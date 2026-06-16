2026年前5个月越南多项经济指标延续积极增长态势

据越南统计局数据，前5个月工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，为近4年来最高增幅。其中，加工制造业继续发挥经济增长引擎作用，同比增长9.5%，对全行业增长贡献超过7个百分点。

在生产保持较快增长的同时，投资活动也持续升温。前5个月，国家财政预算投资到位资金约97.7亿美元，同比增长11.2%；FDI实际到位资金达97.5亿美元，同比增长9.6%，创近5年来新高。

越南财政部长吴文俊：“前5个月国家财政收入预计约515.4亿美元，完成全年预算目标的53%，同比增长15.3%。与此同时，多个大型投资项目陆续获批。财政部建议各地进一步优化投资环境，加快行政审批进度，为项目尽快落地创造有利条件。”

企业发展活力持续增强。前5个月，全国新设及恢复运营企业超过14.2万家，同比增长近28%。商品零售总额和消费服务收入约1223亿美元，同比增长11.2%，显示国内消费需求持续改善。

对外贸易方面，进出口总额突破4450亿美元，同比增长25%，再创历史同期新高。不过，贸易收支由去年同期顺差转为逆差138亿美元。

经济专家黎维平：“尽管全球经济仍面临诸多不确定性，但越南国内公共投资、消费和私人投资等增长动能正加快恢复。进口增长主要集中在原材料和生产资料领域，反映出企业正积极为未来订单和生产活动做准备，这也预示着未来几个月生产和出口前景依然乐观。”

分析人士指出，前5个月的经济表现表明，越南多项增长动力正在不断巩固增强。在全球经济形势复杂多变的背景下，持续推动产业生产复苏、提升投资效率和拓展出口市场，将是实现2026年高增长目标的重要支撑。（完）