越南支持通过政府间谈判推进联合国安理会改革

越通社河内——当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。



据越通社驻纽约记者报道，与会多国及国家集团强调，在国际和平与安全面临日益复杂挑战的背景下，改革安理会、提升其代表性、权威性和工作效率十分必要。代表们围绕改革模式、成员扩容、地区代表性、否决权、工作方法及未来谈判方向等问题进行了深入讨论。



越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使表示，改革安理会是提升这一维护国际和平与安全核心机构的公信力、合法性和履职效能的迫切要求。越南继续支持同时扩大常任和非常任理事国规模，并在此基础上确保各地区获得更公平的代表权，特别是提高非洲和亚太地区国家在安理会中的代表性，因为这些地区目前在安理会架构中的代表程度仍不匹配。



越南认为，应继续就已获广泛共识的议题开展深入讨论，特别是推动安理会工作方法改革，提升透明度、问责性和工作效率。充分利用现有共识领域，有助于缩小分歧、增进相互理解，为安理会改革取得实质性进展奠定基础。



越南重申，将继续本着建设性、善意和负责任的精神参与政府间谈判进程，愿与各会员国及共同主席国密切合作，推动安理会改革取得切实成果，更好维护国际社会共同利益。（完）



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