越印物流与电商合作潜力巨大

越通社河内——AADE Trans Logistics集团首席执行官迪潘克·帕拉沙尔（Deepanker Parashar）在谈及越南与印度合作前景时表示，当前双边关系正面临强劲的发展机遇，尤其是综合仓储物流和电子商务等领域。



帕拉沙尔同时是印度全球贸易与技术理事会（GTTCI）成员。他在接受越通社驻新德里记者采访时表示，越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问以及两国高层领导人之间的接触，为越印关系增添了新动力，同时为双方企业界开辟了诸多实质性合作机会。



他认为，由于越南和印度都是充满活力的经济体，拥有丰富的年轻劳动力，双边贸易仍有很大增长空间。两国年轻一代将是推动未来增长的重要动力，需要鼓励他们更深入地参与商业、创业活动以及发展两国经济之间的贸易联系。



这位GTTCI专家认为，除了物流和综合仓储之外，电子商务将是未来几年增长潜力特别巨大的领域。他表示，这是一个价值数十亿美元的市场，在越南和印度之间仍有许多尚未开发的机会。



然而，为了实现合作潜力，帕拉沙尔认为双方需要继续投资于人力资源培训，提高职业技能和软技能，同时加强两国政府的支持，为企业扩大合作创造有利环境。



他表示，AADE Trans Logistics集团目前正在越南寻找物流、综合仓储和电子商务领域的合作伙伴，并设定了未来五年为加强两国贸易联系做出贡献的目标。（完）

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