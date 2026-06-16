时政

越南支持通过政府间谈判推进联合国安理会改革

当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使发表讲话 图自越通社
越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使发表讲话 图自越通社

越通社河内——当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。

据越通社驻纽约记者报道，与会多国及国家集团强调，在国际和平与安全面临日益复杂挑战的背景下，改革安理会、提升其代表性、权威性和工作效率十分必要。代表们围绕改革模式、成员扩容、地区代表性、否决权、工作方法及未来谈判方向等问题进行了深入讨论。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使表示，改革安理会是提升这一维护国际和平与安全核心机构的公信力、合法性和履职效能的迫切要求。越南继续支持同时扩大常任和非常任理事国规模，并在此基础上确保各地区获得更公平的代表权，特别是提高非洲和亚太地区国家在安理会中的代表性，因为这些地区目前在安理会架构中的代表程度仍不匹配。

越南认为，应继续就已获广泛共识的议题开展深入讨论，特别是推动安理会工作方法改革，提升透明度、问责性和工作效率。充分利用现有共识领域，有助于缩小分歧、增进相互理解，为安理会改革取得实质性进展奠定基础。

越南重申，将继续本着建设性、善意和负责任的精神参与政府间谈判进程，愿与各会员国及共同主席国密切合作，推动安理会改革取得切实成果，更好维护国际社会共同利益。（完）

越通社
#联合国安理会改革 #政府间谈判 #IGN #越南外交 #联合国 #安理会 #阮海刘 #联合国总部 #纽约 #安理会扩员 #常任理事国 #非常任理事国 #亚太地区代表性 #非洲代表性 #国际和平与安全 #联合国改革 #越南常驻联合国代表团 #多边外交 #国际合作 #越通社
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

风芽-格邦国家公园雄松(Hung Thoòng)洞内部。图自越通社

风芽-格邦获联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区

风芽-格邦国家公园管理委员会主任范鸿泰表示，在6月5日于巴拉圭共和国埃尔南达里亚斯市举行的联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第38届会议上，风芽-格邦国家公园正式被认定为世界生物圈保护区。

更多

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动越俄关系强劲、务实、高效与可持续发展

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。

越南外交部发言人范秋姮 图自越通社

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议，高度评价有关各方为推动这一进程所作出的努力。越南呼吁有关各方尽快签署并全面落实协议，为中东地区实现和平、稳定与可持续发展作出贡献。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动东盟与俄罗斯关系发展 为双边合作注入新动能

黎明兴此次访问继续生动体现了越南坚持奉行独立自主、多边化、多样化对外关系的外交路线，为巩固东盟多边合作架构作出积极贡献，同时有助于推动越俄全面战略伙伴关系不断走深走实并可持续发展。

安江省三祝乡四恩孝义佛教的三宝非来寺。图自thanhnien.vn

2026年四恩孝义佛教“三合大典”的贺信

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致以亲切问候和美好祝福。

会议场景 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化、主动化、专业化、高效化的党的思想工作

思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

削减逾3400项行政手续和经营条件

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

胡志明市一角。图自越通社

驳斥歪曲“民族奋发图强纪元”论调的证据

“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

越南政府总理黎明兴于2026年5月会见俄罗斯联邦驻越南大使根纳季·别兹杰特科。图自越通社

越南——推动东盟与俄罗斯关系的“桥梁”

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社

越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。图自越通社

越南政府总理黎明兴与中国国务院总理李强通电话

6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。两国总理高度评价两党两国关系近期取得的积极进展，特别是在抓紧制定、及时贯彻落实两党、两国最高领导人重要共识的行动计划方面。