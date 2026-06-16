河内两家米其林一星餐厅：星光背后的创意与坚守

选用ST25大米熬制的鲍鱼粥，令人想起越南家庭日常餐食，却在米其林标准菜单中得到升华。国际烹饪技艺与本地食材的结合，助力ONVIT成为越南首家荣获米其林一星的韩国料理餐厅。

ONVIT餐厅主厨池晙赫："鲍鱼菜式最能代表ONVIT。我用越南ST25大米和卷心菜叶煮成韩式粥。我想通过这道菜在两种文化之间架起一座'桥梁'。对我来说，最重要的因素是新鲜度。所以我始终选用越南最好的食材进行烹饪。"

ONVIT餐厅坐落在河内格兰德广场酒店内，每道菜肴只在食客确认预订后才开始准备。食材为每位食客单独挑选，以确保最佳品质。这一精细流程虽然耗时更长，却也成为米其林餐厅追求的美食体验的一部分。

ONVIT餐厅主厨池晙赫："我在越南生活了六年。每天早上我常骑着摩托车带妻子去吃越南早餐，比如烤肉米线、烤鱼片、卷筒粉等。我非常喜欢这些美食。从这些早餐中，我开始构思新菜单。"

如果说ONVIT是《2026年越南米其林指南》的新面孔，那么Koki则是多年连续获誉的名字。连续出现在米其林榜单中说明了一个事实：获得米其林星已属不易，而保持米其林星更为艰难。

Koki餐厅位于河内卡佩拉酒店内，日益吸引着食客。据餐厅代表介绍，自从获得《米其林指南》认可以来，外国客人数量显著增加，尤其是来自欧洲和亚洲各市场的客人。

Koki餐厅主厨 山口博史："许多国际游客在越南特别是河内逗留期间，都会选择预订Koki餐厅的位置。甚至有相当多的游客提前一到两个月、半年就预订好座位，还有客人甚至预订了明年的位置。"

一家餐厅刚刚触及第一颗星……另一家餐厅正努力维持自己的位置……两个不同的故事，却共同反映了越南高端餐饮的发展。因为在每一颗米其林星的背后，不仅是一个荣誉，更是一段创意、坚韧和渴望将越南打造成为世界美食地图上具有吸引力目的地的征程。（完）