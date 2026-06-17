文化

人工智能浪潮下的数字艺术

数字艺术是当代生活中一个充满活力的发展领域。多种新的表现形式不断涌现，在数字环境中为公众增加了体验和可及性。

大批民众聚集在还剑湖畔，观看3D灯光秀。图自越通社
大批民众聚集在还剑湖畔，观看3D灯光秀。图自越通社

越通社河内 ——数字艺术是当代生活中一个充满活力的发展领域。多种新的表现形式不断涌现，在数字环境中为公众增加了体验和可及性。

河内国家大学跨学科与艺术学院视觉艺术系主任陈厚安世表示，数字艺术正在拓展创作活动的边界，改变艺术作品的生成和接受方式。

在近期举办的“河内国家大学120周年——精英与开放的教育传统”展览上，组委会精心设计了一场多感官体验之旅，将历史、遗产建筑与科技成果相连接。创意装置、结合3D mapping光影秀，在作品与观者之间创造了多层互动。这些富有感染力的展示表明，艺术与科技的结合正展现出显著效果。

凭借能够处理海量数据的能力，人工智能可以在短时间内提出创意、生成草图、构建图像或模拟多种方案。生成艺术、算法艺术以及VR/AR/MR体验空间的出现，拓展了当代艺术的表现范围。

文化艺术平台“上山”（Lên Ngàn）的创始人阮国黄英分享道：“上山”的一些项目在管理和制作过程中应用了人工智能。以曾在河内红河剧院上演的舞蹈《面对无限》为例，对传统戏剧动作模块进行数字化和扫描的过程，帮助研究团队重构了表演艺术、舞台和美学的方法。

尽管技术可以根据输入数据生成多种变体并缩短处理时间，但人工智能的快速发展也在数字艺术领域引发了关于版权、数据所有权和创作伦理的诸多问题。许多国家正在完善管理机制，以控制数据开发并形成数字艺术健康发展的环境。这些变化也对艺术家、策展人及创意领域从业者提出了新的要求。

从策展和实验音乐实践的角度来看，越南皇家墨尔本理工大学数字媒体讲师、Vietnam Media Lab创始人阮黄江认为，面对人工智能生成的产品，艺术家需要有扎实的理论基础来评估产品质量。

来自策展和艺术实践领域的多方意见也普遍认为，人工智能可以辅助加速处理流程、生成多个试用版本，并开辟新的表达方式。

尽管如此，人工智能本身并不能形成美学价值体系，也无法取代艺术家在创作选择和确定发展方向的作用。作品的价值仍然必须源于人类的情感与体验。特别是，当人工智能与知识储备、生活阅历、艺术才能和技术掌控能力相结合时，带有越南本色的数字艺术作品将有机会确立其独特印记。

（完）

越通社
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