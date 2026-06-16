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推动越俄关系强劲、务实、高效与可持续发展

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。

越南政府总理黎明兴。图自越通社
越南政府总理黎明兴。图自越通社

越通社河内——应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。

此次出访充分表明了越南党、国家和领导人对两国源远流长的传统友好情谊与战略互信的高度重视，有助于推动越南与俄罗斯联邦传统友好与全面战略伙伴关系日益向纵深及高效方向发展。

历经岁月的洗礼，越俄友谊坚不可摧

越南与前苏联于1950年1月30日正式建立外交关系。过去75年多的历程为越俄两国带来了值得自豪的丰硕合作成果，这既是坚定的肯定，也是两国跨越时间和地理距离、双向奔赴的深厚情谊的生动见证。

越南党、国家和人民始终珍视前苏联及当今俄罗斯在越南争取民族独立、国家统一斗争中，以及在当今强劲发展阶段所给予的始终如一的情谊与宝贵支持和帮助。

两国关系于2001年提升为战略伙伴关系，并于2012年提升为全面战略伙伴关系。2021年，两国发表了《关于2030年全面战略伙伴关系愿景的联合声明》。

回顾这些合作成果，双方更有信心和决心继续培育越俄全面战略伙伴关系向纵深及高效方向发展，不辜负两国坚不可摧的传统友谊与两国人民的期盼。

过去一段时间，越俄关系保持高度政治互信并不断得到巩固。高层代表团互访频繁，为双边关系发展注入了强劲动力。

除政治与外交合作外，双方在经济、贸易、投资等领域的合作也保持稳定增长。2025年，双边贸易额达到近47.7亿美元；2026年前4个月达17.2亿美元（同比增长9.22%）。

石油天然气与能源是双边合作的重要支柱。双方签署了关于建设宁顺一号核电站的政府间协议，开启了越俄能源合作及科技合作的新阶段，并与两国未来经济前景及核工业发展息息相关。这是一项长期战略项目，也是新时期越俄合作的标志性象征。

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越南国家主席苏林主持正式仪式，欢迎应越共中央总书记阮富仲邀请于2024年6月19日至20日对越南进行国事访问的俄罗斯联邦总统普京。图自越通社

越俄在国防安全、能源与石油天然气、科学技术、文化、旅游、教育培训及人文等诸多领域上的合作也取得了积极进展。其中，两国在科学技术和教育培训领域的合作得到大力推进并提升至战略高度。目前，双方正在展开核科学技术研究中心项目，并在2026年“科学与教育合作年”框架下组织开展各项活动。

进一步深化越俄全面战略伙伴关系

发挥已取得的积极合作成果，出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会期间，政府总理黎明兴预计将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会晤，并与鞑靼斯坦共和国领导举行工作座谈。

越南外交部副部长邓黄江表示，此次会晤将成为传达新一届政府关于继续高度重视并推动越俄关系这一信息的重要契机；双方将就具有突破性的重大方向、合作重点以及破解瓶颈的措施进行探讨，旨在有效落实已达成的高层协议。

外交部副部长邓黄江表示，政府总理黎明兴此次访俄继续彰显了越南贯彻落实越共十四大精神，坚持独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，以及多边化、多样化外交关系的对外路线，同时清晰地传递出越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系，以及数十年来致力于越俄传统友好、战略互信与高效合作的高度重视。

越南驻俄罗斯大使邓明魁表示，黎明兴总理此次访俄是双方领导人盘点、探讨并对未来一段时期推动越俄全面战略伙伴关系走深走实的战略方向和具体措施达成共识的重要契机。

可以肯定的是，黎明兴此次对俄罗斯的访问是一项重要活动，有助于巩固良好的越俄传统关系，为两国在未来实现各自的发展愿景奠定坚实基础。（完）

越通社
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