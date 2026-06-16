实现美山遗产数字化：当数字技术“复活”原始价值

越通社岘港——为吸引游客眼球，各旅游目的地正积极提升服务质量，丰富旅游产品，保护遗迹原始价值，推进数字技术在管理与宣传工作中的应用。这是美山世界文化遗产在保护遗产原始价值，可持续开发旅游资源，同时不对遗迹造成负面影响中采取的具体措施。
保护遗产原始价值
美山世界文化遗产管理委员会主任阮功洁表示，2026年，美山世界文化遗产旅游区设定的目标在于接待游客超过49万人次，同比增长5.2万人次。今年夏季旅游旺季到来之前，美山接待游客已超过21万人次。这一成果得益于持续革新与实现产品多样化，提升对遗产原始价值的保护意识，使游客在体验当地独特文化空间，同时不对遗迹造成影响等措施。
为保护遗产原始价值并实现旅游产品数字化，除国内专家的努力外，美山世界文化遗产还获得来自多国专家的大力支持。近年来，在联合国教科文组织、日本国际协力机构（JICA）、意大利Lerici基金会、米兰大学以及联合国教科文组织河内办事处、印度考古研究所等机构的合作下，多项遗产修复、保护与改造项目已陆续完成并投入使用。
印度考古研究所专家组组长Danve D.S表示，他们将在修复过程中应用相关技术方案，以最大程度保护遗迹的原始价值，确保遗产完整性，并将其传承给后代。
努力推进产品数字化转型
美山是人类的宝贵遗产，其中部分遗迹仍埋藏于地下。因此，开发多语言数字讲解等数字化产品不仅是一种创新方式，也有助于提升公众对遗产保护的意识，同时传播保护旅游资源的积极行动和意识。
此外，国际合作也是美山世界文化遗产提升遗产原始价值的保护效果，实现文化、历史、建筑等价值数字化的重要渠道。
美山世界文化遗产管理委员会主任阮功洁表示，目前，美山世界文化遗产已完成并交付美山寺塔3D数字化项目；推动美山博物馆自动讲解系统升级改稿，并推进虚拟现实（VR）参观应用，提升游客体验与信息获取能力；同时继续开发基于人工智能（AI）的数字导游系统，支持多语言讲解，提高服务质量，迈向建设智慧旅游模式，实现全部遗产档案、文物及研究资料的数字化转型，保障有效共享与开发数据。（完）
美山塔庙区的新发现
过去两个多星期，由意大利C.M. Lerici基金会主任帕特里齐娅·佐莱塞博士（Dr. Patrizia Zolese）带领的意大利与越南考古专家小组在广南省美山世界文化遗产核心区的L组塔群展开科学清理和分层发掘工作。