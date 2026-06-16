越通社河内——2026年前5个月，货物进出口活动实现强劲突破，各领域均实现高增长，进出口总额同比增加约900亿美元。
屡创历史新高
地缘政治动荡对货物供应链造成了强烈冲击，许多市场纷纷提高了进口商品标准，海运成本也居高不下但似乎并未阻挡出口赛道的冲刺步伐。
2026年5月份的进出口总额已突破990亿美元，标志着货物贸易首次创下历史新高。得益于此，今年前5个月，全国进出口总额已超过4450亿美元，同比增长25%（即增加近900亿美元），彰显出越南作为全球贸易规模前20强国家的支柱作用。
今年前5个月贸易活动的亮眼之处在于，出口额达2156.6亿美元，增长19.5%（相当于增加351.3亿美元）；进口额达2294.6亿美元，增长30.8%（相当于增加540亿美元）。由于近几个月进口额持续实现高位增长，贸易顺差转化为逆差近140亿美元（去年同期的贸易顺差额为50多亿美元）。
尽管前5个月出口实现高增长，但本土企业的增长势头正在放缓，而外商直接投资（FDI）企业则实现反超。统计数据显示，本土经济出口额达435亿美元，增长2.5%，占出口总额的20.2%；而外资企业（含原油）出口额达1721.6亿美元，增长24.7%，占比79.8%。
在实现强劲增长的商品中，电子、计算机及零部件增长46.2%（达561亿美元）；机械、设备、工具及其他配件增长22.1%（近270亿美元）；各类电话及零部件增长17.7%（达263.7亿美元）；运输工具及配件增长17.1%（近80亿美元）。
越南水产品加工与出口协会（VASEP）表示，水产业实现两位数的增长表明该行业仍保持着复苏势头，但这一结果尚未全面反映出背后的重重困难，订单签署更为谨慎、市场分化更为明显，合规性要求正日益成为留住客户脚步的决定性条件。
紧盯主力市场
得益于对各大市场进行的深入分析、对信息的及时捕捉、对生产的灵活调度以及对消费者购买力的精准预测，对各主力市场的出口额均实现了两位数的增长。
其中，美国继续是越南最大的出口市场，出口额达696亿美元，同比增长21.6%；对欧盟出口额达260亿美元，增长13.2%；对中国出口达301亿美元，增长28.2%；对韩国出口达132亿美元，增长14.7%；对东盟出口达185亿美元，增长16.9%；对日本出口达121亿美元，增长14.2%。
2026年，越南设定出口额增长目标为15%-16%。尽管前5个月出口增长强劲，但近几个月来原材料及机械设备的进口额超过了出口额，导致贸易逆差有所扩大。不过，专家们认为这并不足虑，因为进口额的高位增长旨在服务于原材料货物的囤积，为年底的生产周期做好准备。（完）
越南与阿尔及利亚推动农产品贸易合作
为促进越南嘉莱省与阿尔及利亚斯基克达省（Skikda）乃至越南与阿尔及利亚合作关系，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆近日分别会见了斯基克达省省长赛义德·阿克鲁夫（Saïd Akhrouf）、斯基克达省工商会主席拉赫辛·里亚德（Lakhchine Riad）以及斯基克达大学校长Boufendi Toufik。