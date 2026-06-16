越通社河内——2026年前5个月，货物进出口活动实现强劲突破，各领域均实现高增长，进出口总额同比增加约900亿美元。



屡创历史新高



地缘政治动荡对货物供应链造成了强烈冲击，许多市场纷纷提高了进口商品标准，海运成本也居高不下但似乎并未阻挡出口赛道的冲刺步伐。



2026年5月份的进出口总额已突破990亿美元，标志着货物贸易首次创下历史新高。得益于此，今年前5个月，全国进出口总额已超过4450亿美元，同比增长25%（即增加近900亿美元），彰显出越南作为全球贸易规模前20强国家的支柱作用。



今年前5个月贸易活动的亮眼之处在于，出口额达2156.6亿美元，增长19.5%（相当于增加351.3亿美元）；进口额达2294.6亿美元，增长30.8%（相当于增加540亿美元）。由于近几个月进口额持续实现高位增长，贸易顺差转化为逆差近140亿美元（去年同期的贸易顺差额为50多亿美元）。



尽管前5个月出口实现高增长，但本土企业的增长势头正在放缓，而外商直接投资（FDI）企业则实现反超。统计数据显示，本土经济出口额达435亿美元，增长2.5%，占出口总额的20.2%；而外资企业（含原油）出口额达1721.6亿美元，增长24.7%，占比79.8%。



在实现强劲增长的商品中，电子、计算机及零部件增长46.2%（达561亿美元）；机械、设备、工具及其他配件增长22.1%（近270亿美元）；各类电话及零部件增长17.7%（达263.7亿美元）；运输工具及配件增长17.1%（近80亿美元）。



越南水产品加工与出口协会（VASEP）表示，水产业实现两位数的增长表明该行业仍保持着复苏势头，但这一结果尚未全面反映出背后的重重困难，订单签署更为谨慎、市场分化更为明显，合规性要求正日益成为留住客户脚步的决定性条件。



紧盯主力市场



得益于对各大市场进行的深入分析、对信息的及时捕捉、对生产的灵活调度以及对消费者购买力的精准预测，对各主力市场的出口额均实现了两位数的增长。



其中，美国继续是越南最大的出口市场，出口额达696亿美元，同比增长21.6%；对欧盟出口额达260亿美元，增长13.2%；对中国出口达301亿美元，增长28.2%；对韩国出口达132亿美元，增长14.7%；对东盟出口达185亿美元，增长16.9%；对日本出口达121亿美元，增长14.2%。



2026年，越南设定出口额增长目标为15%-16%。尽管前5个月出口增长强劲，但近几个月来原材料及机械设备的进口额超过了出口额，导致贸易逆差有所扩大。不过，专家们认为这并不足虑，因为进口额的高位增长旨在服务于原材料货物的囤积，为年底的生产周期做好准备。（完）

越通社