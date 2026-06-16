时政

推动越南国会与德联邦议院合作关系深化发展

6月16日，越南国会副主席阮氏清在国会大厦与德国联邦议院副议长博多·拉梅洛举行会谈。

双方代表合影。图自越通社
双方代表合影。图自越通社

越通社河内——6月16日，越南国会副主席阮氏清在国会大厦与德国联邦议院副议长博多·拉梅洛举行会谈。

国会副主席阮氏清强调，此访正值越德建立战略伙伴关系15周年之际进行，有助于巩固政治互信、增进相互理解，并为推动两国关系及两国国会间的合作关系注入新动能。国会副主席高度评价波多·拉梅洛先生为越德关系所作出的积极贡献，特别是其在担任图林根州州长期间为推动越南与图林根州合作所发挥的作用。

在通报越南国内情况时，国会副主席表示，2026年对越南而言具有特殊意义，将迎来诸多重大政治事件。越南正集中精力完善体制、同步发展基础设施、推动科技、创新与数字化转型，并发展高质量人力资源；同时，继续坚定奉行独立、自主，国际关系多边化多样化的对外路线。

国会副主席表示，越南国会已通过多项重要的法律和决议，旨在完善体制、破解发展瓶颈，为经济社会发展注入动力；同时，不断创新立法与监督工作。

阮氏清强调，越南始终高度重视德国在欧洲及全球的地位和作用，并高兴地看到两国战略伙伴关系在诸多领域继续保持积极、全面的发展势头。双方通过高层互访与接触，使政治外交关系不断得到巩固；贸易与投资合作继续成为重要动力，同时科学技术、国防安全、教育培训、劳务、民间交流及地方合作等领域的合作也在日益深化拓展。

为推动越德关系迈上新台阶，国会副主席建议双方增进政治互信，保持高层代表团往来；推动在国际组织和多边论坛上协调立场并相互支持；鼓励德国企业扩大对高新技术、数字化转型、绿色转型、可再生能源、基础设施、物流及绿色金融等领域的投资；同时，建议德方继续推动尚未批准该协定的欧盟成员国尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持尽早解除对越南水产品出口的IUU“黄牌”警告。

阮氏清还建议双方加强在科学技术、生物技术、医疗和医药领域的合作；扩大国防安全、联合国维和领域的合作；推动签署政府间劳动合作与职业教育合作协议，并扩大高质量人力资源培训项目。



关于国会渠道合作，阮氏清强调，越南国会始终高度重视并希望进一步推动与德国联邦议院的合作关系；建议双方加强国会领导、各专业委员会、友好议员小组、青年议员及女性议员代表团的互访交流；分享立法和监督工作经验，并加强在地区和国际议会论坛上的协作。越南愿作为推动德国议院与东盟议会联盟大会（AIPA）关系发展的桥梁。

德国联邦议院副议长博多·拉梅洛表示，德国将越南视为其在东南亚地区优先且日益重要的伙伴之一。他对越南在新阶段的发展成就和战略方向表示赞赏；对越德战略伙伴关系取得的积极进展感到高兴，其中议会合作发挥着重要作用。

波多·拉梅洛对国会副主席阮氏清关于两国关系的评估和建议表示赞同。他表示，德国企业对越德贸易与投资关系的前景持十分乐观的态度，认为当前正迎来开启具有诸多务实合作机遇的新篇章。

德国联邦议院副议长重申，将继续关注并推动越德关系发展，特别是在职业培训、高等教育、高质量人力资源开发及民间交流等领域，同时将进一步强力推动两国国会间的合作，为推动越德战略伙伴关系在未来一段时期内走深走实、见行见效作出贡献。

双方一致同意继续增进政治互信，在党、国家、政府和国会渠道上保持高层代表团往来与接触；有效落实好现有合作机制，加强越南各地方与德国各州之间的合作，在各国议会联盟（IPU）、亚欧议会伙伴会议（ASEP）等多边场合上保持紧密配合，为各自地区乃至世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南国会 #德联邦议院 #合作关系 河内市
关注 VietnamPlus

融入国际

议会外交

从决议到实践

国会选举

相关新闻

农民为椰子园培土施肥以保持土壤水分，从而应对旱情与盐碱化。图自越通社

7700多名农民接受气候风险财务管理培训

5月28日下午，由越南农业与环境部合作经济与农村发展局与德国国际合作机构（GIZ）联合举办的“越南农业气候风险融资倡议”（AgriCRF-VN项目）总结会议在芹苴市举行。

更多

工作座谈现场。图自越南农业与环境部

推动越南与安哥拉助农与技术转移合作

在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

加强司法合作，深化越老特殊关系

6月16日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法扩大会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。

越南驻孔敬总领事丁黄灵与孔敬大学领导及人文与社会科学学院代表举行工作会谈 图自越通社

推动越泰教育合作与人文交流

据越通社驻泰国记者报道，越南驻孔敬总领事馆正积极与孔敬大学协调推进越南学研究中心筹建工作，旨在进一步加强越泰两国教育合作、人文交流和友好关系。

越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：第十六届国会成为构建发展体制的任期

国会主席相信，在各机关和组织的创新精神和高度责任感的推动下，立法工作将取得积极成果，使第十六届国会任期成为构建发展体制的任期；面向纪念建党100周年和建国100周年，助力越南形成一个高质量、同步、现代、先进并逐步接轨国际标准和惯例，同时深度契合越南情况的法律体系。

越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔。图自越通社

越南司法部长与老挝司法部长举行会谈

6月16日，越共中央委员、越南司法部长黄青松与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、老挝司法部长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathat）举行会谈。

越南代表团参加2026年欧洲防务展。图自越通社

越南借助2026年欧洲防务展深化国防工业合作

越通社驻法国记者报道，应法国武装部队与退伍军人部邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团于6月15日至19日赴法国出席2026年欧洲防务展。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使发表讲话 图自越通社

越南支持通过政府间谈判推进联合国安理会改革

当地时间6月15日，联合国安理会改革问题政府间谈判第六次全体会议在纽约联合国总部举行。会议由荷兰和科威特常驻联合国代表共同主持，重点讨论由两国牵头编制的观点汇编文件，梳理了各会员国在安理会改革问题上的共识及仍存分歧的议题。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动越俄关系强劲、务实、高效与可持续发展

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席于6月16日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，并在喀山市开展双边活动。