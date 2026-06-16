在数字时代保护数据安全

越通社河内 ——在数字时代，数据成为决定数字经济运行、国家竞争力和社会稳定的战略资源。与此同时，数据也是网络犯罪的首要攻击目标，旨在操纵行为、侵占资金流、扰乱社会信任并削弱国家的数字自主能力。

越南网络安全图景正发生显著变化。尽管2025年网络攻击数量呈下降趋势，但遭受实际损害的组织比例却上升至52.3%。攻击对象通常为银行、金融、能源、电信、国家机关等系统。

据越南公安部网络安全与高科技犯罪防控局（A05）数据，仅2025年第三季度，就有超过5.02亿条组织数据被泄露，创历史新高。



越南国家网络安全协会副秘书长兼办公厅主任武维贤认为，当前的网络攻击明显从破坏系统转向窃取数据、利用数字身份和操纵用户行为。这使得网络安全事件的影响不再仅限于经济损失，还直接影响社会信任、国家安全以及公民在网络空间的合法权益。



该协会认为，近期多起数据泄露事件源于数据管理工作中的不足。有四大突出问题值得关注：数据采集超出实际需求但缺乏相应的保护机制；访问权限管理不严；缺乏监测、发现和预警工具；未能充分评估数据在不同平台和环境存储、处理或迁移时面临的风险。



武维贤指出，有效的数据保护需要遵循贯穿数据全生命周期的治理原则，涵盖数据采集、存储、处理、共享到销毁各个环节。其中，数据采集必须目的明确、使用透明、访问权限严格控制，并确保在发生事故时具备检查、监督和追溯能力。



过去一段时间，越南注重构建严密的法规框架以保护数据资源。国会通过的《数据法》、《个人数据保护法》、《网络安全法》是形成负责任且安全的数据治理平台的重要步骤。



除了法律框架，技术自主能力对国家的网络空间自卫能力起着决定性作用。当公民数据被跨境平台掌控而缺乏适当的控制机制时，数据主权和国家安全的风险将变得非常现实。



一个值得深思的现实是，目前国内机构和企业使用国产网络安全产品的比例仅为约24.77%。Verichains 安全公司创始人兼执行主席阮乐成认为，每个用户花几秒钟核实信息来源或不点击分享信息，是任何人工智能系统都无法替代的一道防线。



确保数据安全需要将技术自主能力、严密且全面的法律体系以及公民的自我保护意识紧密结合，才能在新时期牢固守护数据主权和社会信任。（完）