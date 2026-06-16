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苏林总书记、国家主席：新闻媒体必须贴近实际、尊重事实、以人民利益为出发点

值此越南革命新闻日101周年（1925年6月21日—2026年6月21日）之际，6月16日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了历年来荣获国家新闻奖的101名优秀记者。

苏林总书记、国家主席发表讲话。图自越通社
苏林总书记、国家主席发表讲话。图自越通社

越通社河内——值此越南革命新闻日101周年（1925年6月21日—2026年6月21日）之际，6月16日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了历年来荣获国家新闻奖的101名优秀记者。

苏林在会见中发表讲话时强调，国家正进入一个新的发展阶段，机遇前所未有，但面临的要求也更高。因此，革命新闻的作用更加重要。新闻媒体必须保持政治立场，提高信息质量，倾听民声，说真话，直面问题，切实承担社会责任，不负党、国家和人民重托。

苏林强调，未来，新闻媒体必须为巩固社会信任、捍卫党的思想基础作出贡献。新闻媒体需要更好地宣传党的主张、路线和国家的政策法律。与错误、敌对信息作斗争是经常性的任务。但斗争不能仅靠口号、立场，而必须靠证据、靠论据、靠规范的语言、靠冷静的态度和靠职业信誉。主流新闻产品需要让读者、观众更清楚地辨明是非曲直，更清楚地看到共同利益，从而更加信任并共同行动。

苏林明确指出，新闻媒体必须贴近实际、尊重事实、以人民利益为出发点。各家新闻机构和记者继续深入基层，更多关注群众、企业和地方的实际问题；及时发现政策执行中的障碍；加强好做法、好经验、好模式的宣传工作。

新闻媒体必须服务和配合国家新时期各项重点任务。在反腐败、反浪费、反消极的斗争中，新闻媒体继续是社会的重要监督渠道。新闻媒体必须为培育社会文化、道德和国家发展愿景作出贡献。

在数字媒体环境中，信息、娱乐和商业之间的界限日益接近。因此，新闻媒体更要坚守准则。新闻媒体必须让社会更加冷静、更加友善、对美好事物更有信心。

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苏林总书记、国家主席会见历年来荣获国家新闻奖的101名优秀记者。图自越通社

苏林指出，新闻媒体必须在数字时代大力革新工作方式。各新闻机构需要建设现代化、多媒体、具有数据分析能力、为多个平台生产内容、接触年轻公众，同时保持越南革命新闻的深度、可靠性和特色的新闻编辑室。

越共中央委员、《人民报》总编辑、中央宣教与民运部副部长、越南记者协会主席黎国明在会见中表示，落实党和国家的重大主张，越南革命新闻通过规划、合并和精简组织机构实现了大力度、深层次转型。这一规划帮助各新闻机构紧跟指导方向，在信息组织中实现创新，变得更加专业、精干和强大。

新闻媒体必须革新，必须专业化，以保持引导舆论、构建信任，以及与国家奋发图强的愿景同行的作用。各家新闻机构继续大力推进数字化转型，及时服务人民的需求。（完）

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面。图自越通社

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面

国会主席陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。

越通社
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