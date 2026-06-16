推动越南国会与德联邦议院合作关系深化发展

越通社河内——6月16日，越南国会副主席阮氏清在国会大厦与德国联邦议院副议长博多·拉梅洛举行会谈。



国会副主席阮氏清强调，此访正值越德建立战略伙伴关系15周年之际进行，有助于巩固政治互信、增进相互理解，并为推动两国关系及两国国会间的合作关系注入新动能。国会副主席高度评价波多·拉梅洛先生为越德关系所作出的积极贡献，特别是其在担任图林根州州长期间为推动越南与图林根州合作所发挥的作用。



在通报越南国内情况时，国会副主席表示，2026年对越南而言具有特殊意义，将迎来诸多重大政治事件。越南正集中精力完善体制、同步发展基础设施、推动科技、创新与数字化转型，并发展高质量人力资源；同时，继续坚定奉行独立、自主，国际关系多边化多样化的对外路线。



国会副主席表示，越南国会已通过多项重要的法律和决议，旨在完善体制、破解发展瓶颈，为经济社会发展注入动力；同时，不断创新立法与监督工作。



阮氏清强调，越南始终高度重视德国在欧洲及全球的地位和作用，并高兴地看到两国战略伙伴关系在诸多领域继续保持积极、全面的发展势头。双方通过高层互访与接触，使政治外交关系不断得到巩固；贸易与投资合作继续成为重要动力，同时科学技术、国防安全、教育培训、劳务、民间交流及地方合作等领域的合作也在日益深化拓展。



为推动越德关系迈上新台阶，国会副主席建议双方增进政治互信，保持高层代表团往来；推动在国际组织和多边论坛上协调立场并相互支持；鼓励德国企业扩大对高新技术、数字化转型、绿色转型、可再生能源、基础设施、物流及绿色金融等领域的投资；同时，建议德方继续推动尚未批准该协定的欧盟成员国尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持尽早解除对越南水产品出口的IUU“黄牌”警告。



阮氏清还建议双方加强在科学技术、生物技术、医疗和医药领域的合作；扩大国防安全、联合国维和领域的合作；推动签署政府间劳动合作与职业教育合作协议，并扩大高质量人力资源培训项目。





关于国会渠道合作，阮氏清强调，越南国会始终高度重视并希望进一步推动与德国联邦议院的合作关系；建议双方加强国会领导、各专业委员会、友好议员小组、青年议员及女性议员代表团的互访交流；分享立法和监督工作经验，并加强在地区和国际议会论坛上的协作。越南愿作为推动德国议院与东盟议会联盟大会（AIPA）关系发展的桥梁。



德国联邦议院副议长博多·拉梅洛表示，德国将越南视为其在东南亚地区优先且日益重要的伙伴之一。他对越南在新阶段的发展成就和战略方向表示赞赏；对越德战略伙伴关系取得的积极进展感到高兴，其中议会合作发挥着重要作用。



波多·拉梅洛对国会副主席阮氏清关于两国关系的评估和建议表示赞同。他表示，德国企业对越德贸易与投资关系的前景持十分乐观的态度，认为当前正迎来开启具有诸多务实合作机遇的新篇章。



德国联邦议院副议长重申，将继续关注并推动越德关系发展，特别是在职业培训、高等教育、高质量人力资源开发及民间交流等领域，同时将进一步强力推动两国国会间的合作，为推动越德战略伙伴关系在未来一段时期内走深走实、见行见效作出贡献。



双方一致同意继续增进政治互信，在党、国家、政府和国会渠道上保持高层代表团往来与接触；有效落实好现有合作机制，加强越南各地方与德国各州之间的合作，在各国议会联盟（IPU）、亚欧议会伙伴会议（ASEP）等多边场合上保持紧密配合，为各自地区乃至世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）



