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“越南陶艺村”亮相 打造岘港体验旅游新打卡点

6月16日，DHC陶瓷股份公司（DHC Ceramics）在岘港市巴拿乡举行“越南陶艺村”项目试营业（Soft Opening）发布会，标志着岘港市首个传统陶艺文化体验空间模型正式投入运营。

“越南陶艺村”项目试营业发布仪式。图自越通社
“越南陶艺村”项目试营业发布仪式。图自越通社

越通社岘港市——6月16日，DHC陶瓷股份公司（DHC Ceramics）在岘港市巴拿乡举行“越南陶艺村”项目试营业（Soft Opening）发布会，标志着岘港市首个传统陶艺文化体验空间模型正式投入运营。

“越南陶艺村”以保护和发扬越南陶艺传统价值为目标，旨在打造成为岘港市崭新的文化旅游目的地，同时开发具有地方特色的旅游纪念品，满足游客的需求。

在这里，岘港市诸多极具代表性的文化与旅游地标，如灵应寺、五行山、巴拿山以及财神山旅游区等，均以陶瓷为载体进行再现，助力打造具有岘港独特印记的旅游纪念品。

“越南陶艺村”不仅是产品展示与推介的场所，更被定位为一个开放式文化空间。游客可以在此了解陶艺发展历程、观摩制作流程、与手工艺人互动交流，并亲身体验陶艺制作活动。

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游客参观陶瓷产品。图自越通社


巴拿乡领导代表在发布会上发言时表示，在岘港市大力推动文化产业和文化旅游发展，并鼓励民营经济参与高附加值领域的背景下，越南陶艺村是一个具体模式，有助于将岘港市文化与旅游融合发展的目标落到实处。他坚信，该项目将成为巴拿地区全新的文化旅游亮点，为宣传地方形象、吸引游客及为当地劳动者创造就业岗位作出贡献。

DHC陶瓷公司代表透露，该公司不仅致力于生产高质量的陶瓷产品，更希望打造出具有岘港独特印记的文化产品。

目前，DHC陶瓷公司已为该项目第一期投资近1000亿越盾，用于建设厂房系统、展示区、体验区及相关运营配套设施。未来一段时间，企业计划扩大第二期建设，预计总投资约1500亿越盾，旨在进一步开发服务于旅游、教育和文化体验的各类设施。

按计划，在试营业阶段结束后，越南陶艺村将继续完善后续各项设施建设，致力于成为岘港市独具特色的文化与传统手工艺体验目的地。（完）


越通社
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