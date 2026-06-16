经济

进出口实现强劲突破

2026年前5个月，货物进出口活动实现强劲突破，各领域均实现高增长，进出口总额同比增加约900亿美元。

纺织品服装对越南出口活动做出重要贡献。图自越通社
纺织品服装对越南出口活动做出重要贡献。图自越通社

越通社河内——2026年前5个月，货物进出口活动实现强劲突破，各领域均实现高增长，进出口总额同比增加约900亿美元。

屡创历史新高

地缘政治动荡对货物供应链造成了强烈冲击，许多市场纷纷提高了进口商品标准，海运成本也居高不下但似乎并未阻挡出口赛道的冲刺步伐。

2026年5月份的进出口总额已突破990亿美元，标志着货物贸易首次创下历史新高。得益于此，今年前5个月，全国进出口总额已超过4450亿美元，同比增长25%（即增加近900亿美元），彰显出越南作为全球贸易规模前20强国家的支柱作用。

今年前5个月贸易活动的亮眼之处在于，出口额达2156.6亿美元，增长19.5%（相当于增加351.3亿美元）；进口额达2294.6亿美元，增长30.8%（相当于增加540亿美元）。由于近几个月进口额持续实现高位增长，贸易顺差转化为逆差近140亿美元（去年同期的贸易顺差额为50多亿美元）。

尽管前5个月出口实现高增长，但本土企业的增长势头正在放缓，而外商直接投资（FDI）企业则实现反超。统计数据显示，本土经济出口额达435亿美元，增长2.5%，占出口总额的20.2%；而外资企业（含原油）出口额达1721.6亿美元，增长24.7%，占比79.8%。

在实现强劲增长的商品中，电子、计算机及零部件增长46.2%（达561亿美元）；机械、设备、工具及其他配件增长22.1%（近270亿美元）；各类电话及零部件增长17.7%（达263.7亿美元）；运输工具及配件增长17.1%（近80亿美元）。

越南水产品加工与出口协会（VASEP）表示，水产业实现两位数的增长表明该行业仍保持着复苏势头，但这一结果尚未全面反映出背后的重重困难，订单签署更为谨慎、市场分化更为明显，合规性要求正日益成为留住客户脚步的决定性条件。

紧盯主力市场

得益于对各大市场进行的深入分析、对信息的及时捕捉、对生产的灵活调度以及对消费者购买力的精准预测，对各主力市场的出口额均实现了两位数的增长。

其中，美国继续是越南最大的出口市场，出口额达696亿美元，同比增长21.6%；对欧盟出口额达260亿美元，增长13.2%；对中国出口达301亿美元，增长28.2%；对韩国出口达132亿美元，增长14.7%；对东盟出口达185亿美元，增长16.9%；对日本出口达121亿美元，增长14.2%。

2026年，越南设定出口额增长目标为15%-16%。尽管前5个月出口增长强劲，但近几个月来原材料及机械设备的进口额超过了出口额，导致贸易逆差有所扩大。不过，专家们认为这并不足虑，因为进口额的高位增长旨在服务于原材料货物的囤积，为年底的生产周期做好准备。（完）

陈国庆大使与斯基克达大学校领导班子合影。图片来源：越通社

越南与阿尔及利亚推动农产品贸易合作

为促进越南嘉莱省与阿尔及利亚斯基克达省（Skikda）乃至越南与阿尔及利亚合作关系，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆近日分别会见了斯基克达省省长赛义德·阿克鲁夫（Saïd Akhrouf）、斯基克达省工商会主席拉赫辛·里亚德（Lakhchine Riad）以及斯基克达大学校长Boufendi Toufik。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南进出口总额 #外资企业 #出口反超 #电子与机械贸易 #主力市场 #两位数增长 #生产周期
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

今年第一季度货物进出口总额达2495亿美元。图自越通社

今年第一季度货物进出口总额达2495亿美元

越南财政部统计局数据显示，2026年第一季度，货物进出口总额达2495亿美元，其中出口增长19.1%，进口增长27%。进口增速高于出口增速导致贸易逆差约36亿美元，而去年同期则为贸易顺差35.7亿美元。

更多

附图。图自越通社

越印物流与电商合作潜力巨大

AADE Trans Logistics集团首席执行官迪潘克·帕拉沙尔（Deepanker Parashar）在谈及越南与印度合作前景时表示，当前双边关系正面临强劲的发展机遇，尤其是综合仓储物流和电子商务等领域。

会见现场。图自越南财政时报

越南-欧盟推动绿色金融合作

6月15日，越南财政部长吴文俊在河内会见了欧盟驻越南代表团团长朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）大使及代表团官员。

胡志明市1号城轨（滨城-仙泉线线）。图自越通社

公私合作助力城市轨道交通发展

在国家财政预算和赞助资金难以满足全部需求的背景下，扩大私营部门参与度、通过公私合作（PPP）模式投资各条城市轨道交通线路，被视为在新阶段减轻国家财政压力、发展基础设施系统以服务国家经济社会发展目标的有效解决方案。然而，为使民间资本真正“流入”城市轨道交通领域，胡志明市亟需在机制、政策以及利益分享方式上取得强力突破。

2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%。图自越通社

越南国内消费强劲增长，成为经济亮点

据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。

设在宁平省，由韩国投资的MCNEX VINA公司。图自越通社

越南外资引进的战略升级

自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。

附图。图自越通社

高新技术红利释放 助力越南出口全面提速

年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。

越南旅游的“绿色”方向。图自越通社

越南旅游的“绿色”方向

在游客日益关注绿色生活方式、清洁食品和真实本土地体验的背景下，“从农场到餐桌”旅游模式正成为一种潜力巨大的开发方向。

对于尚不具备出海条件的渔船，胡志明市安装GPS定位设备，以加强停泊位置管理与监控。图自越通社

胡志明市加强渔船管理 打击IUU捕捞

凭借所取得的成果及正在大力推进的各项措施，胡志明市全力保持“零违规”目标，即不发生渔船侵犯外国海域，为全国尽早解除欧盟“黄牌”警告、推动渔业可持续发展作出积极贡献。

“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会6月10日至12日在瓦尔纳市举行。图自越通社

越南与保加利亚促进核能领域合作

越南在推进核电计划过程中坚持审慎和负责任精神，严格遵守关于核安全及不扩散核武器等国际标准；优先研究和选择经验证的先进技术，同时注重完善体制机制、发展人力资源并提升国家管理能力。

驮隆国际口岸。图自越通社

高平省加快完善数字口岸平台

高平省自今年4月中旬在驮隆（Tà Lùng）国际口岸试点运行数字口岸平台，并于5月初在茶岭国际口岸启动相关试点工作。该平台旨在推动进出口活动现代化，同时提升边境地区居民和企业应用数字技术的能力。

会议现场。图自越通社

芹苴市支持新加坡企业投向工业、能源与物流领域

劳伦斯·陈指出，越来越多的新加坡企业和外国投资者看好芹苴市的投资环境。这充分体现了进一步深化芹苴市与新加坡在制造业、物流、食品加工、数字化转型、可持续发展等各个领域合作关系的共同愿望。

林同省目前获得可持续生产认证咖啡种植面积12万公顷。图自越通社

越南重塑咖啡产业，提升出口价值

咖啡出口是林同省每年创收数亿美元的主导产业。然而，这一价值仍未与其潜力相称，当地正着力重塑咖啡产业，以提升出口咖啡价值。