推动越泰教育合作与人文交流

据越通社驻泰国记者报道，越南驻孔敬总领事馆正积极与孔敬大学协调推进越南学研究中心筹建工作，旨在进一步加强越泰两国教育合作、人文交流和友好关系。

越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：第十六届国会成为构建发展体制的任期

国会主席相信，在各机关和组织的创新精神和高度责任感的推动下，立法工作将取得积极成果，使第十六届国会任期成为构建发展体制的任期；面向纪念建党100周年和建国100周年，助力越南形成一个高质量、同步、现代、先进并逐步接轨国际标准和惯例，同时深度契合越南情况的法律体系。

越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

越南司法部长与老挝司法部长举行会谈

6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。

越南代表团参加2026年欧洲防务展。图自越通社

越南借助2026年欧洲防务展深化国防工业合作

越通社驻法国记者报道，应法国武装部队与退伍军人部邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于6月15日至19日赴法国出席2026年欧洲防务展。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使发表讲话 图自越通社

越南支持通过政府间谈判推进联合国安理会改革

当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。

越南外交部发言人范秋姮 图自越通社

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议，高度评价有关各方为推动这一进程所作出的努力。越南呼吁有关各方尽快签署并全面落实协议，为中东地区实现和平、稳定与可持续发展作出贡献。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动东盟与俄罗斯关系发展 为双边合作注入新动能

黎明兴此次访问继续生动体现了越南坚持奉行独立自主、多边化、多样化对外关系的外交路线，为巩固东盟多边合作架构作出积极贡献，同时有助于推动越俄全面战略伙伴关系不断走深走实并可持续发展。

安江省三祝乡四恩孝义佛教的三宝非来寺。图自thanhnien.vn

2026年四恩孝义佛教“三合大典”的贺信

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致以亲切问候和美好祝福。

会议场景 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化、主动化、专业化、高效化的党的思想工作

思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。