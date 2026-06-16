第十六届国会立法工作部署会议：创新立法思维，从行政管理向服务人民、促进发展方向转变

越通社河内 ——6月16日上午，在国会大厦，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持召开第十六届国会立法工作部署会议。



此次会议旨在深入贯彻落实中央政治局关于第十六届国会立法工作方向的第17-KL/TW号结论，以及《第十六届国会立法工作方向》方案及相关计划，以统一认识和行动，确保各项任务按期保质推进。



在会议开幕式上，国会副主席阮克定就第17-KL/TW号结论相关问题发表讲话，该结论体现党在新阶段推进法律制定与完善工作方面的战略视野和指导思想。



阮克定指出，第十六届国会的立法工作不仅是为2026至2031年经济社会发展任务构建法律框架，还要逐步建设一个统一、民主、公平、公开、透明、可行的法律体系，为国家发展提供制度保障。



阮克定强调，本届立法工作的成效，将直接影响国家发展体制机制的质量，并为实现党提出的到2030年和2045年两大战略目标作出重要贡献。



国会副主席阮克定在会议上发言。图自越通社

为实现上述目标，该结论明确了第十六届国会的九项重点立法方向。这些方向主要集中在三大重点领域。



第一，进一步完善越南社会主义法治国家组织和运行体制，建设“民有、民治、民享”的国家治理体系。



第二，着力完善发展体制机制，为实现快速、可持续增长和提升国家竞争力注入动力。



第三，完善保障国家安全和提升国家地位的法律制度体系。



阮克定表示，第17-KL/TW号结论提出了六项任务和解决方案，其中三项为重点内容。



首先，继续从根本上创新立法思维，实现从行政管理向服务人民、促进发展方向转变；从注重解决眼前问题转向主动构建支撑国家在新阶段快速、可持续发展的制度基础。法律建设必须成为完善国家发展体制机制的“突破中的突破”。



其次，法律不仅是国家管理工具，更应为人民和企业提供便利，降低守法成本，充分发挥经营自由权与创新创造活力，鼓励各方积极参与经济社会发展。



同时，要确保法律制定与法律实施紧密衔接，大力推动科技成果和创新成果在立法及执法工作中的应用。



阮克定强调，第17-KL/TW号结论具有特别重要意义，体现了党在立法工作方面领导思维的新发展。国会常务委员会建议政府及有关机关认真贯彻落实结论精神，充分发挥责任意识与智慧力量，加强协调配合，确保结论得到高效实施，推动第十六届国会立法工作实现强有力转变。（完）